Deliveroo to usługa dostarczania żywności, która działa w kilku krajach na całym świecie. Firma została założona w 2013 roku i obecnie działa w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Belgii, Holandii, Hiszpanii, Włoszech, Australii, Nowej Zelandii i Singapurze.

Czym jest. Deliveroo, i jak to działa?

Deliveroo dostarcza jedzenie z restauracji, które nie mają usług dostawy. Klienci mogą zamawiać jedzenie poprzez Deliveroo stronę internetową lub aplikację i wybrać dostawę jedzenia do domu lub biura.

Deliveroo oferuje również usługę "Click and Collect", która pozwala klientom odebrać swoje jedzenie z wyznaczonego miejsca. Firma zatrudnia rowerzystów i kierowców do dostarczania żywności i oferuje usługę śledzenia, dzięki czemu klienci mogą zobaczyć, gdzie ich jedzenie jest przez cały czas. Deliveroo odniosła wielki sukces i jest obecnie jedną z wiodących usług dostarczania żywności na świecie.

Top cechy, które należy dodać, aby stworzyć aplikację jak Deliveroo

Jeśli szukasz, aby stworzyć aplikację jak np. Deliveroo, jedną z najważniejszych rzeczy, na których należy się skupić, są topowe funkcje, które musisz zawrzeć w swojej aplikacji. Niektóre z kluczowych funkcji, które należy rozważyć dodanie obejmują następujące:

Solidny i łatwy w użyciu system śledzenia zamówień. Dzięki temu użytkownicy będą mogli w każdej chwili zobaczyć status swojego zamówienia, dzięki czemu będą mogli być na bieżąco z jedzeniem i wiedzieć, kiedy ono dotrze.

Szeroki wybór restauracji, z których użytkownicy mogą składać zamówienia. Deliveroo ma setki różnych restauracji do wyboru, co ułatwia klientom znalezienie dokładnie tego, czego szukają.

ma setki różnych restauracji do wyboru, co ułatwia klientom znalezienie dokładnie tego, czego szukają. Możliwości płatności mobilnych. Kolejną kluczową funkcją, którą powinieneś zawrzeć w swojej aplikacji, jest możliwość łatwego płacenia przez użytkowników za swoje zamówienia za pomocą urządzeń mobilnych, takich jak telefony czy tablety. Pomoże to usprawnić proces zamawiania i uczyni rzeczy bardziej wygodnymi dla klientów.

Prosty i przyjazny dla użytkownika interfejs. Oprócz wszystkich tych innych wspaniałych funkcji, ważne jest również, aby skupić się na tworzeniu interfejsu, który jest łatwy w nawigacji dla użytkowników. Pomoże to uczynić proces zamawiania bardziej intuicyjnym i przyjaznym dla użytkownika, co idealnie prowadzi do zwiększenia zaangażowania i wyższego poziomu zadowolenia klientów.

Skupiając się na tych najważniejszych funkcjach, możesz stworzyć aplikację do dostarczania żywności, która oferuje wszystkie wygody i łatwość użytkowania, których użytkownicy oczekują od aplikacji takich jak. Deliveroo. A promując swoją aplikację do odpowiedniej grupy odbiorców, możesz pomóc zapewnić, że stanie się ona dużym sukcesem.

Jak stworzyć aplikację taką jak Deliveroo?

Jeśli szukasz, aby stworzyć aplikację jak Deliveroo, istnieje kilka kluczowych rzeczy, które trzeba będzie skupić się na. Należą do nich:

Projekt i doświadczenie użytkownika - Wygląd i sposób działania Twojej aplikacji będzie miał duży wpływ na to, jak użytkownicy ją postrzegają, dlatego ważne jest, aby upewnić się, że projekt jest funkcjonalny, przyjazny dla użytkownika i intuicyjny. Dobrym punktem wyjścia jest przestudiowanie już popularnych aplikacji w Twojej niszy i zapożyczenie od nich najlepszych elementów projektu.

- Wygląd i sposób działania Twojej aplikacji będzie miał duży wpływ na to, jak użytkownicy ją postrzegają, dlatego ważne jest, aby upewnić się, że projekt jest funkcjonalny, przyjazny dla użytkownika i intuicyjny. Dobrym punktem wyjścia jest przestudiowanie już popularnych aplikacji w Twojej niszy i zapożyczenie od nich najlepszych elementów projektu. Funkcjonalność - Podczas gdy ważne jest, aby nie pominąć projektowania, należy również upewnić się, że aplikacja działa zgodnie z przeznaczeniem. Zastanów się, jakie funkcje będą najważniejsze dla Twoich użytkowników i skup się na stworzeniu aplikacji, która będzie je oferować w jak najbardziej efektywny sposób.

- Podczas gdy ważne jest, aby nie pominąć projektowania, należy również upewnić się, że aplikacja działa zgodnie z przeznaczeniem. Zastanów się, jakie funkcje będą najważniejsze dla Twoich użytkowników i skup się na stworzeniu aplikacji, która będzie je oferować w jak najbardziej efektywny sposób. Skalowalność - W miarę zdobywania kolejnych użytkowników, Twoja aplikacja będzie musiała się skalować wraz z nimi. Upewnij się, że jest zbudowana tak, aby obsługiwać dużą liczbę użytkowników i poradzić sobie ze wszystkimi zadaniami związanymi z działaniem na taką skalę.

- W miarę zdobywania kolejnych użytkowników, Twoja aplikacja będzie musiała się skalować wraz z nimi. Upewnij się, że jest zbudowana tak, aby obsługiwać dużą liczbę użytkowników i poradzić sobie ze wszystkimi zadaniami związanymi z działaniem na taką skalę. Monetyzacja -. Deliveroo to w końcu biznes, a jego głównym celem będzie generowanie przychodów poprzez sprzedaż artykułów spożywczych. Zastanów się, jak możesz włączyć podobną funkcjonalność do swojej aplikacji, czy to poprzez usługi premium, czy możliwości reklamowe.

-. to w końcu biznes, a jego głównym celem będzie generowanie przychodów poprzez sprzedaż artykułów spożywczych. Zastanów się, jak możesz włączyć podobną funkcjonalność do swojej aplikacji, czy to poprzez usługi premium, czy możliwości reklamowe. Marketing - Wreszcie, nie zapominaj o znaczeniu marketingu. W końcu nie będziesz w stanie zdobyć znaczącej bazy użytkowników bez skutecznej promocji swojej aplikacji. Zbadaj różne dostępne kanały marketingowe i wybierz te, które najprawdopodobniej będą skuteczne dla Twojej konkretnej niszy i grupy docelowej.

Mając na uwadze te kluczowe kwestie, czas rozpocząć faktyczny rozwój aplikacji. Daj sobie dużo czasu na stworzenie dobrze zaprojektowanej, przyjaznej dla użytkownika i funkcjonalnej aplikacji, która będzie w stanie obsłużyć dużą liczbę użytkowników w miarę rozwoju Twojej firmy. Nie zapominaj też o znaczeniu marketingu - przy odpowiednim podejściu będziesz w stanie wygenerować bazę użytkowników, którzy są głodni tego, co masz do zaoferowania.

Ile kosztuje zbudowanie app like ? Deliveroo?

Według ostatnich badań z Trifecta Capital, średni koszt budowy aplikacji jak Deliveroo wynosi około 50 000 - 60 000 dolarów. Obejmuje to wszystkie koszty związane z projektowaniem i rozwojem aplikacji, a także wszelkie dodatkowe wydatki wymagane do marketingu i uruchomienia go.

Koszty stworzenia aplikacji jak Deliveroo mogą się znacznie różnić w zależności od wielu czynników, takich jak rodzaj i liczba wymaganych funkcji, zespół, który obsługuje rozwój, i więcej. Jednak niektóre ogólne wytyczne mogą być używane, aby pomóc oszacować, ile to będzie kosztować, aby zbudować aplikację jak.

Pierwszym krokiem będzie określenie, jaki rodzaj aplikacji chcesz stworzyć. Na przykład, czy jest to aplikacja natywna dla iOS i Android lub hybrydowa, która może być używana na obu platformach? Typ aplikacji, który wybierzesz, będzie miał wpływ na czas i koszt rozwoju. Następnie musisz określić, które funkcje są niezbędne dla Twojej aplikacji, a które mogą być wycięte w razie potrzeby. To pomoże Ci zbudować dokładny i realistyczny budżet na rozwój aplikacji.

Wiele czynników może wpłynąć na koszty, jeśli chodzi o techniczne aspekty budowania aplikacji podobnej do Deliveroo. Na przykład, jeśli chcesz stworzyć webową lub hybrydową wersję mobilną aplikacji, to będziesz musiał zapłacić za dodatkowe platformy i narzędzia programistyczne.

Ponadto koszt każdej funkcji, którą dodasz do swojej aplikacji, będzie miał wpływ na ogólną cenę. Na przykład, dodanie funkcji płatności lub subskrypcji może być kosztowne, w zależności od tego, jak skomplikowana jest jej integracja. Musisz również wziąć pod uwagę wszelkie dodatkowe wydatki związane z marketingiem i uruchomieniem aplikacji - takie jak opłacenie strony internetowej, optymalizacja sklepu z aplikacjami (ASO) lub kampania PR.

Ogólnie rzecz biorąc, koszt stworzenia aplikacji jak Deliveroo może wynosić od 50.000 do 60.000 dolarów. Jednakże, poprzez dokładne rozważenie wszystkich opcji i planowania z wyprzedzeniem, będziesz w stanie stworzyć wysokiej jakości aplikacji, która spełnia swoje potrzeby bez łamania banku.

Jedną z tych opcji, które mogą zaoszczędzić na rozwoju aplikacji może być no-code platforma taka jak AppMaster. Będziemy mówić więcej o tym poniżej.

Jak długo to potrwa?

Jeśli chodzi o budowanie aplikacji jak np. Deliveroo, istnieje kilka różnych czynników, które należy wziąć pod uwagę. Należą do nich wymagany czas rozwoju, projekt i wymagania UX, względy kosztowe, a także docelowi użytkownicy i baza użytkowników.

Pierwszym krokiem do określenia, jak długo potrwa zbudowanie aplikacji jak Deliveroo jest zrozumienie czasu rozwoju wymaganego dla każdego elementu aplikacji. Obejmuje to wszystkie podstawowe funkcje, które są wspólne dla większości aplikacji do dostarczania żywności, a także wszelkie unikalne lub niestandardowe funkcje, które chcesz zawrzeć w swojej aplikacji.

Na przykład, jeśli chcesz stworzyć interaktywną mapę w aplikacji, musisz wziąć pod uwagę czas potrzebny programiście na zbudowanie tej funkcjonalności. Podobnie, jeśli chcesz włączyć różne opcje płatności lub inne zaawansowane funkcje w swojej aplikacji, musisz wziąć pod uwagę dodatkowy czas rozwoju, który będzie wymagany.

Po zrozumieniu, jak długo każda funkcja zajmie rozwój, możesz zsumować wszystkie sumy, aby obliczyć przybliżony szacunek, jak długo potrwa zbudowanie aplikacji. Ogólnie rzecz biorąc, w zależności od ich złożoności i funkcji, większość aplikacji dostawy żywności wziąć w dowolnym miejscu od 3-6 miesięcy, aby być opracowane i uruchomione.

Oprócz rozważań dotyczących czasu rozwoju, należy również spojrzeć na UX i wymagania projektowe, aby określić, jak długo potrwa zbudowanie aplikacji. W szczególności musisz spojrzeć na jakość UI i UX, które chcesz, aby Twoja aplikacja miała - im lepsze są, tym dłużej potrwa ich tworzenie i wdrażanie.

Ponadto, pomogłoby, gdybyś również rozważył wszelkie względy kosztowe podczas szacowania czasu rozwoju aplikacji. Ogólnie rzecz biorąc, im wyższa jakość projektu i UX, a także wszelkie zaawansowane lub unikalne funkcje w aplikacji, tym droższe będzie opracowanie - co następnie wpłynie na czas budowy aplikacji. Biorąc pod uwagę wszystkie te elementy razem, będziesz w stanie uzyskać dobre poczucie, jak długo to potrwa, aby zbudować aplikację jak Deliveroojak również tego, co jest z tym związane.

No-code rozwiązanie

AppMaster.io jest potężnym no-code rozwiązanie do budowy aplikacji mobilnych i internetowych, takich jak Deliveroo. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi AppMaster drag-and-drop możesz szybko tworzyć niestandardowe aplikacje, które pasują do Twoich potrzeb biznesowych. Nie musisz mieć żadnego doświadczenia w kodowaniu - wystarczy, że użyjesz prostego edytora wizualnego, aby zaprojektować swoją aplikację tak, jak chcesz, a następnie wdrożyć ją i uruchomić na własnych serwerach. AppMaster Jest to idealne rozwiązanie dla firm, które chcą obniżyć koszty, a jednocześnie uzyskać wysokiej jakości rozwiązanie mobilne lub internetowe z nowoczesnymi funkcjami, takimi jak powiadomienia push i analityka w czasie rzeczywistym.