Come creare un'app come Deliveroo?

Deliveroo è un servizio di consegna di cibo a domicilio che opera in diversi Paesi del mondo. L'azienda è stata fondata nel 2013 e ora opera nel Regno Unito, in Irlanda, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Spagna, Italia, Australia, Nuova Zelanda e Singapore.

Che cos'è Deliverooe come funziona?

Deliveroo consegna cibo da ristoranti che non hanno un servizio di consegna. I clienti possono ordinare il cibo attraverso il Deliveroo sito web o l'app e scegliere di farsi consegnare il cibo a casa o in ufficio.

Deliveroo offre anche il servizio "Click and Collect", che consente ai clienti di ritirare il cibo in un luogo designato. L'azienda impiega ciclisti e automobilisti per consegnare il cibo e offre un servizio di tracciamento per consentire ai clienti di vedere in ogni momento dove si trova il loro cibo. Deliveroo La società ha avuto un grande successo e oggi è uno dei principali servizi di consegna di cibo a domicilio al mondo.

Le caratteristiche principali che dovreste aggiungere per creare un'app di questo tipo Deliveroo

Se state cercando di creare un'applicazione come Deliveroouna delle cose più importanti su cui concentrarsi sono le caratteristiche principali da includere nella vostra app. Alcune delle caratteristiche principali che dovreste considerare di aggiungere sono le seguenti:

Un sistema di tracciamento degli ordini robusto e facile da usare. Questo sistema consente agli utenti di visualizzare lo stato dell'ordine in qualsiasi momento, in modo che possano tenere sotto controllo il cibo e sapere quando arriverà.

Un'ampia selezione di ristoranti da cui gli utenti possono ordinare. Deliveroo L'app ha centinaia di ristoranti diversi tra cui scegliere, il che rende facile per i clienti trovare esattamente quello che stanno cercando.

Funzionalità di pagamento mobile. Un'altra caratteristica fondamentale da includere nella vostra app è la possibilità per gli utenti di pagare facilmente i loro ordini tramite i loro dispositivi mobili, come telefoni o tablet. Questo aiuterà a snellire il processo di ordinazione e a rendere le cose più comode per i clienti.

Un'interfaccia semplice e intuitiva. Oltre a tutte le altre caratteristiche, è fondamentale creare un'interfaccia facile da navigare per gli utenti. Ciò contribuirà a rendere il processo di ordinazione più intuitivo e facile da usare, portando idealmente a un maggiore coinvolgimento e a livelli più elevati di soddisfazione dei clienti.

Concentrandosi su queste caratteristiche principali, è possibile creare un'app per la consegna di cibo a domicilio che offra tutta la convenienza e la facilità d'uso che gli utenti si aspettano da applicazioni come Deliveroo. Inoltre, promuovendo la vostra app presso il pubblico giusto, potrete assicurarvi che diventi un grande successo.

Come creare un'app come Deliveroo?

Se state cercando di creare un'applicazione come Deliverooci sono alcuni aspetti fondamentali su cui dovrete concentrarvi. Questi includono:

Design ed esperienza utente - L'aspetto dell'applicazione avrà un impatto notevole sulla percezione che gli utenti ne avranno, quindi è importante assicurarsi che il design sia funzionale, facile da usare e intuitivo. Un buon punto di partenza è studiare le app già popolari nella vostra nicchia e prendere in prestito alcuni dei migliori elementi di design da ciascuna di esse.

Funzionalità - Se da un lato è importante non trascurare il design, dall'altro è necessario assicurarsi che l'app funzioni come previsto. Considerate quali sono le funzioni più importanti per i vostri utenti e concentratevi sulla creazione di un'app che offra tali funzioni nel modo più efficiente possibile.

Scalabilità - Man mano che aumentano gli utenti, la vostra app dovrà scalare insieme a loro. Assicuratevi che sia costruita per supportare un gran numero di utenti e che sia in grado di gestire tutte le attività associate al funzionamento su tale scala.

Monetizzazione - Deliveroo è un'azienda, dopotutto, e il suo obiettivo principale sarà quello di generare entrate attraverso la vendita di prodotti alimentari. Pensate a come incorporare una funzionalità simile nella vostra app, sia attraverso servizi premium che attraverso opportunità pubblicitarie.

Marketing - Infine, non dimenticate l'importanza del marketing. Dopo tutto, non sarete in grado di ottenere una base di utenti significativa senza promuovere efficacemente la vostra applicazione. Ricercate i diversi canali di marketing disponibili e scegliete quelli più efficaci per la vostra nicchia specifica e il vostro pubblico target.

Tenendo a mente queste considerazioni chiave, è ora di iniziare lo sviluppo vero e proprio della vostra app. Datevi tutto il tempo necessario per creare un'applicazione ben progettata, facile da usare e funzionale, in grado di supportare un gran numero di utenti man mano che la vostra attività cresce. Non dimenticate l'importanza del marketing: con il giusto approccio, sarete in grado di generare una base di utenti affamati di ciò che avete da offrire.

Quanto costa costruire un'app come Deliveroo?

Secondo un recente studio di Trifecta Capital, il costo medio per la costruzione di un'app come Deliveroo è di circa 50.000-60.000 dollari. Questo comprende tutti i costi associati alla progettazione e allo sviluppo dell'app, oltre a tutte le spese aggiuntive necessarie per il marketing e il lancio.

I costi di creazione di un'app come Deliveroo possono variare in modo significativo a seconda di una serie di fattori, come il tipo e il numero di funzionalità richieste, il team che si occupa dello sviluppo e altro ancora. Tuttavia, è possibile utilizzare alcune linee guida generali per stimare il costo della creazione di un'app di questo tipo.

Come primo passo, dovrete identificare il tipo di app che volete creare. Ad esempio, si tratta di un'app nativa per iOS e Android o di un'app ibrida che può essere utilizzata su entrambe le piattaforme? Il tipo di app scelto inciderà sui tempi e sui costi di sviluppo. Successivamente, è necessario determinare quali funzioni sono essenziali per la vostra app e quali possono essere tagliate, se necessario. Questo vi aiuterà a costruire un budget preciso e realistico per lo sviluppo dell'app.

Molti fattori possono incidere sui costi quando si tratta degli aspetti tecnici della costruzione di un'app simile a Deliveroo. Ad esempio, se volete creare una versione web o mobile ibrida dell'app, dovrete pagare per piattaforme e strumenti di sviluppo aggiuntivi.

Inoltre, il costo di ogni funzionalità aggiunta alla vostra app inciderà sul prezzo complessivo. Ad esempio, l'aggiunta di una funzione di pagamento o di abbonamento può essere costosa, a seconda della complessità dell'integrazione. Dovrete anche considerare eventuali spese aggiuntive associate al marketing e al lancio dell'app, come il pagamento di un sito web, l'ottimizzazione dell'app store (ASO) o una campagna di pubbliche relazioni.

In generale, il costo di creazione di un'applicazione come Deliveroo può variare da 50.000 a 60.000 dollari. Tuttavia, valutando attentamente tutte le opzioni e pianificando in anticipo, sarete in grado di creare un'app di alta qualità che soddisfi le vostre esigenze senza spendere troppo.

Una di queste opzioni che può far risparmiare sullo sviluppo di un'applicazione può essere una no-code piattaforma come AppMaster. Ne parliamo più avanti.

Quanto tempo ci vorrà?

Quando si tratta di costruire un'applicazione come Deliverooci sono diversi fattori da prendere in considerazione. Tra questi, il tempo di sviluppo necessario, i requisiti di design e UX, le considerazioni sui costi e gli utenti target e la base di utenti.

Il primo passo per determinare quanto tempo occorrerà per costruire un'applicazione come Deliveroo è capire il tempo di sviluppo necessario per ogni componente dell'applicazione. Questo include tutte le funzionalità di base comuni alla maggior parte delle app di food delivery, nonché tutte le funzionalità uniche o personalizzate che si desidera includere nella propria app.

Ad esempio, se volete creare una mappa interattiva all'interno dell'app, dovrete considerare il tempo necessario a uno sviluppatore per realizzare questa funzionalità. Allo stesso modo, se volete includere diverse opzioni di pagamento o altre funzionalità avanzate nella vostra app, dovrete considerare il tempo di sviluppo aggiuntivo che sarà necessario.

Una volta capito quanto tempo richiederà lo sviluppo di ciascuna funzionalità, è possibile sommare tutti i totali per calcolare una stima approssimativa del tempo necessario per realizzare la vostra applicazione. In generale, a seconda della complessità e delle funzionalità, la maggior parte delle app per la consegna di cibo a domicilio richiede dai 3 ai 6 mesi per essere sviluppata e lanciata.

Oltre alle considerazioni sui tempi di sviluppo, per determinare il tempo necessario alla realizzazione dell'app è necessario considerare anche i requisiti di UX e di design. In particolare, dovete considerare la qualità dell'interfaccia utente e dell'interfaccia utente che desiderate per la vostra applicazione: migliori sono, più tempo richiederanno la creazione e l'implementazione.

Inoltre, nella stima dei tempi di sviluppo dell'app sarebbe utile tenere conto anche di eventuali considerazioni sui costi. In generale, maggiore è la qualità del design e dell'UX, nonché di eventuali funzionalità avanzate o uniche della vostra applicazione, maggiore sarà il costo di sviluppo, che influirà sul tempo necessario per la realizzazione dell'applicazione. Considerando tutti questi elementi insieme, sarete in grado di avere una buona idea di quanto tempo ci vorrà per costruire un'app del tipo Deliverooe di cosa comporta la realizzazione di un'applicazione come questa.

No-code soluzione

