Deliveroo gibi bir uygulama nasıl yapılır?

Deliveroo, dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösteren bir yemek dağıtım hizmetidir. Şirket 2013 yılında kuruldu ve şu anda İngiltere, İrlanda, Fransa, Belçika, Hollanda, İspanya, İtalya, Avustralya, Yeni Zelanda ve Singapur'da faaliyet gösteriyor.

Deliveroo nedir ve nasıl çalışır?

Deliveroo, teslimat hizmeti olmayan restoranlardan yiyecek teslim eder. Müşteriler, Deliveroo web sitesi veya uygulaması aracılığıyla yemek siparişi verebilir ve yiyeceklerin evlerine veya ofislerine teslim edilmesini seçebilir.

Deliveroo ayrıca, müşterilerin yiyeceklerini belirlenmiş bir yerden almalarına olanak tanıyan bir "Tıkla ve Al" hizmeti de sunar. Şirket, yiyecek teslim etmek için bisikletçiler ve sürücüler çalıştırıyor ve müşterilerin yiyeceklerinin her zaman nerede olduğunu görebilmeleri için bir takip hizmeti sunuyor. Deliveroo çok başarılı oldu ve şu anda dünyanın önde gelen yemek dağıtım hizmetlerinden biri.

Deliveroo gibi bir uygulama oluşturmak için eklemeniz gereken başlıca özellikler

Deliveroo gibi bir uygulama oluşturmak istiyorsanız odaklanmanız gereken en önemli şeylerden biri, uygulamanıza dahil etmeniz gereken en önemli özelliklerdir. Eklemeyi düşünmeniz gereken temel özelliklerden bazıları şunlardır:

Sağlam ve kullanımı kolay bir sipariş takip sistemi. Bu, kullanıcıların siparişlerinin durumunu istedikleri zaman görmelerine olanak tanır, böylece yiyeceklerinin üstünde kalabilir ve ne zaman geleceğini bilebilirler.

Kullanıcıların sipariş verebileceği çok çeşitli restoranlar. Deliveroo , müşterilerin tam olarak aradıklarını bulmalarını kolaylaştıran, aralarından seçim yapabileceğiniz yüzlerce farklı restorana sahiptir.

, müşterilerin tam olarak aradıklarını bulmalarını kolaylaştıran, aralarından seçim yapabileceğiniz yüzlerce farklı restorana sahiptir. Mobil ödeme yetenekleri. Uygulamanıza dahil etmeniz gereken bir diğer önemli özellik, kullanıcıların telefon veya tablet gibi mobil cihazları aracılığıyla siparişlerinin ödemesini kolayca yapabilmesidir. Bu, sipariş sürecini kolaylaştırmaya ve müşteriler için işleri daha kolay hale getirmeye yardımcı olacaktır.

Basit ve kullanıcı dostu bir arayüz. Tüm bu diğer harika özelliklere ek olarak, kullanıcıların kolayca gezinebileceği bir arayüz oluşturmaya odaklanmak da önemlidir. Bu, sipariş sürecini daha sezgisel ve kullanıcı dostu hale getirmeye yardımcı olacak ve ideal olarak artan katılım ve daha yüksek müşteri memnuniyeti seviyelerine yol açacaktır.

Bu en önemli özelliklere odaklanarak, kullanıcıların Deliveroo gibi uygulamalardan bekledikleri tüm kolaylık ve kullanım kolaylığını sunan bir yemek dağıtım uygulaması oluşturabilirsiniz. Ayrıca, uygulamanızı doğru kitleye tanıtarak, bunun büyük bir başarıya dönüşmesini sağlayabilirsiniz.

Deliveroo gibi bir uygulama nasıl yapılır?

Deliveroo gibi bir uygulama oluşturmak istiyorsanız odaklanmanız gereken birkaç önemli nokta vardır. Bunlar şunları içerir:

Tasarım ve kullanıcı deneyimi – Uygulamanızın görünümü ve verdiği his, kullanıcıların onu nasıl algıladığı üzerinde büyük bir etkiye sahip olacaktır, bu nedenle tasarımın işlevsel, kullanıcı dostu ve sezgisel olduğundan emin olmanız önemlidir. İyi bir başlangıç noktası, nişinizdeki zaten popüler olan uygulamaları incelemek ve her birinden en iyi tasarım öğelerinden bazılarını ödünç almaktır.

– Uygulamanızın görünümü ve verdiği his, kullanıcıların onu nasıl algıladığı üzerinde büyük bir etkiye sahip olacaktır, bu nedenle tasarımın işlevsel, kullanıcı dostu ve sezgisel olduğundan emin olmanız önemlidir. İyi bir başlangıç noktası, nişinizdeki zaten popüler olan uygulamaları incelemek ve her birinden en iyi tasarım öğelerinden bazılarını ödünç almaktır. İşlevsellik – Tasarımı gözden kaçırmamak önemli olmakla birlikte, uygulamanızın amaçlandığı gibi çalıştığından da emin olmalısınız. Kullanıcılarınız için hangi özelliklerin en önemli olacağını düşünün ve bu özellikleri mümkün olan en verimli şekilde sunan bir uygulama oluşturmaya odaklanın.

– Tasarımı gözden kaçırmamak önemli olmakla birlikte, uygulamanızın amaçlandığı gibi çalıştığından da emin olmalısınız. Kullanıcılarınız için hangi özelliklerin en önemli olacağını düşünün ve bu özellikleri mümkün olan en verimli şekilde sunan bir uygulama oluşturmaya odaklanın. Ölçeklenebilirlik – Daha fazla kullanıcı kazandıkça uygulamanızın da onlarla birlikte ölçeklenmesi gerekir. Çok sayıda kullanıcıyı destekleyecek şekilde oluşturulduğundan ve bu ölçekte çalıştırmayla ilgili tüm görevleri yerine getirebildiğinden emin olun.

– Daha fazla kullanıcı kazandıkça uygulamanızın da onlarla birlikte ölçeklenmesi gerekir. Çok sayıda kullanıcıyı destekleyecek şekilde oluşturulduğundan ve bu ölçekte çalıştırmayla ilgili tüm görevleri yerine getirebildiğinden emin olun. Para Kazanma – Deliveroo bir iştir ve birincil hedefi gıda maddelerinin satışından gelir elde etmek olacaktır. İster birinci sınıf hizmetler ister reklam fırsatları olsun, benzer işlevleri uygulamanıza nasıl dahil edebileceğinizi düşünün.

– bir iştir ve birincil hedefi gıda maddelerinin satışından gelir elde etmek olacaktır. İster birinci sınıf hizmetler ister reklam fırsatları olsun, benzer işlevleri uygulamanıza nasıl dahil edebileceğinizi düşünün. Pazarlama – Son olarak, pazarlamanın önemini unutmayın. Sonuçta, uygulamanızı etkili bir şekilde tanıtmadan önemli bir kullanıcı tabanı elde edemezsiniz. Mevcut farklı pazarlama kanallarını araştırın ve belirli niş ve hedef kitleniz için etkili olma olasılığı en yüksek olanları seçin.

Bu önemli hususları göz önünde bulundurarak, uygulamanızı asıl geliştirmeye başlamanın zamanı geldi. İşletmeniz büyüdükçe çok sayıda kullanıcıyı destekleyebilecek iyi tasarlanmış, kullanıcı dostu ve işlevsel bir uygulama oluşturmak için kendinize bolca zaman ayırın. Pazarlamanın önemini de unutmayın – doğru yaklaşımla, sunduğunuz şeylere aç bir kullanıcı tabanı oluşturabileceksiniz.

Deliveroo gibi bir uygulama geliştirmenin maliyeti nedir?

Trifecta Capital'in yakın tarihli bir araştırmasına göre, Deliveroo gibi bir uygulama geliştirmenin ortalama maliyeti 50.000 - 60.000 ABD Doları civarındadır. Bu, uygulamanın tasarlanması ve geliştirilmesi ile ilgili tüm maliyetlerin yanı sıra pazarlama ve lansman için gereken ek harcamaları içerir.

Deliveroo gibi bir uygulama oluşturmanın maliyeti, gerekli özelliklerin türü ve sayısı, geliştirmeyi yürüten ekip ve daha fazlası gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak önemli ölçüde değişebilir. Ancak, bunun gibi bir uygulama oluşturmanın ne kadara mal olacağını tahmin etmeye yardımcı olması için bazı genel yönergeler kullanılabilir.

İlk adım olarak, ne tür bir uygulama oluşturmak istediğinizi belirlemeniz gerekir. Örneğin, iOS ve Android için yerel bir uygulama mı yoksa her iki platformda da kullanılabilen hibrit bir uygulama mı? Seçtiğiniz uygulama türü, geliştirme süresini ve maliyetini etkileyecektir. Ardından, uygulamanız için hangi özelliklerin gerekli olduğunu ve gerekirse hangilerinin çıkarılabileceğini belirlemeniz gerekir. Bu, uygulama geliştirmeniz için doğru ve gerçekçi bir bütçe oluşturmanıza yardımcı olacaktır.

Bir Deliveroo benzeri uygulama oluşturmanın teknik yönleri söz konusu olduğunda birçok faktör maliyetleri etkileyebilir. Örneğin, uygulamanın bir web veya hibrit mobil sürümünü oluşturmak istiyorsanız, ek platformlar ve geliştirme araçları için ödeme yapmanız gerekir.

Ayrıca, uygulamanıza eklediğiniz her bir özelliğin maliyeti, genel fiyatı etkileyecektir. Örneğin, bir ödeme veya abonelik özelliği eklemek, entegre etmenin ne kadar karmaşık olduğuna bağlı olarak maliyetli olabilir. Ayrıca, bir web sitesi, uygulama mağazası optimizasyonu ( ASO) veya bir halkla ilişkiler kampanyası için ödeme yapmak gibi, uygulamanın pazarlanması ve kullanıma sunulmasıyla ilgili tüm ek masrafları da göz önünde bulundurmanız gerekir.

Genel olarak, Deliveroo gibi bir uygulama oluşturmanın maliyeti 50.000 ABD Doları ile 60.000 ABD Doları arasında değişebilir. Ancak, tüm seçeneklerinizi dikkatli bir şekilde değerlendirerek ve önceden planlayarak, bütçenizi zorlamadan ihtiyaçlarınızı karşılayan yüksek kaliteli bir uygulama oluşturabilirsiniz.

Uygulama geliştirme konusunda tasarruf sağlayabilecek bu seçeneklerden biri de no-code gibi AppMaster bir platform olabilir. Aşağıda bunun hakkında daha fazla konuşacağız.

Ne kadar sürer?

Deliveroo gibi bir uygulama oluşturmaya gelince, göz önünde bulundurmanız gereken birkaç farklı faktör vardır. Bunlar, gerekli geliştirme süresini, tasarım ve UX gereksinimlerini, maliyet hususlarını ve ayrıca hedef kullanıcılarınız ve kullanıcı tabanınızı içerir.

Deliveroo gibi bir uygulama oluşturmanın ne kadar süreceğini belirlemenin ilk adımı, uygulamanın her bir bileşeni için gereken geliştirme süresini anlamaktır. Bu, çoğu yemek dağıtım uygulamasında ortak olan tüm temel özelliklerin yanı sıra uygulamanıza dahil etmek istediğiniz benzersiz veya özel özellikleri içerir.

Örneğin, uygulama içinde etkileşimli bir harita oluşturmak istiyorsanız, bir geliştiricinin bu işlevi oluşturması için gereken süreyi hesaba katmanız gerekir. Benzer şekilde, uygulamanıza farklı ödeme seçenekleri veya diğer gelişmiş özellikler eklemek istiyorsanız, gerekli olacak ek geliştirme süresini göz önünde bulundurmanız gerekir.

Her özelliğin geliştirilmesinin ne kadar süreceğini anladığınızda, uygulamanızı oluşturmanın ne kadar süreceğine dair kabaca bir tahminde bulunmak için tüm toplamları toplayabilirsiniz. Genel olarak, karmaşıklıklarına ve özelliklerine bağlı olarak çoğu yemek dağıtım uygulamasının geliştirilmesi ve kullanıma sunulması 3-6 ay sürer.

Geliştirme süresi hususlarına ek olarak, uygulamanızı oluşturmanın ne kadar süreceğini belirlemek için kullanıcı deneyiminize ve tasarım gereksinimlerinize de bakmanız gerekir. Özellikle, uygulamanızın sahip olmasını istediğiniz kullanıcı arayüzünün ve kullanıcı deneyiminin kalitesine bakmanız gerekir - bunlar ne kadar iyiyse, oluşturulması ve uygulanması o kadar uzun sürer.

Ayrıca, uygulamanız için geliştirme süresini tahmin ederken herhangi bir maliyet faktörünü de göz önünde bulundurmanız yardımcı olacaktır. Genel olarak, tasarımınızın ve kullanıcı deneyiminizin yanı sıra uygulamanızdaki gelişmiş veya benzersiz özelliklerin kalitesi ne kadar yüksek olursa, geliştirmesi o kadar pahalı olur ve bu da uygulamanızı oluşturmanın ne kadar süreceğini etkiler. Tüm bu unsurları bir arada değerlendirerek, Deliveroo gibi bir uygulama oluşturmanın ne kadar süreceği ve bunun neleri içerdiği konusunda iyi bir fikir edinebileceksiniz.

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AppMaster.io, Deliveroo gibi mobil ve web uygulamaları oluşturmak için no-code gerektirmeyen güçlü bir çözümdür. AppMaster'ın sezgisel drag-and-drop arayüzüyle, iş gereksinimlerinize uyan özel uygulamaları hızlı bir şekilde oluşturabilirsiniz. Herhangi bir kodlama deneyimine sahip olmanıza gerek yok - uygulamanızı istediğiniz gibi tasarlamak için basit görsel düzenleyiciyi kullanın, ardından uygulamayı dağıtın ve kendi sunucularınızda çalıştırın. AppMaster, anlık bildirimler ve gerçek zamanlı analitik gibi modern özelliklere sahip yüksek kaliteli bir mobil veya web çözümü elde ederken maliyetlerini azaltmak isteyen işletmeler için mükemmeldir.