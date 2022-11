Comment créer une application comme Deliveroo?

Deliveroo est un service de livraison de nourriture qui opère dans plusieurs pays du monde. L'entreprise a été fondée en 2013 et est désormais présente au Royaume-Uni, en Irlande, en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne, en Italie, en Australie, en Nouvelle-Zélande et à Singapour.

Deliveroo livre de la nourriture provenant de restaurants qui n'ont pas de service de livraison. Les clients peuvent commander des plats sur le site Deliveroo site web ou l'application et choisir de se faire livrer à domicile ou au bureau.

Deliveroo L'entreprise propose également un service "Click and Collect", qui permet aux clients de venir chercher leur nourriture à un endroit désigné. L'entreprise emploie des cyclistes et des automobilistes pour livrer les aliments et propose un service de suivi afin que les clients puissent savoir à tout moment où se trouve leur nourriture. Deliveroo L'entreprise a connu un grand succès et est aujourd'hui l'un des principaux services de livraison de nourriture dans le monde.

Principales fonctionnalités à ajouter pour créer une application de ce type Deliveroo

Si vous cherchez à créer une application de type Deliverool'une des choses les plus importantes sur lesquelles vous devez vous concentrer est le choix des fonctionnalités que vous devez inclure dans votre application. Voici quelques-unes des principales fonctionnalités que vous devez envisager d'ajouter :

Un système de suivi des commandes robuste et facile à utiliser. Cela permettra aux utilisateurs de consulter le statut de leur commande à tout moment, afin qu'ils puissent garder un œil sur leur nourriture et savoir quand elle arrivera.

Un large choix de restaurants dans lesquels les utilisateurs peuvent passer commande. Deliveroo a des centaines de restaurants différents parmi lesquels choisir, ce qui permet aux clients de trouver facilement ce qu'ils recherchent.

Des capacités de paiement mobile. Une autre fonctionnalité clé que vous devriez inclure dans votre application est la possibilité pour les utilisateurs de payer facilement leurs commandes via leurs appareils mobiles, tels que leurs téléphones ou tablettes. Cela permettra de rationaliser le processus de commande et de rendre les choses plus pratiques pour les clients.

Une interface simple et conviviale. En plus de toutes ces autres excellentes fonctionnalités, il est également essentiel de se concentrer sur la création d'une interface facile à naviguer pour les utilisateurs. Cela contribuera à rendre le processus de commande plus intuitif et convivial, ce qui conduira idéalement à un engagement accru et à des niveaux plus élevés de satisfaction des clients.

En vous concentrant sur ces principales fonctionnalités, vous pouvez créer une application de livraison de repas qui offre toute la commodité et la facilité d'utilisation que les utilisateurs attendent d'une application de ce type. Deliveroo. Et en promouvant votre application auprès du bon public, vous pouvez faire en sorte qu'elle devienne un grand succès.

Si vous cherchez à créer une application comme . Deliverooil y a quelques éléments clés sur lesquels vous devez vous concentrer. Il s'agit notamment de :

Conception et expérience utilisateur - L'aspect et la convivialité de votre application auront un impact majeur sur la façon dont les utilisateurs la percevront, il est donc important de s'assurer que la conception est fonctionnelle, conviviale et intuitive. Un bon point de départ consiste à étudier les applications déjà populaires dans votre créneau et à emprunter certains des meilleurs éléments de conception à chacune d'elles.

Fonctionnalité - S'il est important de ne pas négliger le design, vous devez également vous assurer que votre application fonctionne comme prévu. Réfléchissez aux fonctions qui seront les plus importantes pour vos utilisateurs et efforcez-vous de créer une application qui offre ces fonctions de la manière la plus efficace possible.

Évolutivité - Au fur et à mesure que vous gagnerez des utilisateurs, votre application devra évoluer avec eux. Assurez-vous qu'elle est conçue pour prendre en charge un grand nombre d'utilisateurs et qu'elle peut gérer toutes les tâches associées au fonctionnement à cette échelle.

- Au fur et à mesure que vous gagnerez des utilisateurs, votre application devra évoluer avec eux. Assurez-vous qu'elle est conçue pour prendre en charge un grand nombre d'utilisateurs et qu'elle peut gérer toutes les tâches associées au fonctionnement à cette échelle. Monétisation - Deliveroo est une entreprise, après tout, et son objectif premier sera de générer des revenus par la vente de produits alimentaires. Réfléchissez à la manière dont vous pouvez intégrer une fonctionnalité similaire dans votre application, que ce soit par le biais de services premium ou d'opportunités publicitaires.

Marketing - Enfin, n'oubliez pas l'importance du marketing. Après tout, vous ne pourrez pas gagner une base d'utilisateurs significative sans promouvoir efficacement votre application. Recherchez les différents canaux de marketing disponibles et choisissez ceux qui sont les plus susceptibles d'être efficaces pour votre niche spécifique et votre public cible.

Après avoir pris en compte ces éléments clés, il est temps de commencer le développement de votre application. Donnez-vous suffisamment de temps pour créer une application bien conçue, conviviale et fonctionnelle, capable de prendre en charge un grand nombre d'utilisateurs à mesure que votre entreprise se développe. N'oubliez pas non plus l'importance du marketing : avec la bonne approche, vous serez en mesure de générer une base d'utilisateurs avides de ce que vous avez à offrir.

Combien cela coûte-t-il de créer une application comme Deliveroo?

Selon une étude récente de Trifecta Capital, le coût moyen de la création d'une application comme Deliveroo est d'environ 50 000 à 60 000 dollars. Ce montant comprend tous les coûts associés à la conception et au développement de l'application, ainsi que les dépenses supplémentaires nécessaires à sa commercialisation et à son lancement.

Les coûts de création d'une application comme Deliveroo peut varier considérablement en fonction de divers facteurs, tels que le type et le nombre de fonctionnalités requises, l'équipe chargée du développement, etc. Toutefois, certaines lignes directrices générales peuvent être utilisées pour aider à estimer le coût de la création d'une application de ce type.

Dans un premier temps, vous devez identifier le type d'application que vous souhaitez créer. Par exemple, s'agit-il d'une application native pour iOS et Android ou d'une application hybride qui peut être utilisée sur les deux plateformes ? Le type d'application que vous choisissez aura un impact sur le temps et le coût de développement. Ensuite, vous devez déterminer quelles sont les fonctionnalités essentielles pour votre application et celles qui peuvent être supprimées si nécessaire. Cela vous aidera à établir un budget précis et réaliste pour le développement de votre application.

De nombreux facteurs peuvent avoir un impact sur les coûts lorsqu'il s'agit des aspects techniques de la création d'une application similaire à Deliveroo-. Par exemple, si vous souhaitez créer une version web ou mobile hybride de l'application, vous devrez payer pour des plateformes et des outils de développement supplémentaires.

En outre, le coût de chaque fonctionnalité que vous ajoutez à votre application entrera dans le prix global. Par exemple, l'ajout d'une fonction de paiement ou d'abonnement peut être coûteux, en fonction de la complexité de son intégration. Vous devrez également prendre en compte toutes les dépenses supplémentaires liées à la commercialisation et au lancement de l'application, comme le coût d'un site Web, l'optimisation de la boutique d'applications (ASO) ou une campagne de relations publiques.

Globalement, le coût de la création d'une application comme Deliveroo peut varier entre 50 000 et 60 000 dollars. Cependant, en examinant attentivement toutes vos options et en planifiant à l'avance, vous serez en mesure de créer une application de haute qualité qui répondra à vos besoins sans vous ruiner.

L'une de ces options qui permet d'économiser sur le développement d'applications peut être une no-code plateforme telle que AppMaster. Nous en parlerons plus en détail ci-dessous.

Combien de temps cela prendra-t-il ?

Lorsqu'il s'agit de créer une application comme Deliverooil y a plusieurs facteurs à prendre en considération. Il s'agit notamment du temps de développement nécessaire, des exigences en matière de conception et d'interface utilisateur, des considérations de coût, ainsi que de vos utilisateurs cibles et de votre base d'utilisateurs.

La première étape pour déterminer le temps nécessaire à la création d'une application comme celle de Deliveroo est de comprendre le temps de développement nécessaire pour chaque composant de l'application. Cela inclut toutes les fonctionnalités de base communes à la plupart des applications de livraison de nourriture, ainsi que toutes les fonctionnalités uniques ou personnalisées que vous souhaitez inclure dans votre application.

Par exemple, si vous souhaitez créer une carte interactive dans l'application, vous devrez prendre en compte le temps nécessaire à un développeur pour créer cette fonctionnalité. De même, si vous souhaitez inclure différentes options de paiement ou d'autres fonctionnalités avancées dans votre application, vous devrez tenir compte du temps de développement supplémentaire nécessaire.

Une fois que vous aurez compris combien de temps il faudra pour développer chaque fonctionnalité, vous pourrez additionner tous les totaux pour obtenir une estimation approximative du temps nécessaire à la création de votre application. En général, en fonction de leur complexité et de leurs fonctionnalités, la plupart des applications de livraison de repas prennent entre 3 et 6 mois pour être développées et lancées.

Outre les considérations relatives au temps de développement, vous devez également tenir compte de vos exigences en matière d'interface utilisateur et de conception afin de déterminer le temps nécessaire à la création de votre application. En particulier, vous devez tenir compte de la qualité de l'interface utilisateur et de l'interface utilisateur que vous souhaitez donner à votre application - plus elles sont performantes, plus il faudra de temps pour les créer et les mettre en œuvre.

En outre, il serait utile que vous preniez également en compte les considérations de coût lorsque vous estimez le temps de développement de votre application. En général, plus la qualité de votre conception et de votre interface utilisateur est élevée, ainsi que les fonctions avancées ou uniques de votre application, plus le coût de développement sera élevé - ce qui influencera ensuite le temps nécessaire à la construction de votre application. En considérant l'ensemble de ces éléments, vous pourrez avoir une bonne idée du temps nécessaire à la création d'une application comme l'iPhone. Deliverooainsi que de ce que cela implique.

No-code La solution

