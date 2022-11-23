Deliveroo هي خدمة توصيل طعام تعمل في العديد من البلدان حول العالم. تأسست الشركة في عام 2013 وتعمل الآن في المملكة المتحدة وأيرلندا وفرنسا وبلجيكا وهولندا وإسبانيا وإيطاليا وأستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة.

ما هو Deliveroo وكيف يعمل؟

تقوم Deliveroo بتوصيل الطعام من المطاعم التي ليس لديها خدمات توصيل. يمكن للعملاء طلب الطعام من خلال موقع أو تطبيق Deliveroo الطعام إلى منازلهم أو مكاتبهم.

تقدم Deliveroo أيضًا خدمة "انقر واستلم" ، والتي تتيح للعملاء الحصول على طعامهم من موقع معين. توظف الشركة راكبي الدراجات وسائقي السيارات لتقديم الطعام وتقدم خدمة تتبع حتى يتمكن العملاء من معرفة مكان طعامهم في جميع الأوقات. لقد Deliveroo نجاحًا كبيرًا وهي الآن واحدة من خدمات توصيل الطعام الرائدة في العالم.

أهم الميزات التي يجب عليك إضافتها لإنشاء تطبيق مثل Deliveroo

إذا كنت تبحث عن إنشاء تطبيق مثل Deliveroo ، فإن أحد أهم الأشياء التي يجب التركيز عليها هو أهم الميزات التي تحتاج إلى تضمينها في تطبيقك. تتضمن بعض الميزات الرئيسية التي يجب أن تفكر في إضافتها ما يلي:

نظام قوي وسهل الاستخدام لتتبع الطلبات. سيسمح هذا للمستخدمين بمشاهدة حالة طلبهم في أي وقت ، حتى يتمكنوا من البقاء على اطلاع على طعامهم ومعرفة موعد وصوله.

مجموعة واسعة من المطاعم التي يمكن للمستخدمين الطلب منها. يوجد في Deliveroo المئات من المطاعم المختلفة للاختيار من بينها ، مما يسهل على العملاء العثور على ما يبحثون عنه بالضبط.

المئات من المطاعم المختلفة للاختيار من بينها ، مما يسهل على العملاء العثور على ما يبحثون عنه بالضبط. إمكانيات الدفع عبر الهاتف المتحرك. الميزة الرئيسية الأخرى التي يجب أن تدرجها في تطبيقك هي قدرة المستخدمين على الدفع بسهولة لطلباتهم عبر أجهزتهم المحمولة ، مثل هواتفهم أو أجهزتهم اللوحية. سيساعد هذا في تبسيط عملية الطلب وجعل الأمور أكثر ملاءمة للعملاء.

واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام. بالإضافة إلى كل هذه الميزات الرائعة الأخرى ، من الضروري أيضًا التركيز على إنشاء واجهة يسهل على المستخدمين التنقل فيها. سيساعد هذا في جعل عملية الطلب أكثر سهولة وسهولة في الاستخدام ، مما يؤدي بشكل مثالي إلى زيادة المشاركة ومستويات أعلى من رضا العملاء.

من خلال التركيز على هذه الميزات العليا ، يمكنك إنشاء تطبيق توصيل الطعام الذي يوفر كل الراحة وسهولة الاستخدام التي يتوقعها المستخدمون من تطبيقات مثل Deliveroo. ومن خلال الترويج لتطبيقك للجمهور المناسب ، يمكنك المساعدة في ضمان نجاحه بشكل كبير.

كيف تصنع تطبيقا مثل Deliveroo ؟

إذا كنت تبحث عن إنشاء تطبيق مثل Deliveroo ، فهناك بعض الأشياء الأساسية التي ستحتاج إلى التركيز عليها. وتشمل هذه:

التصميم وتجربة المستخدم - سيكون لشكل التطبيق وأسلوبه تأثير كبير على كيفية إدراك المستخدمين له ، لذلك من المهم التأكد من أن التصميم عملي وسهل الاستخدام وبديهي. تتمثل نقطة البداية الجيدة في دراسة التطبيقات الشائعة بالفعل في تخصصك واستعارة بعض أفضل عناصر التصميم من كل منها.

- سيكون لشكل التطبيق وأسلوبه تأثير كبير على كيفية إدراك المستخدمين له ، لذلك من المهم التأكد من أن التصميم عملي وسهل الاستخدام وبديهي. تتمثل نقطة البداية الجيدة في دراسة التطبيقات الشائعة بالفعل في تخصصك واستعارة بعض أفضل عناصر التصميم من كل منها. الوظيفة - في حين أنه من المهم عدم التغاضي عن التصميم ، يجب عليك أيضًا التأكد من أن تطبيقك يعمل على النحو المنشود. ضع في اعتبارك الميزات التي ستكون أكثر أهمية للمستخدمين ، وركز على إنشاء تطبيق يقدم هذه الميزات بأكثر الطرق فعالية ممكنة.

- في حين أنه من المهم عدم التغاضي عن التصميم ، يجب عليك أيضًا التأكد من أن تطبيقك يعمل على النحو المنشود. ضع في اعتبارك الميزات التي ستكون أكثر أهمية للمستخدمين ، وركز على إنشاء تطبيق يقدم هذه الميزات بأكثر الطرق فعالية ممكنة. قابلية التوسع - كلما اكتسبت المزيد من المستخدمين ، سيحتاج تطبيقك إلى التوسع معهم. تأكد من أنه مصمم لدعم أعداد كبيرة من المستخدمين ويمكنه التعامل مع جميع المهام المرتبطة بالتشغيل على هذا النطاق.

- كلما اكتسبت المزيد من المستخدمين ، سيحتاج تطبيقك إلى التوسع معهم. تأكد من أنه مصمم لدعم أعداد كبيرة من المستخدمين ويمكنه التعامل مع جميع المهام المرتبطة بالتشغيل على هذا النطاق. تحقيق الدخل - Deliveroo هي شركة ، بعد كل شيء ، وسيكون هدفها الأساسي هو تحقيق إيرادات من خلال مبيعات المواد الغذائية. ضع في اعتبارك كيف يمكنك دمج وظائف مماثلة في تطبيقك ، سواء كان ذلك من خلال الخدمات المتميزة أو الفرص الإعلانية.

- هي شركة ، بعد كل شيء ، وسيكون هدفها الأساسي هو تحقيق إيرادات من خلال مبيعات المواد الغذائية. ضع في اعتبارك كيف يمكنك دمج وظائف مماثلة في تطبيقك ، سواء كان ذلك من خلال الخدمات المتميزة أو الفرص الإعلانية. التسويق - أخيرًا ، لا تنس أهمية التسويق. بعد كل شيء ، لن تتمكن من اكتساب قاعدة مستخدمين كبيرة دون الترويج لتطبيقك بشكل فعال. ابحث في القنوات التسويقية المختلفة المتاحة واختر تلك التي من المرجح أن تكون فعالة لمكانتك المحددة والجمهور المستهدف.

مع وضع هذه الاعتبارات الرئيسية في الاعتبار ، حان الوقت لبدء التطوير الفعلي لتطبيقك. امنح نفسك متسعًا من الوقت لإنشاء تطبيق جيد التصميم وسهل الاستخدام وعملي يمكنه دعم أعداد كبيرة من المستخدمين مع نمو عملك. ولا تنس أهمية التسويق - باستخدام النهج الصحيح ، ستتمكن من إنشاء قاعدة مستخدمين متعطشة لما لديك لتقدمه.

ما هي تكلفة إنشاء تطبيق مثل Deliveroo ؟

وفقًا لدراسة حديثة من Trifecta Capital ، فإن متوسط تكلفة إنشاء تطبيق مثل Deliveroo يتراوح بين 50000 و 60.000 دولار . يشمل ذلك جميع التكاليف المرتبطة بتصميم التطبيق وتطويره ، بالإضافة إلى أي نفقات إضافية مطلوبة للتسويق وإطلاقه.

يمكن أن تختلف تكاليف إنشاء تطبيق مثل Deliveroo بشكل كبير اعتمادًا على مجموعة متنوعة من العوامل ، مثل نوع وعدد الميزات المطلوبة والفريق الذي يتولى التطوير والمزيد. ومع ذلك ، يمكن استخدام بعض الإرشادات العامة للمساعدة في تقدير تكلفة إنشاء تطبيق مثل هذا.

كخطوة أولى ، ستحتاج إلى تحديد نوع التطبيق الذي تريد إنشاءه. على سبيل المثال ، هل هو تطبيق أصلي لنظامي التشغيل iOS و Android أم تطبيق مختلط يمكن استخدامه على كلا النظامين الأساسيين؟ سيؤثر نوع التطبيق الذي تختاره على وقت التطوير وتكلفته. بعد ذلك ، تحتاج إلى تحديد الميزات الضرورية لتطبيقك وأي الميزات يمكن قطعها إذا لزم الأمر. سيساعدك هذا في إنشاء ميزانية دقيقة وواقعية لتطوير تطبيقك.

يمكن أن تؤثر العديد من العوامل على التكاليف عندما يتعلق الأمر بالجوانب التقنية لإنشاء تطبيق يشبه Deliveroo. على سبيل المثال ، إذا كنت ترغب في إنشاء إصدار ويب أو إصدار هجين للهاتف المحمول من التطبيق ، فستحتاج إلى الدفع مقابل منصات وأدوات تطوير إضافية.

بالإضافة إلى ذلك ، ستؤثر تكلفة كل ميزة تضيفها إلى تطبيقك في السعر الإجمالي. على سبيل المثال ، يمكن أن تكون إضافة ميزة الدفع أو الاشتراك مكلفة ، اعتمادًا على مدى تعقيد دمجها. ستحتاج أيضًا إلى التفكير في أي نفقات إضافية مرتبطة بالتسويق وإطلاق التطبيق - مثل الدفع مقابل موقع ويب أو تحسين متجر التطبيقات ( ASO) أو حملة العلاقات العامة.

بشكل عام ، يمكن أن تتراوح تكلفة إنشاء تطبيق مثل Deliveroo أي مكان من 50000 دولار إلى 60 ألف دولار . ومع ذلك ، من خلال التفكير بعناية في جميع خياراتك والتخطيط للمستقبل ، ستتمكن من إنشاء تطبيق عالي الجودة يلبي احتياجاتك دون كسر البنك.

يمكن أن يكون أحد هذه الخيارات التي يمكن حفظها عند تطوير التطبيق هو نظام أساسي no-code مثل AppMaster. سنتحدث أكثر عن هذا أدناه.

كم من الوقت سوف يستغرق؟

عندما يتعلق الأمر ببناء تطبيق مثل Deliveroo ، فهناك العديد من العوامل المختلفة التي يجب أن تأخذها في الاعتبار. يتضمن ذلك وقت التطوير المطلوب ، ومتطلبات التصميم وتجربة المستخدم ، واعتبارات التكلفة ، بالإضافة إلى المستخدمين المستهدفين وقاعدة المستخدمين.

تتمثل الخطوة الأولى في تحديد المدة التي سيستغرقها إنشاء تطبيق مثل Deliveroo في فهم وقت التطوير المطلوب لكل مكون من مكونات التطبيق. يتضمن ذلك جميع الميزات الأساسية المشتركة في معظم تطبيقات توصيل الطعام ، بالإضافة إلى أي ميزات فريدة أو مخصصة تريد تضمينها في تطبيقك.

على سبيل المثال ، إذا كنت ترغب في إنشاء خريطة تفاعلية داخل التطبيق ، فستحتاج إلى احتساب الوقت المطلوب للمطور لبناء هذه الوظيفة. وبالمثل ، إذا كنت تريد تضمين خيارات دفع مختلفة أو ميزات متقدمة أخرى في تطبيقك ، فستحتاج إلى مراعاة وقت التطوير الإضافي المطلوب.

بمجرد أن تفهم المدة التي سيستغرقها تطوير كل ميزة ، يمكنك جمع كل الإجماليات لحساب تقدير تقريبي للمدة التي سيستغرقها إنشاء تطبيقك. بشكل عام ، بناءً على تعقيدها وميزاتها ، تستغرق معظم تطبيقات توصيل الطعام من 3 إلى 6 أشهر ليتم تطويرها وإطلاقها.

بالإضافة إلى اعتبارات وقت التطوير ، تحتاج أيضًا إلى النظر في تجربة المستخدم ومتطلبات التصميم الخاصة بك لتحديد المدة التي سيستغرقها إنشاء تطبيقك. على وجه الخصوص ، تحتاج إلى إلقاء نظرة على جودة واجهة المستخدم وتجربة المستخدم التي تريد أن يتمتع بها تطبيقك - فكلما كانت هذه أفضل ، كلما استغرق الأمر وقتًا أطول في الإنشاء والتنفيذ.

علاوة على ذلك ، من المفيد أيضًا مراعاة أي اعتبارات تتعلق بالتكلفة عند تقدير وقت تطوير تطبيقك. بشكل عام ، كلما زادت جودة تصميمك وتجربة المستخدم ، بالإضافة إلى أي ميزات متقدمة أو فريدة في تطبيقك ، زادت تكلفة تطويره - مما سيؤثر بعد ذلك على المدة التي سيستغرقها إنشاء تطبيقك. من خلال النظر في كل هذه العناصر معًا ، ستتمكن من تكوين فكرة جيدة عن المدة التي سيستغرقها إنشاء تطبيق مثل Deliveroo ، بالإضافة إلى ما ينطوي عليه القيام بذلك.

حل No-code

AppMaster.io هو حل قوي no-code لبناء تطبيقات الجوال والويب مثل Deliveroo. من خلال واجهة drag-and-drop السهلة في AppMaster ، يمكنك إنشاء تطبيقات مخصصة تناسب احتياجات عملك بسرعة. لست بحاجة إلى أي خبرة في البرمجة - ما عليك سوى استخدام المحرر المرئي البسيط لتصميم تطبيقك بالطريقة التي تريدها ، ثم نشر التطبيق وتشغيله على الخوادم الخاصة بك. يعد AppMaster مثاليًا للشركات التي تتطلع إلى تقليل تكاليفها مع الحصول على حل محمول أو ويب عالي الجودة مع ميزات حديثة مثل دفع الإخطارات والتحليلات في الوقت الفعلي.