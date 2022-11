Deliveroo é um serviço de entrega de alimentos que opera em vários países em todo o mundo. A empresa foi fundada em 2013 e opera agora no Reino Unido, Irlanda, França, Bélgica, Holanda, Espanha, Itália, Austrália, Nova Zelândia, e Singapura.

O que é Deliverooe como é que funciona?

Deliveroo entrega comida de restaurantes que não têm serviços de entrega. Os clientes podem encomendar alimentos através do Deliveroo e optar pela entrega dos alimentos na sua casa ou escritório.

Deliveroo Também oferece um serviço de "Click and Collect", que permite aos clientes ir buscar os seus alimentos a um local designado. A empresa emprega ciclistas e motoristas para entregar os alimentos e oferece um serviço de rastreio para que os clientes possam ver onde estão os seus alimentos em qualquer altura. Deliveroo tem tido muito sucesso e é agora um dos principais serviços de entrega de alimentos do mundo.

Características de topo que deve acrescentar para criar uma aplicação como Deliveroo

Se está à procura de criar uma aplicação como DeliverooUma das coisas mais importantes em que se deve concentrar é nas características de topo que precisa de incluir na sua aplicação. Algumas das principais características que deve considerar incluir incluem o seguinte:

Um sistema de seguimento de encomendas robusto e fácil de usar. Isto permitirá aos utilizadores ver o estado da sua encomenda em qualquer altura, para que possam ficar em cima da sua comida e saber quando esta chegará.

Uma vasta selecção de restaurantes onde os utilizadores podem encomendar. Deliveroo tem centenas de restaurantes diferentes para escolher, facilitando aos clientes encontrar exactamente o que procuram.

tem centenas de restaurantes diferentes para escolher, facilitando aos clientes encontrar exactamente o que procuram. Capacidades de pagamento móvel. Outra característica chave que deve incluir na sua aplicação é a capacidade de os utilizadores pagarem facilmente as suas encomendas através dos seus dispositivos móveis, tais como os seus telefones ou comprimidos. Isto ajudará a simplificar o processo de encomenda e a tornar as coisas mais convenientes para os clientes.

Uma interface simples e fácil de utilizar. Para além de todas estas outras grandes características, é também essencial concentrar-se na criação de uma interface que seja fácil de navegar para os utilizadores. Isto ajudará a tornar o processo de encomenda mais intuitivo e de fácil utilização, levando idealmente a um maior envolvimento e a níveis mais elevados de satisfação do cliente.

Ao concentrar-se nestas características de topo, pode criar uma aplicação de entrega de alimentos que oferece toda a conveniência e facilidade de utilização que os utilizadores esperam de aplicações como Deliveroo. E ao promover a sua aplicação junto do público certo, pode ajudar a garantir que se torne um grande sucesso.

Como fazer uma aplicação como Deliveroo?

Se está à procura de criar uma aplicação como DeliverooHá algumas coisas chave em que terá de se concentrar. Estes incluem:

Design e experiência do utilizador - O aspecto e a sensação da sua aplicação terá um grande impacto na forma como os utilizadores a percebem, por isso é importante assegurar que o design é funcional, fácil de utilizar e intuitivo. Um bom ponto de partida é estudar as aplicações já populares no seu nicho e pedir emprestados alguns dos melhores elementos de design a cada uma delas.

- O aspecto e a sensação da sua aplicação terá um grande impacto na forma como os utilizadores a percebem, por isso é importante assegurar que o design é funcional, fácil de utilizar e intuitivo. Um bom ponto de partida é estudar as aplicações já populares no seu nicho e pedir emprestados alguns dos melhores elementos de design a cada uma delas. Funcionalidade - Embora seja importante não descurar o design, também deve assegurar-se de que a sua aplicação funciona como pretendido. Considere que características serão mais importantes para os seus utilizadores, e concentre-se na criação de uma aplicação que ofereça essas características da forma mais eficiente possível.

- Embora seja importante não descurar o design, também deve assegurar-se de que a sua aplicação funciona como pretendido. Considere que características serão mais importantes para os seus utilizadores, e concentre-se na criação de uma aplicação que ofereça essas características da forma mais eficiente possível. Escalabilidade - À medida que ganha mais utilizadores, a sua aplicação terá de ser escalada juntamente com eles. Certifique-se de que é construída para suportar um grande número de utilizadores e que pode lidar com todas as tarefas associadas ao funcionamento a essa escala.

- À medida que ganha mais utilizadores, a sua aplicação terá de ser escalada juntamente com eles. Certifique-se de que é construída para suportar um grande número de utilizadores e que pode lidar com todas as tarefas associadas ao funcionamento a essa escala. Monetização - Deliveroo é um negócio, afinal, e o seu principal objectivo será gerar receitas através da venda de artigos alimentares. Considere como pode incorporar funcionalidades semelhantes na sua aplicação, quer seja através de serviços premium ou de oportunidades publicitárias.

- é um negócio, afinal, e o seu principal objectivo será gerar receitas através da venda de artigos alimentares. Considere como pode incorporar funcionalidades semelhantes na sua aplicação, quer seja através de serviços premium ou de oportunidades publicitárias. Marketing - Finalmente, não se esqueça da importância do marketing. Afinal, não conseguirá ganhar uma base de utilizadores significativa sem promover eficazmente a sua aplicação. Pesquise os diferentes canais de marketing disponíveis e escolha os mais susceptíveis de serem eficazes para o seu nicho específico e público-alvo.

Com estas considerações-chave em mente, é tempo de iniciar o desenvolvimento real da sua aplicação. Dê a si próprio muito tempo para criar uma aplicação bem concebida, de fácil utilização e funcional, capaz de suportar um grande número de utilizadores à medida que o seu negócio cresce. E não se esqueça da importância do marketing - com a abordagem certa, será capaz de gerar uma base de utilizadores sedentos pelo que tem para oferecer.

Quanto custa construir uma aplicação como Deliveroo?

De acordo com um estudo recente da Trifecta Capital, o custo médio de construção de uma aplicação como Deliveroo é de cerca de $50.000 - $60.000. Isto inclui todos os custos associados à concepção e desenvolvimento da aplicação, bem como quaisquer despesas adicionais necessárias para a sua comercialização e lançamento.

Os custos de criação de uma aplicação como Deliveroo pode variar significativamente dependendo de uma variedade de factores, tais como o tipo e número de características necessárias, a equipa que trata do desenvolvimento, e muito mais. Contudo, algumas orientações gerais podem ser utilizadas para ajudar a estimar quanto custará a construção de uma aplicação como esta.

Como primeiro passo, terá de identificar que tipo de aplicação pretende criar. Por exemplo, é uma aplicação nativa para iOS e Android ou uma aplicação híbrida que pode ser utilizada em ambas as plataformas? O tipo de aplicação que escolher terá impacto no tempo e custo de desenvolvimento. A seguir, precisa de determinar quais as características essenciais para a sua aplicação e quais as que podem ser cortadas se necessário. Isto irá ajudá-lo a construir um orçamento preciso e realista para o desenvolvimento da sua aplicação.

Muitos factores podem ter impacto nos custos quando se trata dos aspectos técnicos da construção de uma aplicação do tipo Deliveroo. Por exemplo, se quiser criar uma versão web ou híbrida móvel da aplicação, então terá de pagar por plataformas adicionais e ferramentas de desenvolvimento.

Além disso, o custo de cada funcionalidade que acrescenta à sua aplicação será tido em conta no preço global. Por exemplo, adicionar uma funcionalidade de pagamento ou assinatura pode ser dispendioso, dependendo da complexidade da sua integração. Também terá de considerar quaisquer despesas adicionais associadas ao marketing e lançamento da aplicação - tais como o pagamento de um website, optimização de loja de aplicações (ASO), ou uma campanha de relações públicas.

Em geral, o custo da criação de uma aplicação como Deliveroo pode variar entre $50.000 - $60.000. No entanto, ao considerar cuidadosamente todas as suas opções e planear com antecedência, poderá criar uma aplicação de alta qualidade que satisfaça as suas necessidades sem quebrar o banco.

Uma destas opções, que pode poupar no desenvolvimento de aplicações, pode ser uma no-code plataforma, tais como AppMaster. Falaremos mais sobre isto abaixo.

Quanto tempo demorará?

Quando se trata de construir uma aplicação como DeliverooHá vários factores diferentes que é necessário ter em consideração. Estes incluem o tempo de desenvolvimento necessário, os requisitos de concepção e UX, considerações de custo, bem como os seus utilizadores alvo e a sua base de utilizadores.

O primeiro passo para determinar quanto tempo levará a construir uma aplicação como Deliveroo é compreender o tempo de desenvolvimento necessário para cada componente da aplicação. Isto inclui todas as características básicas que são comuns à maioria das aplicações de entrega de alimentos, bem como quaisquer características únicas ou personalizadas que deseje incluir na sua aplicação.

Por exemplo, se quiser criar um mapa interactivo dentro da aplicação, terá de ter em conta o tempo necessário para que um programador construa esta funcionalidade. Da mesma forma, se quiser incluir diferentes opções de pagamento ou outras características avançadas na sua aplicação, terá de considerar o tempo adicional de desenvolvimento que será necessário.

Uma vez entendido o tempo que cada funcionalidade levará a desenvolver, poderá somar todos os totais para calcular uma estimativa aproximada do tempo que demorará a construir a sua aplicação. Em geral, dependendo da sua complexidade e características, a maioria das aplicações de entrega de alimentos demora entre 3-6 meses a ser desenvolvida e lançada.

Para além das considerações de tempo de desenvolvimento, também é necessário olhar para os seus requisitos de UX e concepção, a fim de determinar quanto tempo levará a construir a sua aplicação. Em particular, precisa de olhar para a qualidade da IU e UX que deseja que a sua aplicação tenha - quanto melhores forem estas, mais tempo demorarão a criar e implementar.

Além disso, seria útil se também considerasse quaisquer considerações de custo ao estimar o tempo de desenvolvimento da sua aplicação. Em geral, quanto maior for a qualidade do seu design e UX, bem como de quaisquer características avançadas ou únicas na sua aplicação, mais caro será o seu desenvolvimento - o que afectará então o tempo que levará a construir a sua aplicação. Ao considerar todos estes elementos em conjunto, poderá ter uma boa noção de quanto tempo demorará a construir uma aplicação como Deliveroobem como o que está envolvido em fazê-lo.

No-code solução

AppMaster.io é um poderoso no-code solução para a construção de aplicações móveis e web como Deliveroo. Com a intuitiva AppMaster drag-and-drop interface, pode criar rapidamente aplicações personalizadas que se adaptam às suas necessidades comerciais. Não precisa de ter qualquer experiência de codificação - basta usar o simples editor visual para desenhar a sua aplicação da forma que desejar, depois implementar a aplicação e executá-la nos seus próprios servidores. AppMaster é perfeito para empresas que procuram reduzir os seus custos enquanto obtêm uma solução móvel ou web de alta qualidade com características modernas, tais como notificações push e análises em tempo real.