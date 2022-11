Deliveroo is een voedselbezorgservice die actief is in verschillende landen over de hele wereld. Het bedrijf werd opgericht in 2013 en is nu actief in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, België, Nederland, Spanje, Italië, Australië, Nieuw-Zeeland en Singapore.

Wat is Deliveroo, en hoe werkt het?

Deliveroo bezorgt eten van restaurants die geen bezorgdiensten hebben. Klanten kunnen eten bestellen via de Deliveroo website of app en ervoor kiezen om het eten thuis of op kantoor te laten bezorgen.

Deliveroo biedt ook een "Click and Collect"-service, waarmee klanten hun eten kunnen ophalen op een aangewezen locatie. Het bedrijf zet fietsers en automobilisten in om het eten te bezorgen en biedt een volgdienst aan, zodat klanten te allen tijde kunnen zien waar hun eten zich bevindt. Deliveroo is zeer succesvol en is nu een van de grootste voedselbezorgdiensten ter wereld.

Topfuncties die u moet toevoegen om een app te maken zoals Deliveroo

Als je op zoek bent naar een app als Deliveroo, is een van de belangrijkste dingen om je op te concentreren de topfuncties die je in je app moet opnemen. Enkele van de belangrijkste functies die je zou moeten overwegen toe te voegen, zijn de volgende:

Een robuust en gebruiksvriendelijk systeem om bestellingen te volgen. Hiermee kunnen gebruikers op elk moment de status van hun bestelling bekijken, zodat ze op de hoogte blijven van hun eten en weten wanneer het aankomt.

Een brede selectie van restaurants waaruit gebruikers kunnen bestellen. Deliveroo heeft honderden verschillende restaurants om uit te kiezen, waardoor het voor klanten makkelijk is om precies te vinden wat ze zoeken.

Mobiele betalingsmogelijkheden. Een andere belangrijke functie die u in uw app moet opnemen, is de mogelijkheid voor gebruikers om gemakkelijk voor hun bestellingen te betalen via hun mobiele apparaten, zoals hun telefoons of tablets. Dit helpt het bestelproces te stroomlijnen en maakt het makkelijker voor klanten.

Een eenvoudige en gebruiksvriendelijke interface. Naast al deze andere geweldige functies is het ook essentieel om te focussen op een interface die voor gebruikers gemakkelijk te navigeren is. Hierdoor wordt het bestelproces intuïtiever en gebruiksvriendelijker, wat idealiter leidt tot een grotere betrokkenheid en een hogere klanttevredenheid.

Door je te richten op deze topfuncties, kun je een voedselbezorgingsapp maken die al het gemak en gebruiksgemak biedt dat gebruikers verwachten van apps als Deliveroo. En door je app bij het juiste publiek te promoten, kun je ervoor zorgen dat het een groot succes wordt.

Hoe maak je een app als Deliveroo?

Als je een app als Deliveroozijn er een paar belangrijke dingen waar je je op moet richten. Deze omvatten:

Ontwerp en gebruikerservaring - Het uiterlijk van uw app is van grote invloed op hoe gebruikers deze ervaren, dus het is belangrijk om ervoor te zorgen dat het ontwerp functioneel, gebruiksvriendelijk en intuïtief is. Een goed uitgangspunt is om de reeds populaire apps in uw niche te bestuderen en enkele van de beste ontwerpelementen van elk te lenen.

Functionaliteit - Hoewel het belangrijk is om het ontwerp niet over het hoofd te zien, moet je er ook voor zorgen dat je app werkt zoals bedoeld. Bedenk welke functies het belangrijkst zijn voor je gebruikers, en richt je op het maken van een app die deze functies op de meest efficiënte manier aanbiedt.

Schaalbaarheid - Naarmate je meer gebruikers krijgt, zal je app mee moeten schalen. Zorg ervoor dat de app gebouwd is om grote aantallen gebruikers te ondersteunen en alle taken aankan die bij die schaal horen.

Monetisatie - Deliveroo is tenslotte een bedrijf, en het primaire doel zal zijn om inkomsten te genereren door de verkoop van voedingsmiddelen. Overweeg hoe u soortgelijke functionaliteit in uw app kunt opnemen, of het nu gaat om premium diensten of advertentiemogelijkheden.

Marketing - Vergeet tot slot niet het belang van marketing. Je kunt immers geen significante gebruikersbasis krijgen zonder je app effectief te promoten. Onderzoek de verschillende beschikbare marketingkanalen en kies de kanalen die het meest effectief zijn voor uw specifieke niche en doelgroep.

Met deze belangrijke overwegingen in gedachten is het tijd om te beginnen met de feitelijke ontwikkeling van je app. Gun jezelf voldoende tijd om een goed ontworpen, gebruiksvriendelijke en functionele app te maken die grote aantallen gebruikers kan ondersteunen naarmate je bedrijf groeit. En vergeet het belang van marketing niet - met de juiste aanpak kun je een gebruikersbestand genereren dat hongerig is naar wat je te bieden hebt.

Hoeveel kost het om een app als Deliveroo?

Volgens een recente studie van Trifecta Capital, de gemiddelde kosten van het bouwen van een app als Deliveroo ongeveer $ 50.000 - $ 60.000. Dit omvat alle kosten in verband met het ontwerpen en ontwikkelen van de app, evenals alle extra kosten die nodig zijn voor de marketing en de lancering ervan.

De kosten voor het maken van een app als Deliveroo kan aanzienlijk variëren, afhankelijk van verschillende factoren, zoals het type en het aantal vereiste functies, het team dat de ontwikkeling verzorgt, en meer. Echter, enkele algemene richtlijnen kunnen worden gebruikt om te helpen schatten hoeveel het zal kosten om een app als deze te bouwen.

Als eerste stap moet je bepalen wat voor soort app je wilt maken. Wordt het bijvoorbeeld een native app voor iOS en Android of een hybride app die op beide platforms kan worden gebruikt? Het type app dat je kiest, heeft invloed op de ontwikkelingstijd en -kosten. Vervolgens moet u bepalen welke functies essentieel zijn voor uw app en welke eventueel kunnen worden weggelaten. Dit zal u helpen een nauwkeurig en realistisch budget op te stellen voor de ontwikkeling van uw app.

Veel factoren kunnen de kosten beïnvloeden als het gaat om de technische aspecten van het bouwen van een Deliveroo-achtige app. Als je bijvoorbeeld een web- of hybride mobiele versie van de app wilt maken, moet je betalen voor extra platforms en ontwikkeltools.

Bovendien zullen de kosten van elke functie die je aan je app toevoegt een rol spelen in de totale prijs. Zo kan het toevoegen van een betaal- of abonnementsfunctie kostbaar zijn, afhankelijk van de complexiteit van de integratie. U moet ook rekening houden met eventuele extra kosten in verband met de marketing en lancering van de app - zoals het betalen voor een website, app store optimalisatie (ASO), of een PR-campagne.

In het algemeen kunnen de kosten voor het maken van een app als Deliveroo variëren van $50.000 tot $60.000. Maar door al uw opties zorgvuldig te overwegen en vooruit te plannen, kunt u een app van hoge kwaliteit maken die aan uw behoeften voldoet zonder de bank te breken.

Een van deze opties die kunnen besparen op applicatieontwikkeling kan een no-code platform zoals AppMaster. We zullen er hieronder meer over vertellen.

Hoe lang gaat het duren?

Als het gaat om het bouwen van een app zoals Deliveroozijn er verschillende factoren waarmee u rekening moet houden. Deze omvatten de benodigde ontwikkelingstijd, het ontwerp en de UX-eisen, kostenoverwegingen, evenals uw doelgroep en gebruikersbestand.

De eerste stap bij het bepalen hoe lang het duurt om een app als Deliveroo is de benodigde ontwikkelingstijd voor elk onderdeel van de app te begrijpen. Dit omvat alle basisfuncties die gemeenschappelijk zijn voor de meeste apps voor voedselbezorging, evenals alle unieke of aangepaste functies die u in uw app wilt opnemen.

Als u bijvoorbeeld een interactieve kaart in de app wilt maken, moet u rekening houden met de tijd die een ontwikkelaar nodig heeft om deze functionaliteit te bouwen. Ook als u verschillende betalingsopties of andere geavanceerde functies in uw app wilt opnemen, moet u rekening houden met de extra ontwikkelingstijd die nodig is.

Als u eenmaal weet hoe lang het ontwikkelen van elke functie duurt, kunt u alle totalen optellen om een ruwe schatting te maken van hoe lang het duurt om uw app te bouwen. In het algemeen duurt het, afhankelijk van de complexiteit en de functies, 3 tot 6 maanden om de meeste voedselbezorgingsapps te ontwikkelen en te lanceren.

Behalve naar de ontwikkelingstijd moet u ook kijken naar uw UX- en ontwerpvereisten om te bepalen hoe lang het duurt om uw app te bouwen. In het bijzonder moet je kijken naar de kwaliteit van de UI en UX die je wilt dat je app heeft - hoe beter deze zijn, hoe langer het duurt om ze te maken en te implementeren.

Verder zou het helpen als u bij het schatten van de ontwikkelingstijd van uw app ook rekening houdt met eventuele kostenoverwegingen. In het algemeen geldt: hoe hoger de kwaliteit van uw ontwerp en UX, en hoe geavanceerder of unieker uw app, hoe duurder de ontwikkeling - wat vervolgens van invloed is op de duur van de bouw van uw app. Door al deze elementen samen in overweging te nemen, kun je een goed idee krijgen van hoe lang het duurt om een app te bouwen zoals Deliverooen wat daarbij komt kijken.

No-code oplossing

