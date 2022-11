Deliveroo ist ein Lebensmittel-Lieferdienst, der in mehreren Ländern auf der ganzen Welt tätig ist. Das Unternehmen wurde 2013 gegründet und ist heute in Großbritannien, Irland, Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Spanien, Italien, Australien, Neuseeland und Singapur vertreten.

Was ist Deliveroo, und wie funktioniert es?

Deliveroo liefert Lebensmittel von Restaurants, die keinen Lieferservice haben. Die Kunden können das Essen über die Deliveroo Website oder App bestellen und sich das Essen nach Hause oder ins Büro liefern lassen.

Deliveroo bietet auch einen "Click and Collect"-Service an, bei dem die Kunden ihr Essen an einem bestimmten Ort abholen können. Das Unternehmen beschäftigt Rad- und Autofahrer, um die Lebensmittel auszuliefern, und bietet einen Tracking-Service an, damit die Kunden jederzeit sehen können, wo sich ihre Lebensmittel befinden. Deliveroo Das Unternehmen ist sehr erfolgreich und gehört heute zu den führenden Essenslieferdiensten der Welt.

Die wichtigsten Funktionen, die Sie hinzufügen sollten, um eine App zu erstellen wie Deliveroo

Wenn Sie eine App erstellen möchten, die wie Deliverooerstellen möchten, sollten Sie sich vor allem auf die wichtigsten Funktionen konzentrieren, die Sie in Ihre App aufnehmen sollten. Einige der wichtigsten Funktionen, die Sie hinzufügen sollten, sind die folgenden:

Ein robustes und einfach zu bedienendes System zur Auftragsverfolgung. So können die Nutzer jederzeit den Status ihrer Bestellung einsehen und wissen, wann ihr Essen ankommt.

Eine große Auswahl an Restaurants, aus denen die Nutzer bestellen können. Deliveroo Die App bietet Hunderte von verschiedenen Restaurants zur Auswahl, so dass es für Kunden einfach ist, genau das zu finden, was sie suchen.

Die App bietet Hunderte von verschiedenen Restaurants zur Auswahl, so dass es für Kunden einfach ist, genau das zu finden, was sie suchen. Mobile Zahlungsmöglichkeiten. Eine weitere wichtige Funktion, die Sie in Ihre App integrieren sollten, ist die Möglichkeit, dass die Nutzer ihre Bestellungen ganz einfach über ihr mobiles Gerät, z. B. ihr Telefon oder Tablet, bezahlen können. Dies trägt dazu bei, den Bestellvorgang zu rationalisieren und für die Kunden bequemer zu gestalten.

Eine einfache und benutzerfreundliche Schnittstelle. Zusätzlich zu all diesen anderen großartigen Funktionen ist es auch wichtig, sich auf eine Schnittstelle zu konzentrieren, die für die Nutzer einfach zu navigieren ist. Dies trägt dazu bei, den Bestellvorgang intuitiver und benutzerfreundlicher zu gestalten, was im Idealfall zu mehr Engagement und höherer Kundenzufriedenheit führt.

Wenn Sie sich auf diese Hauptfunktionen konzentrieren, können Sie eine Essenslieferungs-App erstellen, die all den Komfort und die Benutzerfreundlichkeit bietet, die Nutzer von Apps wie Deliveroo. Und indem Sie Ihre App bei der richtigen Zielgruppe bewerben, können Sie dafür sorgen, dass sie ein großer Erfolg wird.

Wie erstellt man eine App wie Deliveroo?

Wenn Sie eine App erstellen möchten wie Deliverooerstellen möchten, müssen Sie sich auf einige wichtige Dinge konzentrieren. Dazu gehören:

Design und Benutzererfahrung - Das Aussehen und die Haptik Ihrer App haben einen großen Einfluss darauf, wie sie von den Benutzern wahrgenommen wird. Ein guter Ausgangspunkt ist es, die bereits beliebten Apps in Ihrer Nische zu studieren und einige der besten Designelemente von ihnen zu übernehmen.

- Das Aussehen und die Haptik Ihrer App haben einen großen Einfluss darauf, wie sie von den Benutzern wahrgenommen wird. Ein guter Ausgangspunkt ist es, die bereits beliebten Apps in Ihrer Nische zu studieren und einige der besten Designelemente von ihnen zu übernehmen. Funktionalität - Auch wenn das Design nicht vernachlässigt werden darf, müssen Sie auch sicherstellen, dass Ihre App wie vorgesehen funktioniert. Überlegen Sie, welche Funktionen für Ihre Nutzer am wichtigsten sind, und konzentrieren Sie sich darauf, eine App zu entwickeln, die diese Funktionen auf möglichst effiziente Weise bietet.

- Auch wenn das Design nicht vernachlässigt werden darf, müssen Sie auch sicherstellen, dass Ihre App wie vorgesehen funktioniert. Überlegen Sie, welche Funktionen für Ihre Nutzer am wichtigsten sind, und konzentrieren Sie sich darauf, eine App zu entwickeln, die diese Funktionen auf möglichst effiziente Weise bietet. Skalierbarkeit - Wenn Sie mehr Nutzer gewinnen, muss Ihre App mit ihnen mitwachsen. Stellen Sie sicher, dass sie für eine große Anzahl von Nutzern ausgelegt ist und alle Aufgaben bewältigen kann, die mit dem Betrieb in diesem Umfang verbunden sind.

- Wenn Sie mehr Nutzer gewinnen, muss Ihre App mit ihnen mitwachsen. Stellen Sie sicher, dass sie für eine große Anzahl von Nutzern ausgelegt ist und alle Aufgaben bewältigen kann, die mit dem Betrieb in diesem Umfang verbunden sind. Monetarisierung - Deliveroo ist schließlich ein Unternehmen, und sein Hauptziel wird es sein, durch den Verkauf von Lebensmitteln Einnahmen zu erzielen. Überlegen Sie, wie Sie ähnliche Funktionen in Ihre App einbauen können, sei es durch Premiumdienste oder Werbemöglichkeiten.

- ist schließlich ein Unternehmen, und sein Hauptziel wird es sein, durch den Verkauf von Lebensmitteln Einnahmen zu erzielen. Überlegen Sie, wie Sie ähnliche Funktionen in Ihre App einbauen können, sei es durch Premiumdienste oder Werbemöglichkeiten. Marketing - Vergessen Sie nicht, wie wichtig das Marketing ist. Schließlich können Sie nur dann eine nennenswerte Nutzerbasis gewinnen, wenn Sie Ihre App effektiv bewerben. Informieren Sie sich über die verschiedenen verfügbaren Marketingkanäle und wählen Sie diejenigen aus, die für Ihre spezielle Nische und Zielgruppe am effektivsten sind.

Mit diesen wichtigen Überlegungen im Hinterkopf ist es nun an der Zeit, mit der eigentlichen Entwicklung Ihrer App zu beginnen. Nehmen Sie sich ausreichend Zeit, um eine gut gestaltete, benutzerfreundliche und funktionale App zu entwickeln, die bei wachsendem Unternehmen eine große Anzahl von Benutzern unterstützen kann. Und vergessen Sie nicht die Bedeutung des Marketings - mit dem richtigen Ansatz können Sie eine Nutzerbasis schaffen, die sich für Ihr Angebot interessiert.

Wie viel kostet es, eine App wie Deliveroo?

Laut einer aktuellen Studie von Trifecta Capital liegen die durchschnittlichen Kosten für die Entwicklung einer App wie Deliveroo etwa 50.000 bis 60.000 US-Dollar. Darin enthalten sind alle Kosten, die mit dem Design und der Entwicklung der App verbunden sind, sowie alle zusätzlichen Ausgaben, die für das Marketing und den Start der App erforderlich sind.

Die Kosten für die Erstellung einer App wie Deliveroo können je nach Art und Anzahl der benötigten Funktionen, dem für die Entwicklung zuständigen Team und anderen Faktoren erheblich variieren. Anhand einiger allgemeiner Richtlinien können Sie jedoch abschätzen, wie viel die Erstellung einer solchen App kosten wird.

In einem ersten Schritt müssen Sie herausfinden, welche Art von App Sie erstellen möchten. Handelt es sich beispielsweise um eine native App für iOS und Android oder um eine Hybrid-App, die auf beiden Plattformen genutzt werden kann? Die Art der App, die Sie wählen, wird sich auf die Entwicklungszeit und die Kosten auswirken. Als Nächstes müssen Sie festlegen, welche Funktionen für Ihre App unerlässlich sind und welche bei Bedarf weggelassen werden können. So können Sie ein genaues und realistisches Budget für Ihre App-Entwicklung erstellen.

Viele Faktoren können die Kosten beeinflussen, wenn es um die technischen Aspekte der Entwicklung einer Deliveroo-ähnlichen App geht. Wenn Sie zum Beispiel eine Web- oder hybride mobile Version der App erstellen möchten, müssen Sie für zusätzliche Plattformen und Entwicklungstools bezahlen.

Außerdem werden die Kosten für jede Funktion, die Sie zu Ihrer App hinzufügen, in den Gesamtpreis einfließen. So kann beispielsweise das Hinzufügen einer Zahlungs- oder Abonnementfunktion kostspielig sein, je nachdem, wie komplex die Integration ist. Sie müssen auch alle zusätzlichen Ausgaben für die Vermarktung und den Start der App berücksichtigen, wie z. B. die Kosten für eine Website, die Optimierung des App-Stores (ASO) oder eine PR-Kampagne.

Insgesamt können die Kosten für die Erstellung einer App wie Deliveroo zwischen $50.000 und $60.000 liegen. Wenn Sie jedoch alle Ihre Optionen sorgfältig abwägen und vorausschauend planen, können Sie eine qualitativ hochwertige App erstellen, die Ihren Anforderungen entspricht, ohne die Bank zu sprengen.

Eine dieser Optionen, mit der Sie bei der Anwendungsentwicklung sparen können, ist eine no-code Plattform wie AppMaster. Wir werden weiter unten mehr darüber sprechen.

Wie lange wird es dauern?

Wenn es um die Erstellung einer App wie Deliveroogibt es verschiedene Faktoren, die Sie in Betracht ziehen müssen. Dazu gehören die benötigte Entwicklungszeit, die Design- und UX-Anforderungen, Kostenüberlegungen sowie Ihre Zielnutzer und Nutzerbasis.

Um festzustellen, wie lange es dauern wird, eine App wie Deliveroo zu ermitteln, müssen Sie zunächst die Entwicklungszeit für jede Komponente der App ermitteln. Dazu gehören alle grundlegenden Funktionen, die bei den meisten Essenslieferungs-Apps üblich sind, sowie alle einzigartigen oder benutzerdefinierten Funktionen, die Sie in Ihre App aufnehmen möchten.

Wenn Sie z. B. eine interaktive Karte in der App erstellen möchten, müssen Sie die Zeit einkalkulieren, die ein Entwickler für die Erstellung dieser Funktion benötigt. Wenn Sie verschiedene Zahlungsoptionen oder andere fortschrittliche Funktionen in Ihre App einbauen möchten, müssen Sie ebenfalls die zusätzliche Entwicklungszeit berücksichtigen, die dafür erforderlich ist.

Sobald Sie wissen, wie viel Zeit die Entwicklung der einzelnen Funktionen in Anspruch nehmen wird, können Sie alle Summen zusammenzählen, um eine grobe Schätzung der für die Entwicklung Ihrer App benötigten Zeit zu ermitteln. Im Allgemeinen dauert die Entwicklung und Markteinführung der meisten Lebensmittelliefer-Apps je nach Komplexität und Funktionen zwischen 3 und 6 Monaten.

Neben den Überlegungen zur Entwicklungszeit müssen Sie auch Ihre UX- und Design-Anforderungen berücksichtigen, um zu bestimmen, wie lange die Entwicklung Ihrer App dauern wird. Insbesondere müssen Sie auf die Qualität der Benutzeroberfläche und des UX achten, die Ihre App haben soll - je besser diese sind, desto länger wird die Erstellung und Implementierung dauern.

Außerdem wäre es hilfreich, wenn Sie bei der Schätzung der Entwicklungszeit für Ihre App auch die Kosten berücksichtigen würden. Im Allgemeinen gilt: Je hochwertiger das Design und die Benutzeroberfläche Ihrer App sind und je fortschrittlicher oder einzigartiger die Funktionen Ihrer App sind, desto teurer wird die Entwicklung - was sich wiederum auf die Dauer der App-Entwicklung auswirkt. Wenn Sie all diese Elemente zusammen betrachten, können Sie sich ein gutes Bild davon machen, wie lange es dauern wird, eine App wie Deliveroozu erstellen, und auch, was dabei zu beachten ist.

No-code Lösung

AppMaster.io ist eine leistungsstarke no-code Lösung für die Erstellung von mobilen und Web-Apps wie Deliveroo. Mit der intuitiven Oberfläche von AppMaster drag-and-drop Schnittstelle können Sie schnell benutzerdefinierte Anwendungen erstellen, die Ihren geschäftlichen Anforderungen entsprechen. Sie brauchen keine Programmierkenntnisse - verwenden Sie einfach den einfachen visuellen Editor, um Ihre App so zu gestalten, wie Sie es wünschen, und stellen Sie die App dann bereit und führen Sie sie auf Ihren eigenen Servern aus. AppMaster eignet sich perfekt für Unternehmen, die ihre Kosten senken und gleichzeitig eine hochwertige mobile oder Web-Lösung mit modernen Funktionen wie Push-Benachrichtigungen und Echtzeit-Analysen erhalten möchten.