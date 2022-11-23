Deliveroo是一家在全球多个国家运营的食品配送服务。该公司成立于2013年，目前在英国、爱尔兰、法国、比利时、荷兰、西班牙、意大利、澳大利亚、新西兰和新加坡运营。

什么是 Deliveroo，以及它是如何工作的？

Deliveroo它为没有外卖服务的餐馆提供食物。顾客可以通过网站或应用程序订购食物，并选择在 Deliveroo网站或应用程序订购食物，并选择将食物送至他们的家中或办公室。

Deliveroo该公司还提供 "点击领取 "服务，允许客户在指定地点领取食物。该公司雇用骑自行车的人和开车的人运送食物，并提供跟踪服务，使客户可以随时看到他们的食物在哪里。 Deliveroo这家公司已经非常成功，现在是世界上领先的食品递送服务之一。

你应该添加的顶级功能，以创建一个类似的应用程序 Deliveroo

如果你正在寻找创建一个像 Deliveroo，需要关注的最重要的事情之一是你需要在你的应用程序中包含的顶级功能。你应该考虑添加的一些关键功能包括以下内容。

一个强大和易于使用的订单跟踪系统。这将允许用户在任何时候查看他们的订单状态，因此他们可以保持对食物的关注并知道食物何时到达。

丰富的餐厅选择，用户可以从中订购。 Deliveroo 有数百家不同的餐厅可供选择，使客户很容易准确找到他们正在寻找的东西。

有数百家不同的餐厅可供选择，使客户很容易准确找到他们正在寻找的东西。 移动支付能力。你应该在你的应用程序中包括的另一个关键功能是，用户可以通过他们的移动设备，如手机或平板电脑，轻松支付他们的订单。这将有助于简化订购过程，使客户更方便。

一个简单和用户友好的界面。除了所有这些其他伟大的功能外，关注创建一个易于用户浏览的界面也是至关重要的。这将有助于使订购过程更加直观和用户友好，最好能导致参与度的提高和更高的客户满意度。

通过专注于这些顶级功能，你可以创建一个食品交付应用程序，提供所有的便利和易用性，用户期望从应用程序如 Deliveroo.而通过向正确的受众推广你的应用程序，你可以帮助确保它成为一个重大的成功。

如何制作一个像 Deliveroo?

如果你想创建一个类似于 Deliveroo的应用程序，你需要关注几个关键问题。这些包括。

设计和用户体验 - 你的应用程序的外观和感觉将对用户如何看待它产生重大影响，因此必须确保设计是功能性的、用户友好的和直观的。一个好的出发点是研究你的利基市场中已经流行的应用程序，并从每个应用程序中借鉴一些最好的设计元素。

- 你的应用程序的外观和感觉将对用户如何看待它产生重大影响，因此必须确保设计是功能性的、用户友好的和直观的。一个好的出发点是研究你的利基市场中已经流行的应用程序，并从每个应用程序中借鉴一些最好的设计元素。 功能性 --虽然不能忽视设计，但你也必须确保你的应用程序能按预期运行。考虑哪些功能对你的用户来说是最重要的，并专注于创建一个能以最有效的方式提供这些功能的应用程序。

--虽然不能忽视设计，但你也必须确保你的应用程序能按预期运行。考虑哪些功能对你的用户来说是最重要的，并专注于创建一个能以最有效的方式提供这些功能的应用程序。 可扩展性 - 随着你获得更多的用户，你的应用程序将需要与他们一起扩展。确保它能支持大量的用户，并能处理与这种规模的操作相关的所有任务。

- 随着你获得更多的用户，你的应用程序将需要与他们一起扩展。确保它能支持大量的用户，并能处理与这种规模的操作相关的所有任务。 货币化 - Deliveroo 毕竟是一个企业，其主要目标将是通过销售食品来获得收入。考虑如何将类似的功能纳入你的应用程序，无论是通过高级服务还是广告机会。

- 毕竟是一个企业，其主要目标将是通过销售食品来获得收入。考虑如何将类似的功能纳入你的应用程序，无论是通过高级服务还是广告机会。 营销- 最后，不要忘记营销的重要性。毕竟，如果不有效推广你的应用程序，你将无法获得大量的用户群。研究现有的不同营销渠道，选择那些最有可能对你的特定利基和目标受众有效的渠道。

考虑到这些关键因素，是时候开始你的应用程序的实际开发了。给自己足够的时间来创建一个设计良好、用户友好、功能齐全的应用程序，随着你的业务增长，它将能够支持大量的用户。不要忘记营销的重要性--通过正确的方法，你将能够产生一个渴望你所提供的服务的用户群。

构建一个类似于 "我 "的应用程序的成本是多少？ Deliveroo?

根据Trifecta Capital最近的一项研究，建立一个类似的应用程序的平均成本是5万至6万美元。 Deliveroo的平均成本约为50,000-60,000美元。这包括与设计和开发应用程序相关的所有费用，以及营销和推出应用程序所需的任何额外费用。

创建一个类似的应用程序的成本 Deliveroo的成本可能会有很大差异，这取决于各种因素，如所需功能的类型和数量，处理开发的团队，等等。然而，一些一般的准则可以用来帮助估计建立一个类似的应用程序需要多少钱。

作为第一步，你需要确定你想创建什么样的应用程序。例如，是iOS和Android的原生应用，还是可以在两个平台上使用的混合应用？你选择的应用程序的类型将影响开发时间和成本。接下来，你需要确定哪些功能是你的应用程序所必需的，哪些功能可以在需要时删掉。这将帮助你为你的应用程序开发建立一个准确和现实的预算。

当涉及到建立一个类似Deliveroo的应用程序的技术方面时，许多因素会影响成本。例如，如果你想创建一个网络或混合移动版本的应用程序，那么你就需要支付额外的平台和开发工具。

此外，你添加到你的应用程序的每个功能的成本将被纳入整体价格。例如，添加支付或订阅功能可能是昂贵的，这取决于整合的复杂程度。你还需要考虑与营销和启动应用程序相关的任何额外费用--例如支付网站、应用程序商店优化（ASO ）或公关活动。

总的来说，创建一个类似的应用程序的成本 Deliveroo的成本可能在50,000-60,000美元之间。然而，通过仔细考虑你的所有选项并提前计划，你将能够创建一个高质量的应用程序，以满足你的需求，而不会打破银行。

其中一个可以节省应用程序开发费用的选项可以是 no-code平台，如 AppMaster.我们将在下文中进一步讨论这个问题。

这需要多长时间？

当涉及到建立一个像 Deliveroo，有几个不同的因素需要考虑。这些因素包括所需的开发时间、设计和用户体验要求、成本考虑，以及你的目标用户和用户群。

确定建立一个类似于 "我 "的应用程序需要多长时间的第一步是了解 "我 "所需的开发时间。 Deliveroo的第一步是了解该应用程序的每个组成部分所需的开发时间。这包括大多数食品递送应用程序常见的所有基本功能，以及你想在应用程序中包括的任何独特或定制功能。

例如，如果你想在应用程序中创建一个互动地图，你需要考虑到开发人员建立这一功能所需的时间。同样，如果你想在你的应用程序中包括不同的支付选项或其他高级功能，你需要考虑将需要的额外开发时间。

一旦你了解了每个功能的开发时间，你就可以把所有的总数加起来，计算出建立你的应用程序所需的大致估计时间。一般来说，根据其复杂性和功能，大多数食品交付应用程序需要3-6个月的时间来开发和启动。

除了开发时间的考虑，你还需要看一下你的用户体验和设计要求，以确定建立你的应用程序需要多长时间。特别是，你需要看看你希望你的应用程序具有的用户界面和用户体验的质量--这些越好，创建和实施的时间就越长。

此外，如果你在估计你的应用程序的开发时间时也考虑到任何成本考虑，这将会有所帮助。一般来说，你的设计和用户体验的质量越高，以及你的应用程序中的任何先进或独特的功能，它的开发成本就越高--这将影响到建立你的应用程序需要多长时间。通过综合考虑所有这些因素，你将能够很好地了解建立一个应用程序需要多长时间，如 Deliveroo，以及这样做所涉及的内容。

No-code解决方案

AppMaster.io是一个强大的 no-code构建移动和网络应用的解决方案，如 Deliveroo.通过AppMaster的直观 drag-and-drop界面，你可以快速创建适合你的业务需求的定制应用程序。你不需要有任何编码经验--只需使用简单的视觉编辑器来设计你的应用程序，然后部署应用程序并在你自己的服务器上运行。 AppMaster对于希望减少成本，同时获得高质量的移动或网络解决方案的企业来说是完美的，这些解决方案具有推送通知和实时分析等现代功能。