由于技术进步，人们正在观看越来越多的视频。思科甚至大胆宣称，到 2021 年，视频将占所有互联网流量的近 80%。所有类型的视频是否都对他们不断提高的名声做出了同等贡献？对当前视频消费的主要影响之一可能归因于实时流媒体应用。

大约 64% 的 18 至 34 岁的人表示他们喜欢直播。事实上，预计到 2021 年底，直播应用业务价值将接近 700 亿美元。根据 Restream 的研究，在 24 岁及以下的年轻人中，有 78% 的人可能会流式传输游戏应用。但是，大多数 45 岁及以上的人会使用视频流应用程序来娱乐。

什么是 Twitch 应用程序，它是如何工作的？

Twitch 应用程序使用户能够观看和播放录制或直播的视频。游戏行业尤其喜欢该平台的受欢迎程度。游戏玩家经常使用 Twitch 流式传输视频，包括评论。通过实时聊天，Twitch 还使用户能够与游戏玩家互动。

Twitch 不仅适用于游戏玩家。即将推出的游戏的电子锦标赛和演示通过 Twitch 进行。此外，团体利用该应用程序作为研究应用程序制作的平台，在那里他们正在流式传输整个编程视频项目。

您必须添加的主要功能才能制作像 Twitch 这样的应用程序

有几个像 Twitch 应用程序这样的流媒体网站，尽管存在竞争，但 Twitch 仍然占有一席之地是有原因的。

入职

当入门直观时，整体应用体验会显着更具吸引力。如果您想创建像 Twitch 这样的应用程序，请确保为新用户提供完整的入职流程。

用户注册和登录

允许人们在使用之前下载并登录您的应用。但是，使注册过程简单且无摩擦是至关重要的。

视频库

如果您想创建一个主要依赖视频的应用程序，则必须包含丰富的视频库。允许您的应用用户浏览整个视频集并选择他们想要在那个精确时刻播放和查看的媒体

直播

这些功能使应用程序用户能够实时流式传输他们的视频资料，以便其他应用程序用户可以查看它并与之交互。

即时聊天

这个直播应用程序有一个社交组件。因此，即时通讯功能使所有应用程序用户都可以进行通信。此功能可实现应用用户之间以及应用用户与内容制作者之间的直接通信。

搜索栏

借助有用的搜索框，该应用程序的用户可以轻松发现他们希望看到的任何视频资料。此功能使您的应用程序的用户能够快速找到相关材料。

如何创建像 Twitch 这样的流媒体服务？

从一开始就构建一个应用程序需要一个非常有才华的开发团队的大量财务承诺和数月的劳动。大多数初创公司和小型企业缺乏进行传统应用程序制作所需的资金。企业和初创公司正在使用 Twitch 等平台来广播产品发布、交易和在线会议等企业活动，以覆盖更广泛的受众。这些平台为蓬勃发展的直播业务开辟了道路。以下步骤可用于创建像 Twitch 这样的应用程序。

给你的应用一个唯一的名字

确定应用名称后，选择合适的应用类别、设计主题和布局。通过包含您的品牌标志，增强您的企业品牌。

添加适当的功能

查看上面列出的功能并将它们全部包含在您的应用程序中。该应用程序现在可以完美地编辑。

测试应用并上线

调试应用程序并在实际设备上进行测试。您的应用现在已准备好在所有主要应用商店中发布。

视频流应用程序会产生成本

一个成功的流媒体网站也不例外。每个创业公司都有成本。您想要雇用的开发团队的小时费率将显着影响创建类似于 Twitch 的应用程序的成本。这就是为什么大多数西方国家将其项目外包给印度等亚洲国家的主要理由。不同地区制作 Twitch 等应用的价格不同。例如，在北美，平均每小时花费 150 美元，而在英国，平均每小时花费 140 美元。

这需要多长时间？

原型设计和 UI/UX 创建

一切从制作 UI/UX 方案和视频流资源原型开始。简而言之，您必须首先创建目标网站的模型，以显示用户将如何与之交互。这将需要大约 250-260 小时。

实际网站开发

您的平台结构由专业人员构建，他们还创建其功能组件并链接必要的插件、库和扩展。这大约需要 550-600 小时。

后端开发

接下来的步骤至关重要，并且与之前的阶段有着错综复杂的联系。该应用程序强调API集成和服务器设置。这大约需要 450-460 小时。

管理面板创建

管理面板是您应用的用户友好型管理工具所必需的。这大约需要 220-230 小时。

无代码解决方案

您可以使用 AppMaster 创建具有后端、前端和尖端原生移动应用程序的功能齐全的应用程序。您的应用程序的源代码由 AppMaster 创建，然后编译并将其分发到任何云服务或私有服务器。在应用程序开始成为第二天性之前，工程师通常需要 20 分钟来掌握 AppMaster 背后的想法。

结论

直播已经存在了一段时间，但在 2020 年，当整个全球都在应对大流行时，它达到了一个全新的水平。游戏业务帮助直播在娱乐领域变得更加普遍。观看直播比阅读博客或收听播客更受欢迎。

这可能是预计到 2028 年全球视频流媒体市场将达到 2239.8 亿美元的原因。许多小公司所有者和企业家被吸引进入该领域，因为这些统计数据非常有吸引力。但是，传统的应用程序开发具有挑战性。您需要时间、金钱和专业知识等资源来从头开始构建应用程序。不幸的是，不是每个人都能做到这一点。这就是 AppMaster 发挥作用的地方。 AppMaster 是一个强大的无代码应用程序开发平台。