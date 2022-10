Orang-orang menonton semakin banyak video berkat kemajuan teknologi. Cisco bahkan dengan berani mengklaim bahwa pada tahun 2021, video akan mencapai hampir 80% dari semua lalu lintas internet. Apakah video dari semua genre berkontribusi sama terhadap peningkatan ketenaran mereka? Salah satu efek utama pada konsumsi video saat ini dapat dikaitkan dengan aplikasi streaming langsung.

Sekitar 64% dari mereka yang berusia antara 18 dan 34 mengatakan mereka suka streaming langsung. Bahkan, diperkirakan bahwa bisnis aplikasi streaming langsung akan bernilai hampir $70 miliar pada akhir tahun 2021. Menurut penelitian oleh Restream, 78% dari mereka yang berusia 24 tahun ke bawah kemungkinan akan melakukan streaming aplikasi untuk bermain game. Namun, sebagian besar dari mereka yang berusia 45 tahun ke atas akan menggunakan aplikasi streaming video untuk hiburan.

Apa itu aplikasi Twitch, dan bagaimana cara kerjanya?

Aplikasi Twitch memungkinkan pengguna untuk menonton dan menyiarkan rekaman atau video langsung. Industri game sangat menikmati popularitas platform. Gamer sering menggunakan Twitch untuk streaming video, termasuk komentar. Melalui live chat, Twitch juga memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan para gamer.

Twitch bukan hanya untuk gamer. Turnamen elektronik dan demonstrasi untuk judul yang akan datang diselenggarakan melalui Twitch. Selain itu, grup menggunakan aplikasi sebagai platform untuk mempelajari pembuatan aplikasi, di mana mereka mengalirkan seluruh proyek video pemrograman.

Fitur teratas yang harus Anda tambahkan untuk membuat aplikasi seperti Twitch

Ada beberapa situs streaming seperti aplikasi Twitch, namun Twitch tetap bertahan meskipun ada persaingan karena suatu alasan.

Orientasi

Pengalaman aplikasi secara keseluruhan secara signifikan lebih menarik saat orientasinya intuitif. Pastikan untuk memberikan proses orientasi menyeluruh untuk pengguna baru jika Anda ingin membuat aplikasi seperti Twitch.

Registrasi dan Login Pengguna

Izinkan orang mengunduh dan masuk ke aplikasi Anda sebelum menggunakannya. Membuat proses pendaftaran sederhana dan bebas gesekan sangat penting.

Perpustakaan Video

Pustaka video yang kaya harus disertakan jika Anda ingin membuat aplikasi yang sebagian besar bergantung pada video. Izinkan pengguna aplikasi Anda untuk menelusuri seluruh koleksi video dan memilih media yang ingin mereka putar dan lihat pada saat yang tepat

Siaran Langsung

Fitur-fitur ini memungkinkan pengguna aplikasi untuk melakukan streaming langsung materi video mereka sehingga pengguna aplikasi lain dapat melihatnya dan berinteraksi dengannya.

Obrolan Instan

Aplikasi streaming langsung ini memiliki komponen sosial. Oleh karena itu, fungsi pesan instan memungkinkan semua pengguna aplikasi untuk berkomunikasi. Fungsi ini memungkinkan komunikasi langsung antara pengguna aplikasi serta antara pengguna aplikasi dan produsen konten.

Bilah Pencarian

Pengguna aplikasi dapat dengan mudah menemukan materi video apa pun yang ingin mereka lihat, berkat kotak pencarian yang berguna. Fungsi ini memungkinkan pengguna aplikasi Anda untuk menemukan materi terkait dengan cepat.

Bagaimana cara membuat layanan streaming seperti Twitch?

Diperlukan komitmen finansial yang besar dan kerja berbulan-bulan dari tim pengembang yang sangat berbakat untuk membangun aplikasi dari awal. Sebagian besar startup dan perusahaan kecil kekurangan dana yang diperlukan untuk melakukan pembuatan aplikasi tradisional. Bisnis dan startup menggunakan platform seperti Twitch untuk menyiarkan acara perusahaan seperti peluncuran produk, penawaran, dan konferensi online untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Platform ini telah membuka jalan bagi bisnis streaming langsung yang sedang booming. Langkah-langkah berikut dapat digunakan untuk membuat aplikasi seperti Twitch.

Beri aplikasi Anda nama yang unik

Setelah memutuskan nama untuk aplikasi Anda, pilih kategori aplikasi, tema desain, dan tata letak yang sesuai. Dengan menyertakan logo merek Anda, tingkatkan merek bisnis Anda.

Tambahkan fitur yang sesuai

Lihat fitur-fitur yang tercantum di atas dan sertakan semuanya di aplikasi Anda. Aplikasi sekarang dapat diedit dengan sempurna.

Uji aplikasi dan tayangkan

Debug aplikasi dan uji pada perangkat yang sebenarnya. Aplikasi Anda sekarang siap diluncurkan di semua toko aplikasi utama.

Aplikasi streaming video membuat biaya

Situs web streaming yang sukses tidak terkecuali; setiap startup datang dengan biaya. Tarif per jam dari tim pengembangan yang ingin Anda pekerjakan akan secara signifikan memengaruhi biaya pembuatan aplikasi yang mirip dengan Twitch. Ini adalah pembenaran utama mengapa sebagian besar negara barat mengalihdayakan proyek mereka ke negara-negara Asia seperti India. Daerah yang berbeda akan memiliki harga yang berbeda untuk membuat aplikasi seperti Twitch. Misalnya, di Amerika Utara, biayanya rata-rata $150 per jam, sedangkan di Inggris, biayanya rata-rata $140 per jam.

Itu akan makan waktu berapa lama?

Pembuatan prototipe dan UI/UX

Semuanya dimulai dengan pembuatan skema UI/UX dan prototipe sumber video streaming. Sederhananya, Anda harus terlebih dahulu membuat model situs web yang dituju yang menunjukkan bagaimana pengguna akan berinteraksi dengannya. Ini akan memakan waktu sekitar 250-260 jam.

Pengembangan situs web yang sebenarnya

Struktur platform Anda dibuat oleh para profesional yang juga membuat komponen fungsionalnya dan menautkan plugin, pustaka, dan ekstensi yang diperlukan. Ini akan memakan waktu sekitar 550-600 jam.

Pengembangan backend

Langkah berikut sangat penting dan terkait erat dengan tahap sebelumnya. Aplikasi ini menekankan integrasi API dan penyiapan server. Ini akan memakan waktu sekitar 450-460 jam.

Pembuatan panel admin

Panel admin diperlukan sebagai alat manajemen yang mudah digunakan untuk aplikasi Anda. Ini akan memakan waktu sekitar 220-230 jam.

Solusi tanpa kode

Anda dapat membuat aplikasi yang berfungsi penuh dengan aplikasi seluler asli backend, frontend, dan mutakhir dengan AppMaster. Kode sumber untuk aplikasi Anda dibuat oleh AppMaster, yang kemudian mengompilasi dan mendistribusikannya ke layanan cloud atau server pribadi apa pun. Seorang insinyur biasanya membutuhkan dua puluh menit untuk memahami ide-ide di balik AppMaster sebelum aplikasi mulai menjadi kebiasaan.

Kesimpulan

Siaran langsung telah ada untuk sementara waktu, tetapi pada tahun 2020, ketika seluruh dunia sedang menghadapi pandemi, itu mencapai tingkat yang sama sekali baru. Bisnis game membantu streaming langsung menjadi lebih umum di sektor hiburan. Menonton streaming langsung lebih populer daripada membaca blog atau mendengarkan podcast.

Ini mungkin alasan mengapa diperkirakan bahwa pasar global untuk streaming video akan mencapai $223,98 miliar pada tahun 2028. Banyak pemilik perusahaan kecil dan pengusaha tertarik untuk memasuki area ini karena statistik ini sangat menarik. Namun, pengembangan aplikasi tradisional itu menantang. Anda memerlukan sumber daya seperti waktu, uang, dan keahlian untuk membuat aplikasi dari awal . Sayangnya, tidak semua orang bisa melakukan ini. Di sinilah AppMaster berperan. AppMaster adalah platform pengembangan aplikasi tanpa kode yang kuat.