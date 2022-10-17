يشاهد الناس عددًا متزايدًا من مقاطع الفيديو بفضل التقدم التكنولوجي. زعمت Cisco بجرأة أنه بحلول عام 2021 ، ستشكل مقاطع الفيديو ما يقرب من 80 ٪ من إجمالي حركة المرور على الإنترنت. هل ساهمت مقاطع الفيديو من جميع الأنواع بالتساوي في ارتفاع شهرتها؟ قد يُعزى أحد التأثيرات الرئيسية على استهلاك الفيديو الحالي إلى تطبيقات البث المباشر.

يقول حوالي 64٪ ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عامًا إنهم يحبون البث المباشر. في الواقع ، من المتوقع أن تبلغ قيمة أعمال تطبيقات البث المباشر ما يقرب من 70 مليار دولار بحلول نهاية عام 2021. وفقًا لبحث أجرته Restream ، من المحتمل أن يقوم 78٪ من هؤلاء الذين يبلغون من العمر 24 عامًا أو أصغر ببث تطبيقات للألعاب. ومع ذلك ، فإن معظم أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 45 عامًا يستخدمون تطبيقات بث الفيديو للتسلية.

ما هو تطبيق Twitch وكيف يعمل؟

يتيح تطبيق Twitch للمستخدمين مشاهدة وبث مقاطع الفيديو المسجلة أو الحية. تتمتع صناعة الألعاب بشكل خاص بشعبية النظام الأساسي. كثيرًا ما يستخدم اللاعبون Twitch لدفق مقاطع الفيديو ، بما في ذلك التعليقات. من خلال الدردشة الحية ، يتيح Twitch أيضًا للمستخدمين التفاعل مع اللاعبين.

Twitch ليس فقط للاعبين. يتم استضافة البطولات الإلكترونية والعروض التوضيحية للألقاب القادمة عبر Twitch. بالإضافة إلى ذلك ، تستخدم المجموعات التطبيق كمنصة لدراسة صنع التطبيق ، حيث يقومون ببث مشاريع فيديو البرمجة بالكامل.

أهم الميزات التي يجب عليك إضافتها لإنشاء تطبيق مثل Twitch

هناك العديد من مواقع البث مثل تطبيق Twitch ، ومع ذلك يحتفظ Twitch بمكانه على الرغم من المنافسة لسبب ما.

على متن الطائرة

تكون تجربة التطبيق الإجمالية أكثر جاذبية عندما يكون الإعداد بديهيًا. تأكد من توفير عملية تأهيل شاملة للمستخدمين الجدد إذا كنت ترغب في إنشاء تطبيق مثل Twitch.

تسجيل المستخدم وتسجيل الدخول

اسمح للأشخاص بتنزيل تطبيقك وتسجيل الدخول إليه قبل استخدامه. ومع ذلك ، فإن جعل عملية التسجيل بسيطة وخالية من الاحتكاك أمر بالغ الأهمية.

مكتبة الفيديو

يجب تضمين مكتبات فيديو غنية إذا كنت تريد إنشاء تطبيق يعتمد في الغالب على مقاطع الفيديو. اسمح لمستخدمي تطبيقك بتصفح مجموعة الفيديو بأكملها وتحديد الوسائط التي يريدون تشغيلها وعرضها في تلك اللحظة بالتحديد

بث مباشر

تمكّن هذه الميزات مستخدمي التطبيق من البث المباشر لمواد الفيديو الخاصة بهم حتى يتمكن مستخدمو التطبيق الآخرون من مشاهدتها والتفاعل معها.

الدردشة الفورية

يحتوي تطبيق البث المباشر هذا على مكون اجتماعي. لذلك ، تتيح وظيفة المراسلة الفورية لجميع مستخدمي التطبيق التواصل. تتيح هذه الوظيفة الاتصال المباشر بين مستخدمي التطبيق وكذلك بين مستخدمي التطبيق ومنتجي المحتوى.

شريط البحث

يمكن لمستخدمي التطبيق اكتشاف أي مواد فيديو يرغبون في مشاهدتها بسهولة ، وذلك بفضل مربع بحث مفيد. تتيح هذه الوظيفة لمستخدمي تطبيقك تحديد المواد ذات الصلة بسرعة.

كيف تنشئ خدمة بث مثل Twitch؟

يلزم التزام مالي كبير وشهور من العمل من فريق من المطورين الموهوبين بشكل لا يصدق لإنشاء تطبيق من البداية. تفتقر معظم الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة إلى التمويل اللازم للقيام بصنع التطبيقات التقليدية. تستخدم الشركات والشركات الناشئة منصات مثل Twitch لبث أحداث الشركات مثل إطلاق المنتجات والصفقات والمؤتمرات عبر الإنترنت للوصول إلى جمهور أوسع. فتحت هذه المنصات الطريق أمام أعمال بث مباشر مزدهرة. يمكن استخدام الخطوات التالية لإنشاء تطبيق مثل Twitch.

امنح تطبيقك اسمًا فريدًا

بعد تحديد اسم لتطبيقك ، اختر فئة التطبيق المناسبة وموضوع التصميم والتخطيط. من خلال تضمين شعار علامتك التجارية ، قم بتعزيز العلامة التجارية لشركتك.

أضف الميزات المناسبة

ابحث في الميزات المذكورة أعلاه وقم بتضمينها جميعًا في تطبيقك. يمكن الآن تحرير التطبيق بشكل لا تشوبه شائبة.

اختبر التطبيق وابدأ البث المباشر

تصحيح أخطاء التطبيق واختباره على الأجهزة الفعلية. تطبيقك جاهز الآن للتشغيل في جميع متاجر التطبيقات الرئيسية.

تطبيق دفق الفيديو يجعل التكلفة

إن موقع البث الناجح ليس استثناءً من القاعدة ؛ كل شركة ناشئة لها تكاليف. ستؤثر أسعار فريق التطوير الذي تريد تعيينه بالساعة بشكل كبير على تكلفة إنشاء تطبيق مشابه لـ Twitch. هذا هو المبرر الرئيسي الذي يجعل معظم الدول الغربية تستعين بمصادر خارجية لمشاريعها لدول آسيوية مثل الهند. سيكون للمناطق المختلفة أسعار مختلفة لصنع تطبيقات مثل Twitch. على سبيل المثال ، في أمريكا الشمالية ، سيكلف ما متوسطه 150 دولارًا في الساعة ، بينما في المملكة المتحدة ، سيكلف متوسط 140 دولارًا في الساعة.

كم من الوقت سوف يستغرق؟

النماذج الأولية وإنشاء UI / UX

يبدأ كل شيء بصنع مخطط UI / UX والنموذج الأولي لموارد دفق الفيديو. ببساطة ، يجب عليك أولاً إنشاء نموذج لموقع الويب المقصود الذي يوضح كيف سيتفاعل المستخدمون معه. سيستغرق هذا ما يقرب من 250-260 ساعة.

تطوير الموقع الفعلي

تم بناء هيكل النظام الأساسي الخاص بك بواسطة محترفين يقومون أيضًا بإنشاء مكوناته الوظيفية وربط المكونات الإضافية والمكتبات والإضافات الضرورية. قد يستغرق هذا ما يقرب من 550-600 ساعة.

تطوير الخلفية

الخطوة التالية حاسمة ومرتبطة بشكل معقد بالمرحلة التي تسبقها. يؤكد التطبيق على تكامل API وإعداد الخادم. قد يستغرق هذا ما يقرب من 450-460 ساعة.

إنشاء لوحة الإدارة

لوحة الإدارة مطلوبة كأداة إدارة سهلة الاستخدام لتطبيقك. قد يستغرق هذا ما يقرب من 220-230 ساعة.

حل بدون كود

يمكنك إنشاء تطبيق يعمل بكامل طاقته مع تطبيق جوال أصلي متطور وواجهة أمامية وخلفية مع AppMaster. يتم إنشاء الكود المصدري لتطبيقك بواسطة AppMaster ، والذي يقوم بعد ذلك بتجميعه وتوزيعه على أي خدمة سحابية أو خادم خاص. يحتاج المهندس عادةً إلى عشرين دقيقة لفهم الأفكار وراء AppMaster قبل أن يبدأ التطبيق في التحول إلى طبيعة ثانية.

استنتاج

كان البث المباشر موجودًا منذ فترة ، ولكن في عام 2020 ، عندما كان العالم بأسره يتعامل مع جائحة ، وصل إلى مستويات جديدة تمامًا. ساعدت أعمال الألعاب في أن يصبح البث المباشر أكثر شيوعًا في قطاع الترفيه. تعد مشاهدة البث المباشر أكثر شيوعًا من قراءة المدونات أو الاستماع إلى البودكاست.

من المحتمل أن يكون هذا هو السبب وراء توقع وصول السوق العالمية لبث الفيديو إلى 223.98 مليار دولار بحلول عام 2028. العديد من أصحاب الشركات الصغيرة ورواد الأعمال مغريون لدخول المنطقة لأن هذه الإحصائيات جذابة للغاية. ومع ذلك ، فإن تطوير التطبيقات التقليدية يمثل تحديًا. أنت بحاجة إلى موارد مثل الوقت والمال والخبرة لإنشاء تطبيق من البداية . لسوء الحظ ، لا يمكن لأي شخص القيام بذلك. هذا هو المكان الذي يلعب فيه AppMaster. AppMaster هو نظام أساسي قوي لتطوير التطبيقات لا يحتوي على كود .