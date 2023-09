La raccolta dei requisiti Low-code è un approccio sistematico per ricavare, analizzare e documentare gli obiettivi di alto livello e le specifiche granulari necessarie per progettare, sviluppare e distribuire un'applicazione low-code. Questo passaggio iniziale cruciale nel ciclo di vita dello sviluppo software (SDLC) facilita un processo di sviluppo più efficiente, efficace e accurato delineando chiaramente le aspettative e le caratteristiche della soluzione prevista, riducendo così al minimo i problemi di comunicazione, gli errori e le rielaborazioni.

Nel contesto delle piattaforme di sviluppo low-code come AppMaster, la raccolta dei requisiti è particolarmente importante, poiché le capacità e i limiti della piattaforma scelta influiscono direttamente sulla fattibilità e sul successo della soluzione proposta. Le piattaforme Low-code come AppMaster offrono un set di funzionalità versatili ma specifiche per dominio, consentendo agli sviluppatori di creare applicazioni personalizzabili e rapidamente distribuibili con tempi e costi di sviluppo ridotti.

Il processo di raccolta dei requisiti low-code viene in genere eseguito in più fasi e in modo collaborativo, coinvolgendo le parti interessate del progetto come project manager, sviluppatori, analisti aziendali e utenti finali. Questo esercizio incoraggia una discussione approfondita sulla visione del progetto, sull'ambito tecnico, sulla strategia di implementazione e sui criteri di accettazione, portando infine a un insieme ben definito di requisiti funzionali e non funzionali e guidando le successive fasi di progettazione e sviluppo.

Un aspetto essenziale della raccolta dei requisiti low-code è comprendere le capacità e i vincoli specifici della piattaforma low-code utilizzata. Ad esempio, AppMaster offre potenti funzionalità come la modellazione visiva dei dati, la progettazione dei processi aziendali, il supporto API REST e WebSocket e la compatibilità con più tecnologie, tra cui Go, JavaScript, TypeScript, Kotlin e Swift. Tuttavia, questi vantaggi dovrebbero essere presi in considerazione insieme ai limiti di lavorare con database compatibili con Postgres e di aderire al framework delle app mobili basato su server di AppMaster.

Inoltre, data la natura agile dello sviluppo low-code, la raccolta dei requisiti dovrebbe essere affrontata con flessibilità, anticipando la necessità di accogliere i cambiamenti e iterare continuamente. La capacità di AppMaster di rigenerare le applicazioni da zero entro 30 secondi consente agli sviluppatori di rispondere rapidamente ai mutevoli requisiti o sviluppi nel settore, promuovendo così un processo di sviluppo più adattabile e riducendo la probabilità di accumulare debito tecnico.

La raccolta dei requisiti Low-code solitamente consiste in diverse attività chiave, tra cui:

Identificazione delle parti interessate: determinare chi ha un coinvolgimento o un interesse diretto o indiretto nel progetto e nei suoi risultati, come i membri del team di progetto, gli utenti finali, gli sponsor o le autorità di regolamentazione. Condurre interviste e workshop: impegnarsi in discussioni individuali o di gruppo con le parti interessate per raccogliere sistematicamente le loro intuizioni, aspettative, vincoli e priorità relative al progetto. Requisiti di documentazione: creare un documento completo, strutturato e inequivocabile che specifichi i requisiti funzionali e non funzionali necessari per guidare la progettazione e lo sviluppo dell'applicazione low-code . Questo documento potrebbe includere casi d'uso, storie degli utenti, diagrammi di flusso dei processi, wireframe, mockup o prototipi. Valutazione e definizione delle priorità dei requisiti: valutare il feedback delle parti interessate, eseguire un'analisi di fattibilità e stabilire la priorità dei requisiti in base all'ambito, ai vincoli e agli obiettivi del progetto. Ottenere convalida e approvazione: condividere i requisiti documentati e prioritari con le parti interessate per ottenere il loro consenso e il loro consenso, assicurando che tutte le parti condividano una comprensione comune degli obiettivi e delle specifiche del progetto. Mantenimento e gestione dei requisiti: rivedere, rivedere e conservare regolarmente la documentazione dei requisiti durante tutto il processo di sviluppo man mano che emergono nuove informazioni, priorità o vincoli.

In conclusione, la raccolta dei requisiti low-code è un passo preparatorio cruciale nel processo di sviluppo low-code, garantendo che venga stabilita fin dall'inizio una comprensione chiara, completa e accurata degli obiettivi e delle specifiche del progetto. Coinvolgendo le parti interessate, esplorando e documentando approfonditamente i requisiti funzionali e non funzionali dell'applicazione prevista e adottando un approccio flessibile e iterativo, gli sviluppatori che sfruttano piattaforme low-code come AppMaster possono superare i vincoli e sfruttare le opportunità offerte da questi potenti strumenti per fornire soluzioni software personalizzate, scalabili, convenienti e rapidamente implementabili.