Nel contesto dei database relazionali, un deadlock è una situazione che si verifica quando due o più transazioni competono per il controllo esclusivo sulle risorse condivise, come righe di tabelle o oggetti bloccabili, e ciascuna transazione attende che l'altra rilasci il blocco, risultando in un ciclo di attesa infinito. I deadlock si verificano a causa dell'esecuzione simultanea di transazioni che tentano di bloccare le stesse risorse in modo conflittuale, causando l'arresto completo delle transazioni interessate e, di conseguenza, influenzando le prestazioni generali e la stabilità del sistema.

I deadlock sono un problema comune nei database e possono verificarsi in vari scenari, ad esempio quando più transazioni richiedono blocchi sulle stesse risorse in un ordine diverso o quando una complessa rete di transazioni crea una dipendenza ciclica tra di loro. Per ridurre al minimo il verificarsi di deadlock, i sistemi di database implementano varie tecniche di prevenzione e rilevamento dei deadlock, nonché meccanismi per risolverli quando si verificano. Queste tecniche includono il timeout del blocco, algoritmi di rilevamento dei deadlock e risoluzione dei deadlock tramite il rollback delle transazioni o l'analisi del grafico di attesa.

Sulla piattaforma no-code AppMaster, le applicazioni backend generate utilizzando il linguaggio di programmazione Go interagiscono con i database compatibili con PostgreSQL come soluzione di archiviazione primaria. PostgreSQL, essendo un sistema di gestione di database relazionali (RDBMS) robusto ed efficiente, impiega vari meccanismi di controllo della concorrenza, come il controllo della concorrenza multi-versione (MVCC) e il blocco esplicito, per fornire isolamento tra transazioni in esecuzione simultanea. Questi meccanismi, tuttavia, possono anche portare a situazioni di stallo in determinate condizioni.

Consideriamo ad esempio due transazioni, T1 e T2, che operano su due risorse, R1 e R2. La transazione T1 acquisisce un blocco su R1 e quindi tenta di bloccare R2, mentre la transazione T2 acquisisce un blocco su R2 e quindi tenta di bloccare R1. Se entrambe le transazioni operano contemporaneamente, si verificherà una situazione di stallo poiché entrambe le transazioni aspetteranno per un tempo indefinito che l'altra rilasci il proprio blocco, creando una dipendenza circolare.

Per evitare blocchi, gli sviluppatori possono adottare diverse best practice e principi di progettazione nelle loro applicazioni. Alcune strategie comuni includono:

Accedi alle risorse in un ordine coerente: assicurati che le transazioni blocchino le risorse in un ordine specifico e coerente. Ciò riduce le possibilità che più transazioni siano in attesa l'una sull'altra, prevenendo efficacemente i deadlock.

assicurati che le transazioni blocchino le risorse in un ordine specifico e coerente. Ciò riduce le possibilità che più transazioni siano in attesa l'una sull'altra, prevenendo efficacemente i deadlock. Utilizza il blocco a grana fine: opta per il blocco a livello di riga anziché a livello di tabella, ove possibile, poiché riduce la contesa di blocco tra le transazioni e diminuisce la probabilità di deadlock.

opta per il blocco a livello di riga anziché a livello di tabella, ove possibile, poiché riduce la contesa di blocco tra le transazioni e diminuisce la probabilità di deadlock. Acquisisci i blocchi in anticipo e rilasciali tempestivamente: riduci al minimo il tempo tra l'acquisizione e il rilascio di un blocco per ridurre le possibilità che transazioni simultanee attendano le risorse bloccate da un'altra transazione.

riduci al minimo il tempo tra l'acquisizione e il rilascio di un blocco per ridurre le possibilità che transazioni simultanee attendano le risorse bloccate da un'altra transazione. Limita la dimensione delle transazioni: suddividi le transazioni di grandi dimensioni in parti più piccole e più gestibili. Transazioni più piccole riducono la probabilità di incontrare deadlock e migliorano le prestazioni complessive del sistema.

PostgreSQL fornisce meccanismi integrati per rilevare e risolvere i deadlock. Utilizza un algoritmo di rilevamento dei deadlock che esegue periodicamente la scansione di eventuali dipendenze circolari tra le transazioni che mantengono blocchi sulle risorse. Se viene trovata una situazione di stallo, PostgreSQL termina una o più transazioni coinvolte per sbloccare la situazione di stallo, consentendo così ad altre transazioni di procedere. La transazione terminata riceve un messaggio di errore e l'applicazione può scegliere di ritentare la transazione o gestire l'errore di conseguenza.

Oltre alle funzionalità integrate di PostgreSQL, le applicazioni generate da AppMaster possono anche trarre vantaggio da varie tecniche di gestione dei deadlock, come:

Risoluzione dei deadlock basati sul timeout: imposta un valore di timeout per ogni transazione, assicurando che la transazione venga automaticamente ripristinata se non viene completata entro il tempo specificato. Ciò riduce le possibilità che transazioni di lunga durata causino blocchi.

imposta un valore di timeout per ogni transazione, assicurando che la transazione venga automaticamente ripristinata se non viene completata entro il tempo specificato. Ciò riduce le possibilità che transazioni di lunga durata causino blocchi. Meccanismi di nuovo tentativo: implementa la logica a livello di applicazione per ritentare automaticamente una transazione che è stata terminata a causa di un deadlock. Ciò può aiutare a mantenere la stabilità generale del sistema e migliorare l'esperienza dell'utente.

In conclusione, uno stallo è un problema complesso che si verifica nei database relazionali a causa di transazioni simultanee in competizione per le risorse condivise. Per gestire i deadlock in modo efficace, gli sviluppatori devono comprendere i principi della gestione delle transazioni e del controllo della concorrenza e adottare le migliori pratiche per progettare e implementare applicazioni che riducano al minimo il verificarsi di deadlock. Con la solida piattaforma no-code di AppMaster e i meccanismi integrati di PostgreSQL, gli sviluppatori possono creare applicazioni altamente scalabili e performanti che sono meno suscettibili ai deadlock e offrono un'esperienza utente fluida.