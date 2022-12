Il mercato delle applicazioni mobili è in crescita e la competizione per gli utenti è sempre più alta. Secondo le statistiche, il 20% dei progetti non è affatto redditizio. Cosa fare? Pensate alla vostra strategia di monetizzazione in fase di sviluppo !

Parliamo dei modi attuali per monetizzare un'applicazione mobile nel 2021.

Posizionamento degli annunci pubblicitari nell'applicazione

La questione principale è mantenere un equilibrio tra visibilità e non invadenza. Se ci riuscirete, non solo otterrete un profitto, ma fidelizzerete e aumenterete il coinvolgimento del pubblico.

Pro:

Le applicazioni gratuite vengono scaricate di più ed è possibile monetizzarle subito dopo la pubblicazione;

Gli utenti che capiscono che la pubblicità è il vostro modo di fare soldi non ne saranno respinti;

Gli annunci pertinenti non sono fastidiosi e possono migliorare l'esperienza dell'utente;

Potete sperimentare molti formati diversi;

Il modo più semplice rispetto agli altri.

Contro:

Non è adatto alla maggior parte delle applicazioni di nicchia;

Basso guadagno per utente;

Il pubblico potrebbe abbandonare l'applicazione a causa degli annunci invadenti;

Molte persone si abituano a non prestare attenzione agli annunci o a disattivarli o saltarli;

I blocchi del traffico pubblicitario possono nascondere gli annunci nelle applicazioni.

Tipi di pubblicità nelle applicazioni mobili

Banner: immagini statiche o animate; un classico ormai superato e inefficace;

Ricompensa: per aver visualizzato un annuncio/cliccato su un link/repost, l'utente riceve dei bonus - valuta virtuale o tempo di accesso alle funzioni;

Nativo: imita una parte dell'applicazione; il suo compito non è quello di attirare l'attenzione, ma al contrario - in modo che l'annuncio venga cliccato senza capire di cosa si tratta;

Built-in: ad esempio, l'inserimento all'inizio di un video è un modo efficace per monetizzare, se usato con saggezza;

Interattivo (gioco): prevede semplici azioni; aiuta a far passare il tempo e aumenta l'interesse per l'annuncio;

Interstitial (intermedio): visualizzato nelle transizioni tra schermate o livelli all'interno dell'applicazione; spesso animato o interattivo.

Acquisti in-app

Il tipo di monetizzazione più comune è l'acquisto di oggetti nei giochi per cellulari. Ma è possibile vendere agli utenti singole funzionalità o componenti aggiuntivi.

Pro:

Basso rischio;

Gli utenti sono abituati.

Contro:

È difficile da integrare per non danneggiare la funzionalità principale dell'app;

Pochi utenti effettuano acquisti costanti.

Percentuale dell'affare

Con questo tipo di monetizzazione, si costruisce un marketplace e si permette agli utenti di cercare beni o lavori a pagamento nell'applicazione.

Pro:

Un modello ben messo a punto funziona da solo;

L'applicazione è gratuita;

È possibile pubblicare annunci aggiuntivi di nicchia.

Contro:

Non è facile trovare una nicchia libera e svilupparla;

Un sistema di pagamenti e integrazioni tecnicamente complesso;

È importante pensare in anticipo all'intero schema delle interazioni con partner e clienti;

Le recensioni negative saranno nella vostra direzione, non in quella dei venditori e dei contraenti effettivi.

Diverse versioni a prezzi diversi

Un sistema di monetizzazione familiare, in cui il prezzo di un'applicazione dipende dalle funzioni fornite all'utente. La versione di base è solitamente disponibile gratuitamente o a un prezzo nominale. Questo include anche le versioni di prova e il Freemium (quando la versione di base viene fornita gratuitamente e la versione completa viene fornita a pagamento).

Pro:

Permette di valutare i vantaggi dell'applicazione e aumenta la fidelizzazione;

Fornisce agli utenti una scelta;

Tali applicazioni suscitano maggiore interesse rispetto a quelle completamente a pagamento;

Un approccio flessibile che consente di adattarsi a diverse categorie di clienti.

Contro:

Di conseguenza, di solito solo una piccola percentuale di utenti paga;

È difficile trovare il giusto equilibrio tra le opzioni di base/prova e quelle a pagamento.

Abbonamento

Simile alla precedente, solo che gli utenti pagano regolarmente per le funzionalità avanzate.

Pro:

Pagamenti regolari, che spesso aumentano l'LTV;

È possibile utilizzare un sistema di ricompense (classifica degli utenti, sconti).

Contro:

È difficile raccogliere un pubblico fedele disposto a pagare;

I contenuti devono essere premium e sono necessari aggiornamenti regolari;

Non è adatto a tutte le applicazioni mobili.

Sponsorizzazione

Si concorda con gli inserzionisti che forniscono ricompense agli utenti per l'esecuzione di determinate azioni nell'applicazione. I ricavi generati dai premi utilizzati vengono poi divisi tra voi e l'inserzionista.

Pro:

Adatto a qualsiasi nicchia;

Alto livello di coinvolgimento degli utenti.

Contro:

Può essere difficile trovare sponsor con un target simile.

Un approccio integrato e soluzioni insolite

È improbabile che possiate trovare un metodo adatto al 100% per monetizzare la vostra applicazione. Combinateli, sperimentate e, soprattutto, accendete la vostra creatività!

Potete creare un'edizione limitata o un design (ad esempio, l'edizione di Halloween o nello stile dei fumetti), consentire agli utenti di stabilire da soli l'importo del pagamento (sì, funziona molto bene), scoprire il loro livello di reddito e la loro occupazione (ad esempio, chiedendo di compilare un questionario) - in base a questo, estendere o limitare l'accesso alle funzionalità.

Naturalmente, non dimenticate di condurre dei test e di confermare le vostre ipotesi con dati specifici - e così otterrete il massimo profitto!

Potete saperne di più su come creare e commercializzare la vostra applicazione mobile sul nostro blog, su Twitter, Facebook e Linkedin.