Siete alla ricerca di un'applicazione white label per la vostra attività di app no-code? Un'applicazione white label è un'applicazione mobile generica che può essere scaricata sul vostro dispositivo. Si tratta di un'applicazione mobile di base che un'azienda può poi ri-marcare. Le applicazioni white label sono costruite da terzi e presentano caratteristiche di base e generali compatibili con la maggior parte dei dispositivi mobili. L'azienda acquista poi l'applicazione white label e queste funzionalità vengono personalizzate o brandizzate in base alle proprie specifiche. Le applicazioni white label senza codice sono l'esatto contrario della creazione di un'applicazione mobile personalizzata.

Cosa sono le applicazioni white-label? Come svilupparle e avviare la vostra attività di app no-code?

L'utilizzo di applicazioni white-label per creare e personalizzare applicazioni mobili aziendali presenta numerosi vantaggi. Queste applicazioni mobili richiedono meno tempo di costruzione, in quanto hanno tempi più brevi per essere pronte per l'installazione. La riduzione dei tempi di realizzazione consente alle aziende di lanciare la propria applicazione mobile in tempi più brevi rispetto a un'applicazione personalizzata. Le applicazioni white label sono un'opzione più economica per le aziende, in quanto richiedono un investimento minore rispetto alla creazione di un'applicazione mobile personalizzata.

Personalizzando un'applicazione white label già pronta, un'azienda può creare la propria applicazione mobile a una frazione del costo. Queste applicazioni mobili no-code possono anche essere scalate per soddisfare le esigenze specifiche dell'azienda. Le applicazioni mobili white label sono la soluzione preferita dalle aziende con risorse tecnologiche e umane limitate. Queste applicazioni mobili sono gestite dal venditore terzo, responsabile degli aggiornamenti, della manutenzione e dell'upgrade dell'applicazione white label. Le applicazioni white label sono spesso ospitate e monitorate sui server di sviluppatori terzi. Per le aziende non codificate, questo riduce al minimo lo stress di progettare, costruire e mantenere la propria applicazione mobile.

È possibile creare un'applicazione complessa senza codificare?

Sì, grazie alle piattaforme no-code è possibile costruire e sviluppare applicazioni complesse di grandi dimensioni senza l'ausilio di codici. Le piattaforme di sviluppo di applicazioni no-code o low-code consentono agli utenti di creare applicazioni per le loro aziende senza l'aiuto di codificatori e sviluppatori. Dopo la creazione di queste app, anche il loro caricamento sull'app store è facilmente gestibile senza alcun aiuto professionale. La maggior parte di queste piattaforme no-code dispone di funzioni semplici per lo sviluppo di app, come ad esempio il drag and drop. Le app create su queste piattaforme sono piacevoli da vedere, reattive e facili da usare. Potreste comunque aver bisogno di un aiuto professionale se state creando applicazioni complesse e di grandi dimensioni da parte di un tecnico no-coder specializzato in questo tipo di piattaforme, che vi aiuterà a portare a termine il compito senza problemi. Uno sviluppatore di piattaforme no-coding ha l'esperienza necessaria per sviluppare un'app da zero e creare quasi tutti i tipi di app complesse in base alle vostre esigenze, eliminando completamente il fastidio di costruire un'app da soli. Potete contattarci per ottenere un elenco di esperti no coding registrati e autorizzati che possono aiutarvi a costruire la vostra applicazione attraverso la nostra piattaforma AppMaster.

La soluzione per le app dipende dalla complessità dell'applicazione mobile. Si basa anche sulle caratteristiche dell'applicazione che avete deciso di includere nel processo di sviluppo dell'app. Un'applicazione white label può essere la soluzione perfetta per la vostra azienda se le funzioni di personalizzazione sono disponibili all'interno dell'applicazione selezionata. Le app white label facilitano la costruzione senza che le aziende debbano impiegare team di sviluppo per la codifica e la manutenzione.

Le soluzioni di app mobili white label senza codice funzionano secondo il modello commerciale "software as a service" o SaaS. Il modello commerciale SaaS consente lo sviluppo e l'hosting di app da parte di terzi. Il prodotto SaaS viene poi venduto all'utente finale come soluzione che semplifica il processo di creazione di app da zero. Sempre più aziende utilizzano i prodotti SaaS per la loro economicità, i tempi ridotti e la bassa manutenzione.

Come si crea un'app white label?

Il processo di creazione di un'applicazione mobile white label è semplice e comprende le seguenti fasi:

Fase uno - Consultazione

Una consultazione iniziale con il nostro team è la prima fase della creazione di un'applicazione mobile white label che soddisfi le vostre esigenze aziendali. Durante questo processo di brainstorming, creiamo un profilo degli utenti target della vostra applicazione mobile white label. Il nostro team discute inoltre con voi le migliori caratteristiche della vostra applicazione.

La fase di consultazione vi aiuta a farvi un'idea più precisa di come sarà la vostra applicazione finita. In questa fase di collaborazione, la vostra azienda viene guidata verso le migliori pratiche per la creazione di un'applicazione mobile. Inoltre, vi aiuterà a determinare se un'applicazione white label è la soluzione migliore per la vostra azienda.

Fase due - Sviluppo dell'app

La nostra piattaforma AppMaster assisterà la vostra azienda nell'ottimizzazione delle funzionalità dell'applicazione mobile white label per soddisfare le vostre esigenze aziendali. AppMaster è lo strumento più efficiente per la vostra azienda, che rende più efficace la personalizzazione di un'applicazione white label. Durante il processo di sviluppo dell'applicazione, le funzionalità dell'applicazione mobile white label vengono personalizzate per renderla più efficiente per gli utenti. Grazie a questa personalizzazione, la vostra applicazione mobile white label sarà ribattezzata in modo da riflettere l'immagine della vostra azienda.

Presteremo grande attenzione ai dettagli per garantire che tutto ciò che si trova all'interno dell'applicazione mobile si adatti all'estetica della vostra azienda. L'applicazione mobile white-label sarà personalizzata in modo da includere dettagli personalizzati come il logo aziendale, i caratteri, la grafica, i colori e altri elementi di design dell'applicazione. Questi dettagli dell'applicazione white-label contribuiranno a rendere il vostro marchio riconoscibile agli utenti finali dell'applicazione.

Fase tre - Lancio dell'applicazione

La vostra applicazione mobile completamente personalizzata sarà lanciata utilizzando la nostra piattaforma AppMaster senza codice. L'applicazione e le sue caratteristiche si trovano all'interno dell'App Store durante il lancio dell'applicazione mobile. Gli utenti potranno accedere e utilizzare le nuove funzionalità dell'applicazione mobile. Potranno anche inviare i loro feedback e le loro recensioni sulla nuova aggiunta alle vostre soluzioni tecnologiche aziendali.

Nell'ambito delle attività di marketing e promozione, la vostra azienda può promuovere e incentivare gli utenti a scaricare l'applicazione mobile. Il nostro team di sviluppo app fornirà un supporto continuo durante questa fase di lancio e oltre, per garantire che la vostra azienda goda dei massimi benefici della sua nuova applicazione.

Quanto costa un'applicazione White Label?

Le applicazioni white label sono molto più efficienti dal punto di vista dei costi rispetto alla creazione di un'applicazione personalizzata. Il costo della vostra applicazione mobile dipende dal vostro budget, dalle caratteristiche specifiche dell'applicazione e dal team di sviluppo dell'applicazione. Come è prevedibile, una personalizzazione più complessa di un'applicazione white label sarà più costosa di una soluzione di applicazione mobile tradizionale.

È possibile creare applicazioni senza codificare?

La risposta breve è sì! Oggi non è necessario conoscere la codifica per costruire un'applicazione mobile senza codice. Il successo della costruzione di un'applicazione mobile dipende dalla scelta del team di sviluppo dell'applicazione e della piattaforma no-code più adatta. La piattaforma AppMaster offre alle aziende tutti i vantaggi dello sviluppo di app senza stress!

Come posso creare un'app mobile senza codice?

Tra le migliori del settore, la piattaforma no-code di AppMaster è la soluzione perfetta per le aziende che necessitano di app mobili senza dover codificare app personalizzate da zero. Con la giusta dose di personalizzazione per adattarsi alla vostra attività, queste app sviluppate senza codice sono pronte per il mercato!

La piattaforma AppMaster è una soluzione economicamente vantaggiosa per le aziende, che possono così realizzare facilmente la loro applicazione personalizzata. Siamo specializzati nel fornire soluzioni economiche per soddisfare le vostre esigenze aziendali. AppMaster è un'efficiente piattaforma di app no-code con un'eccellente assistenza clienti continua. Ciò significa che non dovrete affrontare da soli il vostro percorso di sviluppo di un'applicazione. Noi possiamo aiutarvi! Programmate oggi stesso la vostra consulenza con il team di AppMaster!