Low-Code pour les opérations informatiques

Permettez à vos employés de signaler les incidents à l'aide de n'importe quel appareil, où qu'ils soient. Analysez et résolvez l'incident avant qu'il ne se transforme en crise/désastre et pour éviter qu'il ne se reproduise. Rétablissez un service normal aussi rapidement que possible et minimisez l'impact sur les opérations commerciales.