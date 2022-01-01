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No-Code для IT операций

Управление ИТ-отделом может быть сложным и требовательным. Но что, если бы вы могли сделать больше? Что, если бы вы могли упростить свои повседневные задачи? Используйте возможности AppMaster и расширьте возможности своих ИТ-операций.

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No-Code для IT операций

Расширьте возможности своей команды с помощью нашего AppMaster

Количество новых функций, которые вы можете создать с помощью AppMaster, не ограничено. Кроме того, нет ничего проще, чем использовать AppMaster для рутинных задач. Сделайте свою команду ИТ-эксплуататоров более счастливой и продуктивной.

Оптимизация операций
Оптимизация операций
Оптимизируйте операции и создавайте индивидуальные решения, отвечающие обязательным требованиям к ИТ и безопасности.
Сосредоточьтесь на ядре
Сосредоточьтесь на ядре
Предоставьте своим ИТ-специалистам возможность устранить неэффективные ручные процессы, чтобы они могли сосредоточиться на ключевых действиях, добавляющих ценность.
Развернуть самообслуживание
Развернуть самообслуживание
Создайте портал самообслуживания, чтобы сотрудники могли отправить запрос на обслуживание или сообщить об инциденте и решить любую проблему.
Все необходимые инструменты

Создайте собственное приложение для ИТ-операций за считанные минуты

AppMaster позволяет вам создавать и управлять собственным приложением, которое можно адаптировать к вашим потребностям!

Управление запросами

Управление запросами

Получайте и маршрутизируйте все типы запросов на обслуживание на основе предопределенных правил и отслеживайте выполнение запросов на обслуживание.

Управление активами

Управление активами

Создавайте и обслуживайте все аппаратные и программные активы компании, отслеживайте графики обслуживания своих активов.

Отчет об инцидентах

Отчет об инцидентах

Позвольте сотрудникам сообщать об инцидентах с любого устройства в любом месте. Как можно скорее восстановите нормальное обслуживание и минимизируйте последствия.

FAQs создание

FAQs создание

Создавайте и поддерживайте списки часто задаваемых вопросов, доступных как для сотрудников, так и для службы поддержки.

Адаптация сотрудников

Адаптация сотрудников

Автоматизируйте такие задачи, как настройка новых пользователей, создание электронной почты, настройка компьютерных систем и т.д.

Увольнение сотрудника

Увольнение сотрудника

Автоматизируйте такие задачи, как удаление доступа пользователей, резервное копирование электронной почты, взятие под контроль компьютерных систем и т. д.

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Будущее ИТ-операций начинается с AppMaster!

С помощью AppMaster вы можете управлять всей своей ИТ-средой с одной простой панели управления. Не верьте нам на слово — узнайте больше о том, как AppMaster поможет вам оптимизировать ваш бизнес уже сегодня!

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