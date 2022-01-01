No-Code для IT операций

Управление ИТ-отделом может быть сложным и требовательным. Но что, если бы вы могли сделать больше? Что, если бы вы могли упростить свои повседневные задачи? Используйте возможности AppMaster и расширьте возможности своих ИТ-операций.
Количество новых функций, которые вы можете создать с помощью AppMaster, не ограничено. Кроме того, нет ничего проще, чем использовать AppMaster для рутинных задач. Сделайте свою команду ИТ-эксплуататоров более счастливой и продуктивной.
AppMaster позволяет вам создавать и управлять собственным приложением, которое можно адаптировать к вашим потребностям!
Получайте и маршрутизируйте все типы запросов на обслуживание на основе предопределенных правил и отслеживайте выполнение запросов на обслуживание.
Создавайте и обслуживайте все аппаратные и программные активы компании, отслеживайте графики обслуживания своих активов.
Позвольте сотрудникам сообщать об инцидентах с любого устройства в любом месте. Как можно скорее восстановите нормальное обслуживание и минимизируйте последствия.
Создавайте и поддерживайте списки часто задаваемых вопросов, доступных как для сотрудников, так и для службы поддержки.
Автоматизируйте такие задачи, как настройка новых пользователей, создание электронной почты, настройка компьютерных систем и т.д.
Автоматизируйте такие задачи, как удаление доступа пользователей, резервное копирование электронной почты, взятие под контроль компьютерных систем и т. д.
С помощью AppMaster вы можете управлять всей своей ИТ-средой с одной простой панели управления. Не верьте нам на слово — узнайте больше о том, как AppMaster поможет вам оптимизировать ваш бизнес уже сегодня!