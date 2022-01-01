简化操作
简化操作，轻松创建自定义应用程序，以支持公司的业务流程，并保持符合规定的IT和安全要求。
无论你是想更新一些关键的业务流程还是完全重建， AppMaster 一体化的低代码平台都可以取代、增强或补充你的核心遗留系统和应用程序。
AppMaster可以让你创建和管理你自己的移动应用程序，可以根据你自己的需要进行定制
接收来自你的员工或外部用户的各种类型的服务请求（变更请求、问题、事件或问题），并根据预先设定的规则路由请求，通过服务请求管理跟踪服务请求的关闭。
创建和维护整个公司的硬件和软件资产的数据库。追踪你的资产维护计划、软件补丁并保持与适用的IT政策的一致性
让你的员工从任何地方使用任何设备报告事件。分析，并在它变成危机/灾难之前解决它，并防止将来再次发生。尽快恢复正常的服务运作，并尽量减少对业务运作的影响
设置和维护一个员工和服务台代理都可以访问的FAQ数据库。通过有效的常见问题管理，确保更快地解决客户的问题。
从IT方面来说，员工入职的自动化也是至关重要的。这包括处理诸如配置新用户、创建电子邮件、设置计算机系统等任务。
雇员离职的自动化包括处理诸如取消用户权限、电子邮件备份、保管计算机系统等任务。
成功的教育工作者不断寻找机会，到处学习和成长。他们将创造力和好奇心运用到各个方面。我们可以帮助你做到这一点。