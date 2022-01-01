BT İşlemleri için Düşük Kod

Çalışanlarınızın herhangi bir yerden herhangi bir cihaz kullanarak olayları bildirmesine izin verin. Krize/felakete dönüşmeden ve gelecekte tekrarını önlemek için analiz edin ve çözün. Normal bir hizmet operasyonunu olabildiğince çabuk geri yükleyin ve iş operasyonları üzerindeki etkiyi en aza indirin