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BT İşlemleri için Düşük Kod

BT departmanını karmaşık görevleri verimli bir şekilde yerine getirmesi için güçlendirin

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BT İşlemleri için Düşük Kod

Ekibinizi kodsuz platformumuzla güçlendirin

İster birkaç kritik iş sürecini güncellemek ister tamamen yeniden inşa etmek istiyor olun, AppMaster hepsi bir arada düşük kodlu Platform, temel eski sistemlerinizi ve uygulamalarınızı değiştirebilir, geliştirebilir veya tamamlayabilir.

İşlemleri Kolaylaştırın
İşlemleri Kolaylaştırın
Şirketin iş süreçlerini desteklemek ve zorunlu BT ve güvenlik gereksinimleriyle uyumluluğu sürdürmek için operasyonları kolaylaştırın ve kolayca özel uygulamalar oluşturun.
Çekirdek BT'ye Odaklanın
Çekirdek BT'ye Odaklanın
Değer katan temel BT faaliyetlerine odaklanabilmeleri ve diğer ekiplerin ihtiyaç duyduğu desteği daha verimli bir şekilde sağlayabilmeleri için BT ekibinizi manuel süreçlerindeki verimsizlikleri ortadan kaldırma konusunda güçlendirin.
Self Servis Portalları
Self Servis Portalları
Çalışanların hizmet talebi göndermeleri veya bir olayı bildirmeleri için bir self servis portalı oluşturun. Çalışanların küçük sorunları kendi başlarına çözebilmeleri için SSS'lere erişim sağlayın.
GEREKLİ TÜM ARAÇLAR

Hazır uygulamaları kullanın veya dakikalar içinde yenilerini oluşturun

AppMaster, kendi ihtiyaçlarınıza göre uyarlanabilen kendi mobil uygulamanızı oluşturmanıza ve yönetmenize olanak tanır!

Hizmet Talep Yönetimi

Hizmet Talep Yönetimi

Çalışanlarınızdan veya harici kullanıcılardan çeşitli türlerde hizmet talepleri (değişiklik talepleri, sorunlar, olaylar veya sorunlar) alın ve önceden belirlenmiş kurallara göre talepleri yönlendirin ve Hizmet Talep Yönetimi aracılığıyla hizmet taleplerinin kapanışa kadar takip edin.

Varlık Yönetimi

Varlık Yönetimi

Tüm şirketin donanım ve yazılım varlıklarının bir veritabanını oluşturun ve sürdürün. Varlık bakım programlarınızı, yazılım yamalarını takip edin ve geçerli BT politikalarıyla uyumluluğu koruyun

Olay raporlama

Olay raporlama

Çalışanlarınızın herhangi bir yerden herhangi bir cihaz kullanarak olayları bildirmesine izin verin. Krize/felakete dönüşmeden ve gelecekte tekrarını önlemek için analiz edin ve çözün. Normal bir hizmet operasyonunu olabildiğince çabuk geri yükleyin ve iş operasyonları üzerindeki etkiyi en aza indirin

Destek SSS

Destek SSS

Hem çalışanlar hem de yardım masası aracıları tarafından erişilebilen bir SSS veritabanı kurun ve bakımını yapın. Etkili SSS yönetimi ile müşterilerinizin sorunlarının daha hızlı çözülmesini sağlayın.

Çalışan alımı

Çalışan alımı

Çalışanların işe alımını otomatikleştirmek, BT açısından da çok önemlidir. Bu, yeni kullanıcıları yapılandırma, bir e-posta oluşturma, bilgisayar sistemlerini kurma vb.

Çalışanın Ayrılması

Çalışanın Ayrılması

Çalışanın işten ayrılmasını otomatikleştirmek, kullanıcı erişimini kaldırma, e-posta yedekleme, bilgisayar sistemlerinin velayetini alma vb.

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IT Operasyonlarının geleceği AppMaster ile başlıyor!

Başarılı eğitimciler sürekli olarak her yerde öğrenmek ve büyümek için fırsatlar ararlar. Yaratıcılığı ve merakı tüm yönlere uygularlar. Bu konuda yardim edebiliriz.

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