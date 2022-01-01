BT İşlemleri için Düşük Kod

BT departmanını karmaşık görevleri verimli bir şekilde yerine getirmesi için güçlendirin
İster birkaç kritik iş sürecini güncellemek ister tamamen yeniden inşa etmek istiyor olun, AppMaster hepsi bir arada düşük kodlu Platform, temel eski sistemlerinizi ve uygulamalarınızı değiştirebilir, geliştirebilir veya tamamlayabilir.
AppMaster, kendi ihtiyaçlarınıza göre uyarlanabilen kendi mobil uygulamanızı oluşturmanıza ve yönetmenize olanak tanır!
Çalışanlarınızdan veya harici kullanıcılardan çeşitli türlerde hizmet talepleri (değişiklik talepleri, sorunlar, olaylar veya sorunlar) alın ve önceden belirlenmiş kurallara göre talepleri yönlendirin ve Hizmet Talep Yönetimi aracılığıyla hizmet taleplerinin kapanışa kadar takip edin.
Tüm şirketin donanım ve yazılım varlıklarının bir veritabanını oluşturun ve sürdürün. Varlık bakım programlarınızı, yazılım yamalarını takip edin ve geçerli BT politikalarıyla uyumluluğu koruyun
Çalışanlarınızın herhangi bir yerden herhangi bir cihaz kullanarak olayları bildirmesine izin verin. Krize/felakete dönüşmeden ve gelecekte tekrarını önlemek için analiz edin ve çözün. Normal bir hizmet operasyonunu olabildiğince çabuk geri yükleyin ve iş operasyonları üzerindeki etkiyi en aza indirin
Hem çalışanlar hem de yardım masası aracıları tarafından erişilebilen bir SSS veritabanı kurun ve bakımını yapın. Etkili SSS yönetimi ile müşterilerinizin sorunlarının daha hızlı çözülmesini sağlayın.
Çalışanların işe alımını otomatikleştirmek, BT açısından da çok önemlidir. Bu, yeni kullanıcıları yapılandırma, bir e-posta oluşturma, bilgisayar sistemlerini kurma vb.
Çalışanın işten ayrılmasını otomatikleştirmek, kullanıcı erişimini kaldırma, e-posta yedekleme, bilgisayar sistemlerinin velayetini alma vb.
Başarılı eğitimciler sürekli olarak her yerde öğrenmek ve büyümek için fırsatlar ararlar. Yaratıcılığı ve merakı tüm yönlere uygularlar. Bu konuda yardim edebiliriz.