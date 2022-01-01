رمز منخفض لعمليات تكنولوجيا المعلومات

تمكين قسم تكنولوجيا المعلومات من إنجاز المهام المعقدة بكفاءة
سواء كنت تتطلع إلى تحديث بعض العمليات التجارية الهامة أو إعادة البناء بالكامل ، فإن AppMaster النظام الأساسي متعدد الإمكانات منخفض الشفرة يمكنه استبدال الأنظمة والتطبيقات الأساسية القديمة أو تحسينها أو استكمالها.
يتيح لك AppMaster إنشاء وإدارة تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك والذي يمكن تخصيصه وفقًا لاحتياجاتك الخاصة!
تلقي أنواعًا مختلفة من طلبات الخدمة (طلبات التغيير أو المشكلات أو الحوادث أو المشكلات) من موظفيك أو المستخدمين الخارجيين وتوجيه الطلبات بناءً على القواعد المحددة مسبقًا وتتبع طلبات الخدمة للإغلاق من خلال إدارة طلبات الخدمة.
إنشاء وصيانة قاعدة بيانات لأصول أجهزة وبرامج الشركة بالكامل. تتبع جداول صيانة الأصول الخاصة بك ، وإصلاح البرامج والحفاظ على الامتثال لسياسات تكنولوجيا المعلومات المعمول بها
اسمح لموظفيك بالإبلاغ عن الحوادث باستخدام أي جهاز من أي مكان. قم بتحليلها وحلها قبل أن تتحول إلى أزمة / كارثة ولمنع تكرارها في المستقبل. استعادة عملية الخدمة العادية في أسرع وقت ممكن وتقليل التأثير على العمليات التجارية
قم بإعداد وصيانة قاعدة بيانات الأسئلة الشائعة التي يمكن لكل من الموظفين ووكلاء مكتب المساعدة الوصول إليها. تأكد من حل المشكلات من عملائك بشكل أسرع من خلال إدارة الأسئلة الشائعة الفعالة.
تعد أتمتة إعداد الموظف أمرًا بالغ الأهمية من جانب تكنولوجيا المعلومات. يتضمن ذلك التعامل مع مهام مثل تكوين مستخدمين جدد ، وإنشاء بريد إلكتروني ، وإعداد أنظمة الكمبيوتر ، وما إلى ذلك.
تتضمن أتمتة إقالة الموظف مهام التعامل مثل إزالة وصول المستخدم ، والنسخ الاحتياطي للبريد الإلكتروني ، وتولي أنظمة الكمبيوتر ، وما إلى ذلك.
يبحث المعلمون الناجحون باستمرار عن فرص للتعلم والنمو في كل مكان. يطبقون الإبداع والفضول في جميع الجوانب. يمكننا مساعدتك في ذلك.