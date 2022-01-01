رمز منخفض لعمليات تكنولوجيا المعلومات

اسمح لموظفيك بالإبلاغ عن الحوادث باستخدام أي جهاز من أي مكان. قم بتحليلها وحلها قبل أن تتحول إلى أزمة / كارثة ولمنع تكرارها في المستقبل. استعادة عملية الخدمة العادية في أسرع وقت ممكن وتقليل التأثير على العمليات التجارية