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رمز منخفض لعمليات تكنولوجيا المعلومات

تمكين قسم تكنولوجيا المعلومات من إنجاز المهام المعقدة بكفاءة

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رمز منخفض لعمليات تكنولوجيا المعلومات

قم بتمكين فريقك من خلال نظامنا الأساسي بدون رمز

سواء كنت تتطلع إلى تحديث بعض العمليات التجارية الهامة أو إعادة البناء بالكامل ، فإن AppMaster النظام الأساسي متعدد الإمكانات منخفض الشفرة يمكنه استبدال الأنظمة والتطبيقات الأساسية القديمة أو تحسينها أو استكمالها.

تبسيط العمليات
تبسيط العمليات
تبسيط العمليات وإنشاء تطبيقات مخصصة بسهولة لدعم العمليات التجارية للشركة والحفاظ على الامتثال لمتطلبات تكنولوجيا المعلومات والأمان الإلزامية.
التركيز على تكنولوجيا المعلومات الأساسية
التركيز على تكنولوجيا المعلومات الأساسية
قم بتمكين فريق تكنولوجيا المعلومات لديك لإزالة أوجه القصور من عملياتهم اليدوية حتى يتمكنوا من التركيز على إضافة قيمة لأنشطة تكنولوجيا المعلومات الأساسية وتوفير الدعم الذي تحتاجه الفرق الأخرى بشكل أكثر كفاءة.
بوابات الخدمة الذاتية
بوابات الخدمة الذاتية
إنشاء بوابة خدمة ذاتية للموظفين لتقديم طلب خدمة أو الإبلاغ عن حادثة. قم بتوفير الوصول إلى الأسئلة الشائعة حتى يتمكن الموظفون من حل المشكلات البسيطة بأنفسهم.
كل الأدوات المطلوبة

استخدم تطبيقات جاهزة أو أنشئ تطبيقات جديدة في دقائق

يتيح لك AppMaster إنشاء وإدارة تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك والذي يمكن تخصيصه وفقًا لاحتياجاتك الخاصة!

إدارة طلب الخدمة

إدارة طلب الخدمة

تلقي أنواعًا مختلفة من طلبات الخدمة (طلبات التغيير أو المشكلات أو الحوادث أو المشكلات) من موظفيك أو المستخدمين الخارجيين وتوجيه الطلبات بناءً على القواعد المحددة مسبقًا وتتبع طلبات الخدمة للإغلاق من خلال إدارة طلبات الخدمة.

إدارة الأصول

إدارة الأصول

إنشاء وصيانة قاعدة بيانات لأصول أجهزة وبرامج الشركة بالكامل. تتبع جداول صيانة الأصول الخاصة بك ، وإصلاح البرامج والحفاظ على الامتثال لسياسات تكنولوجيا المعلومات المعمول بها

الإبلاغ عن الحوادث

الإبلاغ عن الحوادث

اسمح لموظفيك بالإبلاغ عن الحوادث باستخدام أي جهاز من أي مكان. قم بتحليلها وحلها قبل أن تتحول إلى أزمة / كارثة ولمنع تكرارها في المستقبل. استعادة عملية الخدمة العادية في أسرع وقت ممكن وتقليل التأثير على العمليات التجارية

دعم التعليمات

دعم التعليمات

قم بإعداد وصيانة قاعدة بيانات الأسئلة الشائعة التي يمكن لكل من الموظفين ووكلاء مكتب المساعدة الوصول إليها. تأكد من حل المشكلات من عملائك بشكل أسرع من خلال إدارة الأسئلة الشائعة الفعالة.

الموظف على متن الطائرة

الموظف على متن الطائرة

تعد أتمتة إعداد الموظف أمرًا بالغ الأهمية من جانب تكنولوجيا المعلومات. يتضمن ذلك التعامل مع مهام مثل تكوين مستخدمين جدد ، وإنشاء بريد إلكتروني ، وإعداد أنظمة الكمبيوتر ، وما إلى ذلك.

الموظف خارج الصعود

الموظف خارج الصعود

تتضمن أتمتة إقالة الموظف مهام التعامل مثل إزالة وصول المستخدم ، والنسخ الاحتياطي للبريد الإلكتروني ، وتولي أنظمة الكمبيوتر ، وما إلى ذلك.

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يبدأ مستقبل عمليات تكنولوجيا المعلومات مع AppMaster!

يبحث المعلمون الناجحون باستمرار عن فرص للتعلم والنمو في كل مكان. يطبقون الإبداع والفضول في جميع الجوانب. يمكننا مساعدتك في ذلك.

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