Nikita Navalikhine

Titre du poste : Co-fondateur et CTO

Entreprise : Directual

Éducation : Université technique d'État de Novossibirsk (NSTU)

Année de fondation Directual: 2014

Dans le secteur du développement de logiciels en constante évolution, des individus comme Nikita Navalikhin se distinguent comme des leaders visionnaires qui remodèlent la façon dont les applications sont créées et donnent aux gens les moyens de donner vie à leurs idées. Le parcours professionnel de Nikita Navalikhin témoigne de sa quête incessante d'innovation et de son engagement à démocratiser la technologie grâce à des plateformes sans code .

Parcours de carrière

Le parcours professionnel de Nikita Navalikhin témoigne de son expertise multiforme et de sa passion inébranlable pour la technologie. Véritable mathématicien, Nikita maîtrise non seulement la cryptographie, l'architecture logicielle et le Web3, mais possède également un flair artistique inattendu pour la calligraphie. Avant de se lancer dans la co-fondation de Directual , le parcours professionnel de Nikita l'a conduit à travers les couloirs des géants de l'entreprise.

Son mandat au sein d'entreprises prestigieuses telles que Deutsche Bank, MTS et d'autres grands noms lui a permis de perfectionner ses compétences et d'acquérir une expérience inestimable dans le monde des affaires et de la technologie. Cette expérience diversifiée a doté Nikita d'un mélange unique de connaissances qui s'avéreront déterminantes dans son parcours vers la révolution du développement d'applications grâce à des solutions no-code.

La création de Directual en 2014 a marqué l'effort collaboratif de deux esprits visionnaires, Pavel Ershov et Nikita Navalikhin. Leurs compétences distinctes et leur passion commune ont ouvert la voie au parcours remarquable de la plateforme. Les prouesses de Pavel en matière de conception de produits et la formidable expertise en ingénierie logicielle de Nikita ont ouvert la voie à l'émergence de Directual en tant que force de transformation dans le domaine du développement d'applications.

Le parcours fondateur de Directual a été marqué par des choix stratégiques guidés par l’évolution des besoins de l’industrie technologique. Alors que le MVP prenait forme, une invitation à rejoindre le programme d’accélération de MTS, un géant européen des télécommunications, s’est avérée cruciale. Ce partenariat a fourni un client important et a marqué la genèse des sources de revenus de Directual. Cette opportunité inestimable a permis d'affiner la technologie de base de la plateforme, ouvrant la voie à un succès ultérieur.

Les collaborations avec des entreprises influentes telles que Schlumberger et PIK Group ont confirmé les prouesses de Directual en tant que solution polyvalente pour diverses industries. La demande en matière de logistique, d'optimisation des ressources humaines et d'outils de back-office a souligné l'adaptabilité de la plateforme, la positionnant comme l'épine dorsale des produits innovants. Ces collaborations ont propulsé les revenus de Directual à un chiffre d'affaires impressionnant de 600 000 $ en 2019, démontrant son potentiel à la fois en tant que puissance technologique et fournisseur de services fiable.

Mais l'esprit d'ambition de l'équipe Directual était loin d'être satisfait. Consciente du potentiel de transformation de leur technologie, la décision a été prise de faire Directual une société SaaS dédiée. Cette décision audacieuse a marqué un tournant, redéfinissant le rôle de Directual d'une agence performante à un fournisseur pionnier de logiciels en tant que service. Cette transformation stratégique symbolise l'engagement de Directual en faveur de l'innovation, de la croissance et de la mission de fournir des solutions accessibles à un public plus large.

Style et valeurs de leadership

Un mélange d'expertise technique, de pensée créative et d'un fort engagement en faveur de la démocratisation du développement logiciel caractérise le style de leadership de Nikita Navalikhin chez Directual. Son expérience en cryptographie, en architecture logicielle et en web3 met en valeur ses connaissances approfondies et souligne son engagement à repousser les limites de l'innovation.

Les valeurs de leadership de Nikita sont ancrées dans la transparence, la collaboration et l'autonomisation. Il croit en la promotion d'un environnement dans lequel les membres de l'équipe sont encouragés à sortir des sentiers battus, à remettre en question les conventions et à apporter leurs points de vue uniques. Cette approche inclusive s'aligne sur la mission de Directual consistant à permettre aux individus de tous horizons d'exploiter la puissance de la technologie sans avoir besoin de compétences approfondies en codage. L'engagement de Nikita à relever les défis et à conduire un changement positif résonne dans toute l'entreprise, inspirant ses collègues et parties prenantes à partager sa vision d'un environnement numérique plus accessible et créatif.

L'impact sur le monde de la technologie

