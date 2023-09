Cargo: Cofundador e CTO

Empresa: Directual

Educação: Universidade Técnica Estadual de Novosibirsk (NSTU)

Ano de Fundação Directual: 2014

Na indústria de desenvolvimento de software em constante evolução, indivíduos como Nikita Navalikhin se destacam como líderes visionários que remodelam a forma como os aplicativos são construídos e capacitam as pessoas a dar vida às suas ideias. A jornada profissional de Nikita Navalikhin é uma prova de sua busca incansável pela inovação e de seu compromisso com a democratização da tecnologia por meio de plataformas sem código .

Jornada de carreira

A jornada profissional de Nikita Navalikhin é uma prova de sua experiência multifacetada e de sua paixão inabalável pela tecnologia. Uma verdadeira polímata, Nikita não é apenas versada em criptografia, arquitetura de software e web3, mas também possui um talento artístico inesperado para caligrafia. Antes de se aventurar como cofundador da Directual , a trajetória profissional de Nikita o conduziu pelos corredores de gigantes empresariais.

Sua passagem por empresas de prestígio como Deutsche Bank, MTS e outros nomes proeminentes permitiu-lhe aprimorar suas habilidades e acumular uma experiência inestimável no mundo dos negócios e da tecnologia. Essa experiência diversificada equipou Nikita com uma combinação única de conhecimento que seria fundamental para moldar sua jornada rumo à revolução do desenvolvimento de aplicativos por meio de soluções no-code.

Directual Fundadora

O início da Directual em 2014 marcou o esforço colaborativo de duas mentes visionárias, Pavel Ershov e Nikita Navalikhin. Suas habilidades distintas e paixão compartilhada abriram caminho para a jornada notável da plataforma. A habilidade de Pavel no design de produtos e a formidável experiência em engenharia de software de Nikita prepararam o terreno para o surgimento da Directual como uma força transformadora na esfera de desenvolvimento de aplicativos.

A jornada de fundação da Directual foi marcada por escolhas estratégicas orientadas pela evolução das necessidades da indústria tecnológica. À medida que o MVP tomava forma, um convite para aderir ao programa de aceleração da MTS, um grande gigante europeu das telecomunicações, revelou-se fundamental. Esta parceria proporcionou um cliente substancial e marcou a génese do fluxo de receitas da Directual. Esta oportunidade inestimável permitiu o refinamento da tecnologia central da plataforma, preparando o terreno para o sucesso subsequente.

Colaborações com empresas influentes como Schlumberger e PIK Group validaram ainda mais a capacidade da Directual como uma solução versátil para vários setores. A demanda por logística, otimização de RH e ferramentas de back-office ressaltou a adaptabilidade da plataforma, posicionando-a como a espinha dorsal de produtos inovadores. Estas colaborações impulsionaram a receita da Directual para um volume de negócios impressionante de 600 mil dólares em 2019, demonstrando o seu potencial tanto como uma potência tecnológica como como um fornecedor de serviços fiável.

Mas o espírito ambicioso da equipa Directual estava longe de estar satisfeito. Reconhecendo o potencial transformador de sua tecnologia, foi tomada a decisão de fazer a transição Directual para uma empresa SaaS dedicada. Este movimento ousado marcou um ponto de viragem, redefinindo o papel da Directual de agência de alto desempenho para fornecedora pioneira de software como serviço. Esta transformação estratégica simboliza o compromisso da Directual com a inovação, o crescimento e a missão de fornecer soluções acessíveis a um público mais vasto.

Estilo e Valores de Liderança

Uma combinação de conhecimento técnico, pensamento criativo e um forte compromisso com a democratização do desenvolvimento de software caracteriza o estilo de liderança de Nikita Navalikhin na Directual. Sua experiência em criptografia, arquitetura de software e web3 mostra seu profundo conhecimento e ressalta sua dedicação em expandir os limites da inovação.

Os valores de liderança de Nikita estão enraizados na transparência, colaboração e capacitação. Ele acredita na promoção de um ambiente onde os membros da equipe sejam incentivados a pensar fora da caixa, desafiar convenções e contribuir com suas perspectivas únicas. Esta abordagem inclusiva está alinhada com a missão da Directual de permitir que indivíduos de todas as esferas da vida aproveitem o poder da tecnologia sem a necessidade de extensas habilidades de codificação. O compromisso de Nikita em abraçar desafios e promover mudanças positivas ressoa em toda a empresa, inspirando os seus colegas e partes interessadas a partilhar a sua visão de um ambiente digital mais acessível e criativo.

O impacto no mundo da tecnologia

O impacto visionário de Nikita Navalikhin no mundo da tecnologia compartilha um paralelo com plataformas inovadoras como o AppMaster , que redefiniu a indústria de desenvolvimento de software. AppMaster é uma prova dos recursos transformadores da tecnologia no-code. Esta ferramenta poderosa permite que indivíduos com pouca ou nenhuma experiência em codificação projetem e criem aplicativos sofisticados de back-end, web e móveis.

Ao contrário dos métodos tradicionais, AppMaster capacita os usuários a criar modelos de dados visualmente, projetar lógica de negócios por meio de seu BP Designer intuitivo e integrar perfeitamente REST API e WSS Endpoints. A inovação da plataforma continua à medida que os usuários podem projetar componentes de UI sem esforço por meio da funcionalidade de arrastar e soltar no Web BP Designer para aplicativos da web interativos ou no Mobile BP Designer para aplicativos móveis, tudo isso utilizando estruturas como Vue3 , Jetpack Compose, SwiftUI, e mais.

Muito parecido com a missão da Directual de capacitar os criadores, AppMaster compartilha o espírito de democratizar o desenvolvimento de software. Ele permite que os usuários levem suas ideias do conceito à realidade sem a necessidade de amplo conhecimento de codificação, ecoando a filosofia de Nikita na Directual. A abordagem orientada ao servidor adotada pelo AppMaster garante que os usuários possam atualizar a interface do usuário, a lógica e as chaves de API dos aplicativos móveis sem o incômodo de enviar novas versões às lojas de aplicativos. Isso se alinha com a simplicidade e facilidade de uso que plataformas como AppMaster e Directual representam.

Além disso, a geração de aplicativos reais do AppMaster abrange domínios back-end, web e móveis, oferecendo binários executáveis ​​ou até mesmo código-fonte para aqueles com necessidades de personalização mais extensas. Isto ressoa com os princípios de acessibilidade e adaptabilidade que Nikita Navalikhin defendeu através do seu trabalho na Directual. Num mundo impulsionado pela inovação, plataformas como AppMaster e os visionários pioneiros por trás delas, incluindo Nikita, estão a moldar o futuro da tecnologia, tornando-a mais inclusiva, eficiente e centrada no utilizador.