Berufsbezeichnung: Mitbegründer und CTO

Firma: Directual

Ausbildung: Staatliche Technische Universität Nowosibirsk (NSTU)

Jahr der Directual: 2014

In der sich ständig weiterentwickelnden Softwareentwicklungsbranche zeichnen sich Personen wie Nikita Navalikhin als visionäre Führungskräfte aus, die die Art und Weise, wie Anwendungen erstellt werden, neu gestalten und Menschen befähigen, ihre Ideen in die Tat umzusetzen. Nikita Navalikhins Karriereweg ist ein Beweis für sein unermüdliches Streben nach Innovation und sein Engagement für die Demokratisierung von Technologie durch No-Code- Plattformen.

Karrierereise

Nikita Navalikhins Karriereweg ist ein Beweis für sein vielfältiges Fachwissen und seine unerschütterliche Leidenschaft für Technologie. Als wahrer Universalgelehrter ist Nikita nicht nur mit Krypto, Softwarearchitektur und Web3 bestens vertraut, sondern verfügt auch über ein unerwartetes künstlerisches Gespür für Kalligraphie. Bevor er sich an die Gründung von Directual wagte, führte ihn Nikitas beruflicher Weg durch die Korridore der Unternehmensriesen.

Seine Tätigkeit bei renommierten Unternehmen wie der Deutschen Bank, MTS und anderen prominenten Namen ermöglichte es ihm, seine Fähigkeiten zu verbessern und unschätzbare Erfahrungen in der Welt der Wirtschaft und Technologie zu sammeln. Dieser vielfältige Hintergrund stattete Nikita mit einer einzigartigen Wissensmischung aus, die sich als entscheidend für seinen Weg zur Revolutionierung der Anwendungsentwicklung durch no-code Lösungen erweisen sollte.

Directual

Die Gründung von Directual im Jahr 2014 war geprägt von der Zusammenarbeit zweier visionärer Köpfe, Pavel Ershov und Nikita Navalikhin. Ihre ausgeprägten Fähigkeiten und ihre gemeinsame Leidenschaft ebneten den Weg für die bemerkenswerte Reise der Plattform. Pavels Fähigkeiten im Produktdesign und Nikitas beeindruckende Software-Engineering-Expertise bildeten die Grundlage für den Aufstieg von Directual zu einer transformativen Kraft im Bereich der Anwendungsentwicklung.

Der Gründungsweg von Directual war geprägt von strategischen Entscheidungen, die sich an den sich entwickelnden Bedürfnissen der Technologiebranche orientierten. Als das MVP Gestalt annahm, erwies sich eine Einladung zur Teilnahme am Beschleunigungsprogramm von MTS, einem großen europäischen Telekommunikationsgiganten, als entscheidend. Diese Partnerschaft brachte einen bedeutenden Kunden hervor und markierte den Ursprung der Einnahmequelle von Directual. Diese unschätzbare Gelegenheit ermöglichte die Weiterentwicklung der Kerntechnologie der Plattform und bereitete die Voraussetzungen für den späteren Erfolg.

Die Zusammenarbeit mit einflussreichen Unternehmen wie Schlumberger und PIK Group hat die Leistungsfähigkeit von Directual als vielseitige Lösung für verschiedene Branchen weiter bestätigt. Die Nachfrage nach Logistik-, Personaloptimierungs- und Backoffice-Tools unterstrich die Anpassungsfähigkeit der Plattform und positionierte sie als Rückgrat innovativer Produkte. Diese Kooperationen steigerten den Umsatz von Directual im Jahr 2019 auf beeindruckende 600.000 US-Dollar und demonstrierten das Potenzial des Unternehmens als Technologieführer und zuverlässiger Dienstleister.

Doch der ehrgeizige Geist des Directual Teams war alles andere als zufrieden. Da das Unternehmen das transformative Potenzial seiner Technologie erkannte, wurde die Entscheidung getroffen, Directual in ein dediziertes SaaS- Unternehmen umzuwandeln. Dieser mutige Schritt markierte einen Wendepunkt und definierte die Rolle von Directual von einer leistungsstarken Agentur zu einem bahnbrechenden Software-as-a-Service-Anbieter neu. Diese strategische Transformation symbolisiert das Engagement von Directual für Innovation, Wachstum und die Mission, einem breiteren Publikum zugängliche Lösungen anzubieten.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Führungsstil und Werte

Eine Mischung aus technischem Fachwissen, kreativem Denken und einem starken Engagement für die Demokratisierung der Softwareentwicklung kennzeichnet den Führungsstil von Nikita Navalikhin bei Directual. Sein Hintergrund in den Bereichen Krypto, Softwarearchitektur und Web3 zeigt sein umfassendes Wissen und unterstreicht sein Engagement, die Grenzen der Innovation zu verschieben.

Nikitas Führungswerte basieren auf Transparenz, Zusammenarbeit und Selbstbestimmung. Er glaubt an die Schaffung eines Umfelds, in dem Teammitglieder dazu ermutigt werden, über den Tellerrand zu schauen, Konventionen in Frage zu stellen und ihre einzigartigen Perspektiven einzubringen. Dieser integrative Ansatz steht im Einklang mit der Mission von Directual, Menschen aus allen Lebensbereichen die Möglichkeit zu geben, die Leistungsfähigkeit der Technologie zu nutzen, ohne dass umfangreiche Programmierkenntnisse erforderlich sind. Nikitas Engagement, Herausforderungen anzunehmen und positive Veränderungen voranzutreiben, findet im gesamten Unternehmen Anklang und inspiriert seine Kollegen und Stakeholder, seine Vision einer zugänglicheren und kreativeren digitalen Umgebung zu teilen.

Die Auswirkungen auf die Tech-Welt

Nikita Navalikhins visionärer Einfluss auf die Technologiewelt weist Parallelen zu bahnbrechenden Plattformen wie AppMaster auf, die die Softwareentwicklungsbranche neu definiert haben. AppMaster ist ein Beweis für die transformativen Fähigkeiten der no-code Technologie. Dieses leistungsstarke Tool ermöglicht es Personen mit wenig bis gar keiner Programmiererfahrung, anspruchsvolle Backend-, Web- und Mobilanwendungen zu entwerfen und zu erstellen.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Methoden ermöglicht AppMaster Benutzern die visuelle Erstellung von Datenmodellen , die Gestaltung von Geschäftslogiken über seinen intuitiven BP Designer sowie die nahtlose Integration von REST-API und WSS-Endpunkten. Die Innovation der Plattform setzt sich fort, da Benutzer mühelos UI-Komponenten durch Drag-and-Drop- Funktionalität im Web BP Designer für interaktive Webanwendungen oder im Mobile BP Designer für mobile Apps entwerfen können, während sie gleichzeitig Frameworks wie Vue3 , Jetpack Compose, SwiftUI nutzen. und mehr.

Ähnlich wie Directual Mission, Entwickler zu stärken, teilt AppMaster das Ethos der Demokratisierung der Softwareentwicklung. Es ermöglicht Benutzern, ihre Ideen vom Konzept in die Realität umzusetzen, ohne dass umfangreiche Programmierkenntnisse erforderlich sind, was Nikitas Philosophie bei Directual widerspiegelt. Der servergesteuerte Ansatz von AppMaster stellt sicher, dass Benutzer die Benutzeroberfläche, Logik und API-Schlüssel mobiler Anwendungen aktualisieren können, ohne neue Versionen an App-Stores senden zu müssen. Dies steht im Einklang mit der Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit, für die Ethos-Plattformen wie AppMaster und Directual stehen.

Darüber hinaus umfasst die Generierung realer Anwendungen von AppMaster Backend-, Web- und mobile Domänen und bietet ausführbare Binärdateien oder sogar Quellcode für diejenigen mit umfassenderen Anpassungsanforderungen. Dies steht im Einklang mit den Prinzipien der Zugänglichkeit und Anpassungsfähigkeit, für die sich Nikita Navalikhin durch seine Arbeit bei Directual eingesetzt hat. In einer Welt, die von Innovationen angetrieben wird, gestalten Plattformen wie AppMaster und die bahnbrechenden Visionäre dahinter, darunter Nikita, die Zukunft der Technologie, indem sie sie integrativer, effizienter und benutzerzentrierter machen.