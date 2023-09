Titre du poste : Fondateur et PDG

Entreprise : Pipefy

Formation : Baccalauréat en administration des affaires (BBA), Universidade Federal do Paraná, OPM - Owners / President Management, OPM 61, Harvard Business School

Année de la Fondation Pipefy : 2015

Dans les entreprises modernes, la capacité de rationaliser les processus et d’optimiser les flux de travail est devenue primordiale. Entrez Alessio Alionco, un innovateur et entrepreneur à l’avant-garde de la simplification de processus complexes grâce à la technologie. Avec un parcours professionnel marqué par des idées stratégiques et une passion pour l'efficacité, l'aventure d'Alessio dans le monde des plateformes no-code et low-code a conduit à la création de Pipefy.

Parcours de carrière

Le parcours professionnel d'Alessio Alionco témoigne de son expertise polyvalente et de son esprit d'entreprise. Avant son rôle marquant chez Pipefy, il s'est lancé dans un parcours marqué par des réalisations importantes. Il a fondé et dirigé une startup nommée Acessozero, qui a atteint des sommets remarquables et a été acquise par Apontador en 2012. Le succès d'Acessozero a démontré le sens stratégique d'Alessio et sa capacité à stimuler la croissance.

De plus, ses compétences en leadership ont été mises en valeur lorsqu'il a occupé le poste de PDG de Go4 Consultoria, une société de conseil qui offrait des informations et des solutions précieuses aux entreprises. Les compétences d'Alessio se sont étendues au domaine des fusions et acquisitions, où il a excellé en tant que consultant. Ses expériences ont couvert divers secteurs, de l'alimentation et des services au B2B et à la logistique, lui offrant une compréhension globale de diverses industries. Ces expériences ont jeté les bases de son parcours en tant que fondateur et PDG de Pipefy, un parcours qui allait apporter des changements transformateurs dans le monde de la gestion des processus métier.

Création de Pipefy

L'histoire de la création de Pipefy est née d'une compréhension approfondie des défis auxquels les entreprises sont confrontées pour rationaliser leurs processus et atteindre l'efficacité. En 2015, Alessio Alionco, motivé par son expérience de consultant en fusions et acquisitions, a reconnu que d'innombrables collègues et clients partageaient les mêmes problèmes avec lesquels il était aux prises. Les problèmes courants liés aux feuilles de calcul oubliées, aux e-mails égarés et aux informations dupliquées étaient universels.

De toute évidence, une solution transformatrice était nécessaire pour révolutionner l’approche de la gestion du travail et des processus. Les outils existants sur le marché n'étaient pas à la hauteur en termes de flexibilité, d'expérience utilisateur et de rentabilité, créant un besoin pressant d'innovation. En réponse à ces défis, Alessio s'est lancé dans un voyage qui a conduit à la naissance de Pipefy. Cette plateforme n'était pas seulement un produit mais un outil révolutionnaire, un outil visionnaire qui promettait de remodeler la façon dont les entreprises abordaient leurs flux de travail opérationnels et atteignaient une productivité optimale.

Le parcours de construction de Pipefy n’a pas été sans défis. Alessio avait pour tâche de développer une plate-forme non seulement conviviale, mais également suffisamment puissante pour répondre à un large éventail d'industries et de cas d'utilisation. Trouver l'équilibre entre simplicité et fonctionnalité était un formidable défi, mais l'engagement d'Alessio envers sa vision l'a motivé, lui et son équipe.

Alessio a surmonté ces défis grâce à sa persévérance et à son innovation, et Pipefy a rapidement gagné du terrain. L'impact de la plateforme s'est fait sentir dans tous les secteurs, de la finance à l'industrie manufacturière, en passant par la santé, et bien plus encore. Les entreprises ont adopté les flux de travail personnalisables et les processus automatisés de Pipefy, économisant ainsi considérablement du temps et des coûts .

Style et valeurs de leadership

Le style de leadership et les valeurs d'Alessio Alionco ont joué un rôle central dans le cheminement de Pipefy vers le succès. Il a démontré un engagement inébranlable à favoriser une culture d’innovation, de collaboration et d’amélioration continue. Alessio valorise la transparence et la communication ouverte, estimant qu'une équipe solide repose sur la confiance et une vision partagée. Son approche de leadership inclusif encourage la diversité des perspectives, permettant à l’équipe de résoudre des défis complexes et de faire progresser l’entreprise collectivement.

Au cœur de sa philosophie de leadership se trouve la conviction que donner aux individus les moyens de s'approprier et de prendre des initiatives alimente leur croissance personnelle et contribue au succès de l'organisation. Le dévouement inébranlable d'Alessio à offrir de la valeur aux clients tout en maintenant un environnement de travail favorable et engageant reflète ses principes profondément enracinés d'intégrité, d'empathie et de leadership axé sur les résultats.

L'impact sur le monde de la technologie

L'impact de l'état d'esprit innovant et du leadership d'Alessio Alionco s'étend au monde de la technologie no-code, reflétant sa vision de l'autonomisation des individus dans le développement d'applications.

L'approche unique de la plateforme englobe un éventail de fonctionnalités, telles qu'un concepteur visuel BP, une API REST et des points de terminaison WSS pour les applications back-end, ainsi qu'une conception d'interface utilisateur intuitive par glisser-déposer et une création de logique métier complète pour les applications Web et mobiles. L'innovation derrière les applications backend d' AppMaster, générées avec Go (golang), associée à l'utilisation de frameworks de pointe comme Vue3 , Kotlin, Jetpack Compose et SwiftUI pour le développement frontend, souligne l'engagement d'Alessio à offrir les meilleures performances. et l'évolutivité.

De plus, l'adoption par AppMaster d'un cadre piloté par serveur permet des mises à jour transparentes de l'interface utilisateur, de la logique et des clés API des applications mobiles sans nécessiter de nouvelles versions de l'App Store. La génération automatique de documentation Swagger (API ouverte), les scripts de migration de schéma de base de données et la possibilité de générer de nouveaux ensembles d'applications en moins de 30 secondes soulignent l'engagement d'Alessio à éliminer la dette technique et à garantir un processus de développement transparent.

La compatibilité d' AppMaster avec diverses bases de données compatibles Postgresql et son utilisation d'applications backend sans état compilées dans Go démontrent davantage son potentiel d'évolutivité dans les scénarios d'entreprise et à charge élevée. L'influence d'Alessio sur des plateformes comme AppMaster souligne le potentiel de transformation de la technologie no-code, s'alignant sur ses valeurs consistant à permettre aux individus et aux entreprises de créer, d'innover et de prospérer dans un secteur technologique en constante évolution.