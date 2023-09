Nikita Navalichin

Titolo di lavoro: Co-fondatore e CTO

Azienda: Directual

Istruzione: Università tecnica statale di Novosibirsk (NSTU)

Anno di fondazione Directual: 2014

Nel settore dello sviluppo software in continua evoluzione, individui come Nikita Navalikhin si distinguono come leader visionari che rimodellano il modo in cui vengono create le applicazioni e consentono alle persone di dare vita alle proprie idee. Il percorso professionale di Nikita Navalikhin testimonia la sua incessante ricerca dell'innovazione e il suo impegno nella democratizzazione della tecnologia attraverso piattaforme senza codice .

Viaggio di carriera

Il percorso professionale di Nikita Navalikhin testimonia la sua competenza poliedrica e la sua incrollabile passione per la tecnologia. Una vera eclettica, Nikita non solo è esperta di crittografia, architettura software e web3, ma possiede anche un talento artistico inaspettato per la calligrafia. Prima di avventurarsi nella co-fondazione di Directual , il percorso professionale di Nikita lo ha portato attraverso i corridoi dei giganti aziendali.

Il suo incarico presso aziende prestigiose come Deutsche Bank, MTS e altri nomi di spicco gli ha permesso di affinare le sue capacità e acquisire una preziosa esperienza nel mondo degli affari e della tecnologia. Questo background diversificato ha dotato Nikita di una miscela unica di conoscenze che si sarebbe rivelata determinante nel dare forma al suo viaggio verso la rivoluzione dello sviluppo di applicazioni attraverso soluzioni no-code.

Directual di fondazione

La nascita di Directual nel 2014 ha segnato lo sforzo collaborativo di due menti visionarie, Pavel Ershov e Nikita Navalikhin. Le loro competenze distinte e la passione condivisa hanno aperto la strada allo straordinario viaggio della piattaforma. L'abilità di Pavel nella progettazione del prodotto e la formidabile esperienza nell'ingegneria del software di Nikita hanno posto le basi per l'emergere di Directual come forza trasformatrice nella sfera dello sviluppo di applicazioni.

Il percorso fondativo di Directual è stato caratterizzato da scelte strategiche guidate dalle esigenze in evoluzione del settore tecnologico. Mentre l’ MVP prendeva forma, l’invito a partecipare al programma di accelerazione di MTS, uno dei principali colossi europei delle telecomunicazioni, si è rivelato fondamentale. Questa partnership ha fornito un cliente importante e ha segnato la genesi del flusso di entrate di Directual. Questa preziosa opportunità ha consentito il perfezionamento della tecnologia di base della piattaforma, ponendo le basi per il successivo successo.

Le collaborazioni con aziende influenti come Schlumberger e PIK Group hanno ulteriormente convalidato l'abilità di Directual come soluzione versatile per vari settori. La richiesta di logistica, ottimizzazione delle risorse umane e strumenti di back-office ha sottolineato l'adattabilità della piattaforma, posizionandola come la spina dorsale di prodotti innovativi. Queste collaborazioni hanno spinto le entrate di Directual a un impressionante fatturato di 600.000 dollari nel 2019, dimostrando il suo potenziale sia come potenza tecnologica che come fornitore di servizi affidabile.

Ma lo spirito ambizioso del team Directual era tutt'altro che soddisfatto. Riconoscendo il potenziale di trasformazione della loro tecnologia, è stata presa la decisione di trasformare Directual in un'azienda SaaS dedicata. Questa mossa coraggiosa ha segnato un punto di svolta, ridefinendo il ruolo di Directual da agenzia ad alte prestazioni a fornitore pionieristico di software come servizio. Questa trasformazione strategica simboleggia l'impegno di Directual verso l'innovazione, la crescita e la missione di fornire soluzioni accessibili a un pubblico più ampio.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Stile e valori di leadership

Una miscela di competenza tecnica, pensiero creativo e un forte impegno per la democratizzazione dello sviluppo software caratterizza lo stile di leadership di Nikita Navalikhin presso Directual. Il suo background in criptovalute, architettura software e web3 mette in mostra la sua profonda conoscenza e sottolinea la sua dedizione allo sviluppo dei confini dell'innovazione.

I valori di leadership di Nikita sono radicati nella trasparenza, nella collaborazione e nell'empowerment. Crede nella promozione di un ambiente in cui i membri del team siano incoraggiati a pensare fuori dagli schemi, sfidare le convenzioni e contribuire con le loro prospettive uniche. Questo approccio inclusivo è in linea con la missione di Directual di consentire a individui di ogni ceto sociale di sfruttare la potenza della tecnologia senza la necessità di competenze approfondite di codifica. L'impegno di Nikita nell'accettare le sfide e nel promuovere cambiamenti positivi risuona in tutta l'azienda, ispirando i suoi colleghi e le parti interessate a condividere la sua visione di un ambiente digitale più accessibile e creativo.

L’impatto sul mondo tecnologico

L'impatto visionario di Nikita Navalikhin sul mondo tecnologico condivide un parallelo con piattaforme rivoluzionarie come AppMaster , che ha ridefinito il settore dello sviluppo software. AppMaster è una testimonianza delle capacità di trasformazione della tecnologia no-code. Questo potente strumento consente a persone con poca o nessuna esperienza di codifica di progettare e creare sofisticate applicazioni backend, Web e mobili.

A differenza dei metodi tradizionali, AppMaster consente agli utenti di creare visivamente modelli di dati , progettare la logica aziendale attraverso il suo intuitivo BP Designer e integrare perfettamente API REST ed endpoint WSS. L'innovazione della piattaforma continua poiché gli utenti possono progettare facilmente componenti dell'interfaccia utente tramite la funzionalità drag-and-drop in Web BP Designer per applicazioni Web interattive o in Mobile BP Designer per app mobili, il tutto utilizzando framework come Vue3 , Jetpack Compose, SwiftUI, e altro ancora.

Proprio come la missione di Directual di dare potere ai creatori, AppMaster condivide l'etica della democratizzazione dello sviluppo software. Consente agli utenti di trasformare le proprie idee dal concetto alla realtà senza la necessità di una conoscenza approfondita della codifica, facendo eco alla filosofia di Nikita in Directual. L'approccio basato su server adottato da AppMaster garantisce che gli utenti possano aggiornare l'interfaccia utente, la logica e le chiavi API delle applicazioni mobili senza il fastidio di inviare nuove versioni agli app store. Ciò è in linea con l'etica della semplicità e della facilità d'uso rappresentata da piattaforme come AppMaster e Directual.

Inoltre, la generazione di applicazioni reali di AppMaster abbraccia domini backend, web e mobili, offrendo binari eseguibili o persino codice sorgente per chi ha esigenze di personalizzazione più estese. Ciò è in sintonia con i principi di accessibilità e adattabilità che Nikita Navalikhin ha sostenuto attraverso il suo lavoro presso Directual. In un mondo guidato dall’innovazione, piattaforme come AppMaster e i pionieri visionari dietro di loro, tra cui Nikita, stanno plasmando il futuro della tecnologia rendendola più inclusiva, efficiente e incentrata sull’utente.