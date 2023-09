Stanowisko: Współzałożyciel i CTO

Firma: Directual

Edukacja: Państwowy Uniwersytet Techniczny w Nowosybirsku (NSTU)

Rok Fundacji Directual: 2014

W stale rozwijającej się branży tworzenia oprogramowania osoby takie jak Nikita Navalikhin wyróżniają się jako liderzy-wizjonerzy, którzy zmieniają sposób tworzenia aplikacji i umożliwiają ludziom wcielanie swoich pomysłów w życie. Kariera Nikity Navalikhina jest świadectwem jego nieustannego dążenia do innowacji i zaangażowania w demokratyzację technologii za pośrednictwem platform bez kodu .

Podróż kariera

Droga kariery Nikity Navalikhina jest świadectwem jego wszechstronnej wiedzy i niezachwianej pasji do technologii. Prawdziwy polityk, Nikita jest nie tylko dobrze zorientowany w kryptografii, architekturze oprogramowania i web3, ale ma także nieoczekiwany artystyczny talent do kaligrafii. Zanim zdecydował się zostać współzałożycielem Directual , ścieżka zawodowa Nikity prowadziła go przez korytarze gigantów przedsiębiorczości.

Praca w prestiżowych firmach, takich jak Deutsche Bank, MTS i innych znanych firmach, pozwoliła mu doskonalić swoje umiejętności i gromadzić bezcenne doświadczenie w świecie biznesu i technologii. To różnorodne doświadczenie zapewniło Nikicie unikalną mieszankę wiedzy, która okazała się kluczowa w kształtowaniu jego podróży w kierunku zrewolucjonizowania tworzenia aplikacji poprzez rozwiązania no-code.

Założenie Directual

Powstanie Directual w 2014 roku było wynikiem wspólnego wysiłku dwóch wizjonerskich umysłów, Pavla Ershova i Nikity Navalikhina. Ich różne umiejętności i wspólna pasja utorowały drogę niezwykłej podróży platformy. Umiejętności Pavela w projektowaniu produktów i ogromna wiedza Nikity w zakresie inżynierii oprogramowania przygotowały grunt pod wyłonienie się firmy Directual jako siły transformacyjnej w sferze tworzenia aplikacji.

Podróż założycielska Directual naznaczona była strategicznymi wyborami wynikającymi z zmieniających się potrzeb branży technologicznej. W miarę kształtowania się tytułu MVP kluczowe okazało się zaproszenie do programu akceleracyjnego w firmie MTS, głównym europejskim gigantze telekomunikacyjnym. To partnerstwo zapewniło istotnego klienta i wyznaczyło genezę strumienia przychodów Directual. Ta nieoceniona szansa umożliwiła udoskonalenie podstawowej technologii platformy, przygotowując grunt pod późniejszy sukces.

Współpraca z wpływowymi przedsiębiorstwami, takimi jak Schlumberger i Grupa PIK, jeszcze bardziej potwierdziła skuteczność Directual jako wszechstronnego rozwiązania dla różnych branż. Zapotrzebowanie na logistykę, optymalizację HR i narzędzia back-office podkreśliło możliwości adaptacyjne platformy, pozycjonując ją jako podstawę innowacyjnych produktów. Dzięki tej współpracy przychody Directual osiągnęły imponujący obrót w wysokości 600 tys. dolarów w 2019 r., co pokazało jej potencjał zarówno jako potęgi technologicznej, jak i niezawodnego dostawcy usług.

Ambitny duch zespołu Directual był jednak daleki od zaspokojenia. Dostrzegając potencjał transformacyjny ich technologii, podjęto decyzję o przekształceniu Directual w dedykowaną firmę SaaS . To śmiałe posunięcie stanowiło punkt zwrotny, zmieniając na nowo rolę Directual z agencji o wysokiej wydajności w pionierskiego dostawcę oprogramowania jako usługi. Ta strategiczna transformacja symbolizuje zaangażowanie Directual w innowacje, rozwój i misję dostarczania dostępnych rozwiązań szerszemu gronu odbiorców.

Styl i wartości przywództwa

Mieszanka wiedzy technicznej, kreatywnego myślenia i silnego zaangażowania w demokratyzację tworzenia oprogramowania charakteryzuje styl przywództwa Nikity Navalikhina w Directual. Jego doświadczenie w kryptografii, architekturze oprogramowania i web3 pokazuje jego głęboką wiedzę i podkreśla jego zaangażowanie w przesuwanie granic innowacji.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Wartości przywódcze Nikity opierają się na przejrzystości, współpracy i wzmacnianiu pozycji. Wierzy w tworzenie środowiska, w którym członkowie zespołu są zachęcani do myślenia nieszablonowego, kwestionowania konwencji i wnoszenia własnego unikalnego punktu widzenia. To włączające podejście jest zgodne z misją Directual polegającą na umożliwieniu jednostkom ze wszystkich środowisk wykorzystania mocy technologii bez konieczności posiadania rozległych umiejętności kodowania. Zaangażowanie Nikity w podejmowanie wyzwań i wprowadzanie pozytywnych zmian odbija się echem w całej firmie, inspirując jego współpracowników i interesariuszy do podzielania się jego wizją bardziej dostępnego i kreatywnego środowiska cyfrowego.

Wpływ na świat technologii

Wizjonerski wpływ Nikity Navalikhin na świat technologii jest porównywalny z przełomowymi platformami, takimi jak AppMaster , które na nowo zdefiniowały branżę tworzenia oprogramowania. AppMaster jest świadectwem transformacyjnych możliwości technologii no-code. To potężne narzędzie umożliwia osobom z niewielkim lub żadnym doświadczeniem w kodowaniu projektowanie i tworzenie zaawansowanych aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych.

W przeciwieństwie do tradycyjnych metod, AppMaster umożliwia użytkownikom wizualne tworzenie modeli danych , projektowanie logiki biznesowej za pomocą intuicyjnego narzędzia BP Designer oraz płynną integrację REST API i punktów końcowych WSS. Innowacyjność platformy jest kontynuowana, ponieważ użytkownicy mogą bez wysiłku projektować komponenty interfejsu użytkownika za pomocą funkcji „przeciągnij i upuść” w Web BP Designer w przypadku interaktywnych aplikacji internetowych lub w Mobile BP Designer w przypadku aplikacji mobilnych, a wszystko to przy wykorzystaniu platform takich jak Vue3 , Jetpack Compose, SwiftUI, i więcej.

Podobnie jak misja Directual polegająca na wzmacnianiu pozycji twórców, AppMaster podziela etos demokratyzacji tworzenia oprogramowania. Umożliwia użytkownikom przekształcenie pomysłów w rzeczywistość bez konieczności posiadania rozległej wiedzy na temat kodowania, co odzwierciedla filozofię Nikity w Directual. Podejście oparte na serwerze zastosowane w AppMaster gwarantuje, że użytkownicy mogą aktualizować interfejs użytkownika, logikę i klucze API aplikacji mobilnych bez konieczności przesyłania nowych wersji do sklepów z aplikacjami. Jest to zgodne z prostotą i łatwością obsługi platform etosowych, takich jak AppMaster i Directual.

Co więcej, generowanie prawdziwych aplikacji AppMaster obejmuje domeny backendowe, internetowe i mobilne, oferując wykonywalne pliki binarne, a nawet kod źródłowy dla osób o bardziej rozbudowanych potrzebach dostosowywania. Odpowiada to zasadom dostępności i możliwości adaptacji, których bronił Nikita Navalikhin w swojej pracy w Directual. W świecie napędzanym innowacjami platformy takie jak AppMaster i stojący za nimi pionierzy wizjonerzy, w tym Nikita, kształtują przyszłość technologii, czyniąc ją bardziej włączającą, wydajną i skoncentrowaną na użytkowniku.