职位名称：联合创始人兼 CTO

公司： Directual

教育背景：新西伯利亚国立技术大学 (NSTU)

Directual基础年份： 2014

在不断发展的软件开发行业中，像 Nikita Navalikhin 这样的个人脱颖而出，成为富有远见的领导者，他们重塑了应用程序的构建方式，并帮助人们将自己的想法变为现实。 Nikita Navalikhin 的职业生涯证​​明了他对创新的不懈追求以及他对通过无代码平台实现技术民主化的承诺。

职业生涯

Nikita Navalikhin 的职业生涯证​​明了他多方面的专业知识和对技术坚定不移的热情。 Nikita 是一位真正的博学者，不仅精通加密货币、软件架构和 web3，而且还拥有意想不到的书法艺术天赋。在与人共同创立Directual之前，Nikita 的职业道路引导他走过企业巨头的走廊。

他在德意志银行、MTS 和其他知名公司的任职经历使他磨练了自己的技能，并在商业和技术领域积累了宝贵的经验。这种多元化的背景为 Nikita 提供了独特的知识组合，这将有助于他通过no-code解决方案实现应用程序开发革命。

成立Directual

Directual于 2014 年成立，标志着 Pavel Ershov 和 Nikita Navalikhin 两位富有远见的人士的共同努力。他们独特的技能和共同的热情为该平台的非凡旅程铺平了道路。 Pavel 在产品设计方面的卓越能力和 Nikita 强大的软件工程专业知识为Directual成为应用程序开发领域的变革力量奠定了基础。

Directual的创立历程以科技行业不断变化的需求为指导的战略选择为标志。随着MVP的形成，欧洲主要电信巨头 MTS 的加速计划邀请被证明至关重要。这种合作伙伴关系提供了一个重要的客户，并标志着Directual收入来源的起源。这一宝贵的机会使该平台的核心技术得以完善，为后续的成功奠定了基础。

与 Schlumberger 和 PIK Group 等有影响力的企业的合作进一步验证了Directual作为适用于各行业的多功能解决方案的实力。对物流、人力资源优化和后台工具的需求凸显了该平台的适应性，将其定位为创新产品的支柱。这些合作推动Directual 2019 年的收入达到令人印象深刻的 60 万美元，展示了其作为技术巨头和可靠服务提供商的潜力。

但Directual团队的雄心壮志还远未满足。认识到其技术的变革潜力后， Directual决定转型为一家专门的SaaS公司。这一大胆举措标志着一个转折点，将Directual的角色重新定义为从一家高性能代理机构到一家开拓性的软件即服务提供商。这一战略转型象征着Directual对创新、增长的承诺，以及为更广泛的受众提供易于使用的解决方案的使命。

领导风格和价值观

Nikita Navalikhin 在Directual的领导风格融合了技术专长、创造性思维和对软件开发民主化的坚定承诺。他在加密货币、软件架构和 web3 方面的背景展示了他的知识深度，并强调了他致力于突破创新界限的奉献精神。

Nikita 的领导价值观植根于透明度、协作和授权。他主张营造一个鼓励团队成员跳出框框思考、挑战惯例并贡献独特观点的环境。这种包容性方法符合Directual的使命，即使各行各业的个人能够利用技术的力量，而无需大量的编码技能。 Nikita 致力于迎接挑战和推动积极变革，这在整个公司引起了共鸣，激励他的同事和利益相关者分享他对更易于访问和更具创意的数字环境的愿景。

对科技界的影响

Nikita Navalikhin 对科技界的远见卓识与AppMaster等突破性平台具有相似之处，后者重新定义了软件开发行业。 AppMaster证明了no-code技术的变革能力。这个强大的工具使几乎没有编码经验的个人能够设计和创建复杂的后端、Web 和移动应用程序。

与传统方法不同， AppMaster使用户能够直观地创建数据模型，通过其直观的BP设计器设计业务逻辑，并无缝集成REST API和WSS端点。该平台的创新仍在继续，用户可以通过交互式 Web 应用程序的 Web BP Designer 或移动应用程序的 Mobile BP Designer 中的拖放功能轻松设计 UI 组件，同时利用Vue3 、 Jetpack Compose 、 SwiftUI框架，和更多。

与Directual赋予创作者力量的使命非常相似， AppMaster也秉承软件开发民主化的理念。它允许用户将他们的想法从概念变为现实，而无需广泛的编码知识，这与 Nikita 在Directual的理念相呼应。 AppMaster采用的服务器驱动方法确保用户可以更新移动应用程序的 UI、逻辑和 API 密钥，而无需向应用程序商店提交新版本。这与AppMaster和Directual平台所代表的简单性和易用性精神相一致。

此外， AppMaster生成的真实应用程序跨越后端、Web 和移动领域，为具有更广泛定制需求的用户提供可执行二进制文件甚至源代码。这与 Nikita Navalikhin 在Directual工作中倡导的可访问性和适应性原则产生了共鸣。在创新驱动的世界中， AppMaster等平台及其背后的先锋远见者（包括 Nikita）正在通过使其更具包容性、高效和以用户为中心来塑造技术的未来。