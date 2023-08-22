Должность: Соучредитель и технический директор

Компания: Directual

Образование: Новосибирский государственный технический университет (НГТУ).

Год основания Directual: 2014.

В постоянно развивающейся индустрии разработки программного обеспечения такие люди, как Никита Навалихин, выделяются как дальновидные лидеры, которые меняют способы создания приложений и дают людям возможность воплощать свои идеи в жизнь. Карьерный путь Никиты Навалихина является свидетельством его неустанного стремления к инновациям и его стремления к демократизации технологий с помощью no-code платформ.

Карьерный путь

Карьерный путь Никиты Навалихина является свидетельством его многогранного опыта и непоколебимой страсти к технологиям. Настоящий эрудит, Никита не только хорошо разбирается в криптографии, архитектуре программного обеспечения и web3, но также обладает неожиданным художественным талантом к каллиграфии. До того, как Никита стал соучредителем Directual , профессиональный путь вёл его через коридоры корпоративных гигантов.

Его работа в престижных компаниях, таких как Deutsche Bank, МТС и других известных компаниях, позволила ему отточить свои навыки и накопить бесценный опыт в мире бизнеса и технологий. Благодаря этому разнообразному опыту Никита получил уникальное сочетание знаний, которое сыграло важную роль в его пути к революционной разработке приложений с помощью решений no-code.

Основатель Directual

Создание Directual в 2014 году ознаменовало совместную работу двух дальновидных умов, Павла Ершова и Никиты Навалихина. Их различные навыки и общая страсть проложили путь к замечательному развитию платформы. Мастерство Павла в дизайне продуктов и огромный опыт Никиты в разработке программного обеспечения подготовили почву для превращения Directual в преобразующую силу в сфере разработки приложений.

Путь основания Directual был отмечен стратегическим выбором, основанным на меняющихся потребностях технологической индустрии. По мере формирования MVP приглашение присоединиться к программе акселерации МТС, крупного европейского телекоммуникационного гиганта, оказалось решающим. Это партнерство предоставило крупного клиента и положило начало потоку доходов Directual. Эта бесценная возможность позволила усовершенствовать основные технологии платформы, заложив основу для последующего успеха.

Сотрудничество с такими влиятельными предприятиями, как Schlumberger и Группа ПИК, еще раз подтвердило мастерство Directual как универсального решения для различных отраслей. Спрос на инструменты логистики, оптимизации управления персоналом и бэк-офиса подчеркнул адаптивность платформы, позиционируя ее как основу инновационных продуктов. Благодаря этому сотрудничеству выручка Directual в 2019 году достигла впечатляющего оборота в 600 тысяч долларов, что продемонстрировало ее потенциал как технологического центра и надежного поставщика услуг.

Но амбициозный дух команды Directual был далеко не удовлетворен. Признавая преобразующий потенциал своей технологии, было принято решение преобразовать Directual в специализированную SaaS- компанию. Этот смелый шаг стал поворотным моментом, изменившим роль Directual из высокоэффективного агентства в новаторского поставщика программного обеспечения как услуги. Эта стратегическая трансформация символизирует приверженность Directual инновациям, росту и миссии по предоставлению доступных решений более широкой аудитории.

Стиль лидерства и ценности

Сочетание технических знаний, творческого мышления и твердой приверженности демократизации разработки программного обеспечения характеризует стиль руководства Никиты Навалихина в Directual. Его опыт работы в области криптографии, архитектуры программного обеспечения и web3 демонстрирует глубину его знаний и подчеркивает его стремление расширять границы инноваций.

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Лидерские ценности Никиты основаны на прозрачности, сотрудничестве и расширении прав и возможностей. Он верит в создание среды, в которой члены команды могут мыслить нестандартно, бросать вызов условностям и высказывать свои уникальные точки зрения. Этот инклюзивный подход соответствует миссии Directual, заключающейся в том, чтобы дать возможность людям из всех слоев общества использовать возможности технологий без необходимости обширных навыков программирования. Приверженность Никиты решению проблем и достижению позитивных изменений находит отклик во всей компании, вдохновляя его коллег и заинтересованных лиц разделить его видение более доступной и творческой цифровой среды.

Влияние на мир технологий

Дальновидное влияние Никиты Навалихина на мир технологий можно сравнить с революционными платформами, такими как AppMaster , которые изменили определение индустрии разработки программного обеспечения. AppMaster является свидетельством преобразующих возможностей технологии no-code. Этот мощный инструмент позволяет людям, практически не имеющим опыта программирования, проектировать и создавать сложные серверные, веб- и мобильные приложения.

В отличие от традиционных методов, AppMaster позволяет пользователям визуально создавать модели данных , проектировать бизнес-логику с помощью интуитивно понятного конструктора BP и легко интегрировать REST API и конечные точки WSS. Инновации платформы продолжаются, поскольку пользователи могут легко проектировать компоненты пользовательского интерфейса с помощью функции drag-and-drop в Web BP Designer для интерактивных веб-приложений или в Mobile BP Designer для мобильных приложений, используя при этом такие платформы, как Vue3 , Jetpack Compose, SwiftUI, и более.

Подобно миссии Directual по расширению прав и возможностей авторов, AppMaster разделяет идеал демократизации разработки программного обеспечения. Это позволяет пользователям воплощать свои идеи из концепции в реальность без необходимости обширных знаний в области кодирования, что повторяет философию Никиты из Directual. Серверный подход, используемый AppMaster гарантирует, что пользователи могут обновлять пользовательский интерфейс, логику и ключи API мобильных приложений без необходимости отправлять новые версии в магазины приложений. Это согласуется с простотой и удобством использования таких платформ, как AppMaster и Directual.

Более того, создание реальных приложений AppMaster охватывает серверные, веб- и мобильные домены, предлагая исполняемые двоичные файлы или даже исходный код для тех, у кого есть более обширные потребности в настройке. Это перекликается с принципами доступности и адаптивности, которые Никита Навалихин отстаивал в своей работе в Directual. В мире, движимом инновациями, такие платформы, как AppMaster и стоящие за ними новаторы-провидцы, в том числе Никита, формируют будущее технологий, делая их более инклюзивными, эффективными и ориентированными на пользователя.