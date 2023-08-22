المسمى الوظيفي: المؤسس المشارك و CTO

الشركة: Directual

التعليم: جامعة نوفوسيبيرسك الحكومية التقنية (NSTU)

سنة التأسيس Directual: 2014

في صناعة تطوير البرمجيات المتطورة باستمرار، يبرز أفراد مثل نيكيتا نافاليخين كقادة ذوي رؤية يعيدون تشكيل الطريقة التي يتم بها إنشاء التطبيقات وتمكين الأشخاص من جلب أفكارهم إلى الحياة. تعد رحلة نيكيتا نافاليخين المهنية بمثابة شهادة على سعيه الدؤوب للابتكار والتزامه بإضفاء الطابع الديمقراطي على التكنولوجيا من خلال منصات بدون تعليمات برمجية .

رحلة وظيفية

تعد رحلة نيكيتا نافاليخين المهنية بمثابة شهادة على خبرته المتعددة الأوجه وشغفه الذي لا يتزعزع بالتكنولوجيا. نيكيتا، وهو عالم موسوعي حقيقي، ليس فقط على دراية جيدة بالعملات المشفرة وهندسة البرمجيات وweb3، ولكنه يمتلك أيضًا ذوقًا فنيًا غير متوقع في فن الخط. قبل مغامرته في تأسيس شركة Directual ، قاده المسار المهني لنيكيتا عبر أروقة الشركات العملاقة.

وقد أتاحت له فترة عمله في شركات مرموقة مثل Deutsche Bank وMTS وأسماء بارزة أخرى صقل مهاراته وجمع خبرة لا تقدر بثمن في عالم الأعمال والتكنولوجيا. زودت هذه الخلفية المتنوعة نيكيتا بمزيج فريد من المعرفة التي من شأنها أن تكون مفيدة في تشكيل رحلته نحو إحداث ثورة في تطوير التطبيقات من خلال حلول no-code.

Directual التأسيسي

كانت بداية Directual في عام 2014 بمثابة جهد تعاوني لعقلين ذوي رؤية، بافل إرشوف ونيكيتا نافاليخين. لقد مهدت مهاراتهم المتميزة وشغفهم المشترك الطريق لرحلة المنصة الرائعة. مهدت براعة بافيل في تصميم المنتجات وخبرة نيكيتا الهائلة في هندسة البرمجيات الطريق لظهور Directual كقوة تحويلية في مجال تطوير التطبيقات.

تميزت الرحلة التأسيسية لشركة Directual بخيارات استراتيجية تسترشد بالاحتياجات المتطورة لصناعة التكنولوجيا. ومع تبلور برنامج MVP ، أثبتت الدعوة للانضمام إلى برنامج التسريع في MTS، وهي شركة اتصالات أوروبية كبرى عملاقة، أنها كانت محورية. قدمت هذه الشراكة عميلاً كبيرًا وكانت بمثابة بداية لتدفق إيرادات Directual. وقد مكنت هذه الفرصة التي لا تقدر بثمن من تحسين التكنولوجيا الأساسية للمنصة، مما مهد الطريق للنجاح اللاحق.

وقد أثبت التعاون مع المؤسسات المؤثرة مثل شلمبرجير ومجموعة PIK صحة براعة Directual كحل متعدد الاستخدامات لمختلف الصناعات. وقد أكد الطلب على الخدمات اللوجستية، وتحسين الموارد البشرية، وأدوات المكاتب الخلفية على قدرة المنصة على التكيف، مما جعلها العمود الفقري للمنتجات المبتكرة. أدت هذه التعاونات إلى دفع إيرادات Directual إلى رقم مبيعات مثير للإعجاب قدره 600 ألف دولار في عام 2019، مما أظهر إمكاناتها كقوة تكنولوجية ومزود خدمات موثوق به.

لكن الروح الطموحة للفريق Directual كانت بعيدة كل البعد عن الرضا. وإدراكًا للإمكانات التحويلية للتكنولوجيا الخاصة بهم، تم اتخاذ القرار بتحويل Directual إلى شركة SaaS مخصصة. شكلت هذه الخطوة الجريئة نقطة تحول، حيث أعادت تعريف دور Directual من وكالة عالية الأداء إلى مزود رائد للبرمجيات كخدمة. يرمز هذا التحول الاستراتيجي إلى التزام Directual بالابتكار والنمو ومهمة توفير حلول يمكن الوصول إليها لجمهور أوسع.

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أسلوب القيادة والقيم

مزيج من الخبرة التقنية والتفكير الإبداعي والالتزام القوي بإضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير البرمجيات هو ما يميز أسلوب قيادة نيكيتا نافاليخين في Directual. تُظهر خلفيته في مجال العملات المشفرة وهندسة البرمجيات وweb3 عمق معرفته وتؤكد تفانيه في دفع حدود الابتكار.

إن القيم القيادية لنيكيتا متجذرة في الشفافية والتعاون والتمكين. وهو يؤمن بتعزيز بيئة يتم فيها تشجيع أعضاء الفريق على التفكير خارج الصندوق، وتحدي التقاليد، والمساهمة بوجهات نظرهم الفريدة. يتماشى هذا النهج الشامل مع مهمة Directual المتمثلة في تمكين الأفراد من جميع مناحي الحياة من تسخير قوة التكنولوجيا دون الحاجة إلى مهارات ترميز واسعة النطاق. إن التزام نيكيتا بمواجهة التحديات وقيادة التغيير الإيجابي يتردد صداه في جميع أنحاء الشركة، مما يلهم زملائه وأصحاب المصلحة للمشاركة في رؤيته لبيئة رقمية أكثر سهولة وإبداعًا.

التأثير على عالم التكنولوجيا

يتشابه التأثير البصري لنيكيتا نافاليخين على عالم التكنولوجيا مع المنصات الرائدة مثل AppMaster ، التي أعادت تعريف صناعة تطوير البرمجيات. يعد AppMaster بمثابة شهادة على القدرات التحويلية للتكنولوجيا no-code. تتيح هذه الأداة القوية للأفراد الذين ليس لديهم خبرة في البرمجة أو لديهم خبرة قليلة تصميم وإنشاء تطبيقات خلفية وويب وتطبيقات جوال متطورة.

على عكس الطرق التقليدية، يعمل AppMaster على تمكين المستخدمين من إنشاء نماذج بيانات بشكل مرئي، وتصميم منطق الأعمال من خلال مصمم BP البديهي، ودمج REST API وWSS Endpoints بسلاسة. يستمر ابتكار النظام الأساسي حيث يمكن للمستخدمين تصميم مكونات واجهة المستخدم بسهولة من خلال وظيفة السحب والإفلات في Web BP Designer لتطبيقات الويب التفاعلية، أو في Mobile BP Designer لتطبيقات الهاتف المحمول، كل ذلك أثناء استخدام أطر عمل مثل Vue3 و Jetpack Compose و SwiftUI. و اكثر.

تمامًا مثل مهمة Directual لتمكين المبدعين، يشارك AppMaster روح إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير البرمجيات. فهو يتيح للمستخدمين نقل أفكارهم من المفهوم إلى الواقع دون الحاجة إلى معرفة واسعة بالبرمجة، مما يعكس فلسفة نيكيتا في Directual. يضمن النهج الذي يعتمد على الخادم والذي تتبناه AppMaster إمكانية تحديث المستخدمين لواجهة المستخدم والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بتطبيقات الهاتف المحمول دون الحاجة إلى إرسال إصدارات جديدة إلى متاجر التطبيقات. يتماشى هذا مع البساطة وسهولة الاستخدام لمنصات روحية مثل AppMaster و Directual.

علاوة على ذلك، يمتد إنشاء التطبيقات الحقيقية التي تقدمها AppMaster إلى مجالات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، مما يوفر ثنائيات قابلة للتنفيذ أو حتى كود المصدر لأولئك الذين لديهم احتياجات تخصيص أكثر شمولاً. يتوافق هذا مع مبادئ إمكانية الوصول والقدرة على التكيف التي دافع عنها نيكيتا نافاليخين من خلال عمله في Directual. في عالم يقوده الابتكار، تعمل منصات مثل AppMaster وأصحاب الرؤى الرائدين الذين يقفون خلفها، بما في ذلك نيكيتا، على تشكيل مستقبل التكنولوجيا من خلال جعلها أكثر شمولاً وكفاءة وتركيزًا على المستخدم.