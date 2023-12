Le créateur de Python Pandas, Wes McKinney, renforce l'engagement de Posit envers les communautés Python et R

Dans ce qui semble confirmer l'engagement de Posit à contribuer de manière substantielle aux écosystèmes Python et R, le créateur de Python Pandas, Wes McKinney, est intervenu en tant qu'architecte principal. Son association avec la société identifie Posit, anciennement connu sous le nom de RStudio, comme un acteur engagé dans le monde Python, en plus de l'écosystème R.

McKinney a exprimé son enthousiasme à défendre les besoins de la communauté PyData dans ses affiliations avec Posit. Il a également mentionné son vif intérêt pour l'avancement de plusieurs projets open source qui constituent une partie essentielle de l'infrastructure technologique critique, comme il l'a fait remarquer dans un article de blog.

McKinney, en plus d'être célébré pour la création de la bibliothèque d'analyse de données Python Pandas, détient le mérite d'avoir contribué à d'autres projets open source. Cela inclut Apache Arrow, Apache Parquet et Ibis. Il a cofondé Voltron Data, une plateforme spécialisée dans les systèmes de données d'entreprise composables. Sa forte implication dans des flux de travail open source aussi divers témoigne de la puissance qu'il apporte à la mission de Posit.

Le recrutement de Mckinney souligne une expansion délibérée de la mission de Posit. La société, anciennement connue sous le nom de RStudio et réputée pour son travail autour du langage de programmation R et de son IDE RStudio admiré, a subi un changement de nom l'année dernière. Le nouveau nom n’indique pas un changement de connotation. Au lieu de cela, il a affirmé l'engagement de Posit à maintenir son engagement de travail pour R et également à tendre la main aux évangélistes des données et aux équipes travaillant à la fois avec R et Python.

Pour consolider son engagement, Posit a introduit ces dernières années une version Python de son framework Shiny Web. Il a également dévoilé Quarto, une plate-forme de publication technique qui englobe également R, Python et Observable JavaScript. Posit Connect, sa plateforme de données d'entreprise conçue pour les tâches de collaboration et de communication en R et Python, a retenu beaucoup d'attention. Cette innovation cohérente fait non seulement de Posit un acteur clé de l'équilibre Python, mais reflète également ses efforts constants pour favoriser les collaborations et les synergies entre les communautés R et Python.

