Il creatore di Python Pandas, Wes McKinney, rafforza l'impegno di Posit nei confronti delle comunità Python e R

In quello che sembra confermare l'impegno di Posit a contribuire in modo sostanziale agli ecosistemi Python e R, il creatore di Python Pandas, Wes McKinney, è intervenuto come principale architetto. La sua associazione con l'azienda identifica Posit, precedentemente noto come RStudio, come un partecipante impegnato nel mondo Python, oltre all'ecosistema R.

McKinney ha espresso il suo entusiasmo nel sostenere i bisogni della comunità PyData nelle sue affiliazioni con Posit. Ha anche menzionato il suo vivo interesse nel portare avanti diversi progetti open source che costituiscono una parte vitale dell'infrastruttura tecnologica critica, come ha sottolineato in un post sul blog.

McKinney, oltre ad essere celebrato per aver creato la libreria di analisi dei dati Python Pandas, ha il merito di aver contribuito ad altri progetti open source. Ciò include Apache Arrow, Apache Parquet e Ibis. Ha co-fondato Voltron Data, una piattaforma specializzata in sistemi di dati aziendali componibili. Il suo ampio coinvolgimento in flussi di lavoro open source così diversi dimostra la potenza che apporta alla missione di Posit.

Il reclutamento di Mckinney sottolinea una deliberata espansione della missione di Posit. L'azienda, precedentemente nota come RStudio e rinomata per il suo lavoro sul linguaggio di programmazione R e il suo ammirato IDE RStudio, ha subito un cambio di nome lo scorso anno. Il nuovo nome non era indice di un cambiamento di connotazione. Invece, ha affermato l'impegno di Posit a mantenere il suo impegno lavorativo per R e anche a estendere il suo aiuto agli evangelisti dei dati e ai team che lavorano sia con R che con Python.

Per consolidare il proprio impegno, negli ultimi anni Posit ha introdotto una versione Python del suo framework Shiny Web. Ha anche presentato Quarto, una piattaforma di pubblicazione tecnica che abbraccia allo stesso modo R, Python e JavaScript osservabile. Posit Connect, la sua piattaforma dati aziendale progettata per attività di collaborazione e comunicazione sia in R che in Python, ha guadagnato molta attenzione. Questa innovazione coerente non solo pone Posit come attore chiave nell'equilibrio di Python, ma riflette anche i suoi sforzi costanti per promuovere collaborazioni e sinergie tra le comunità R e Python.

