Um Posits Engagement, einen wesentlichen Beitrag zum Python- und R-Ökosystem zu leisten, zu würdigen, ist der Schöpfer von Python Pandas, Wes McKinney, als Hauptarchitekt eingetreten. Seine Verbindung mit der Firma identifiziert Posit, früher bekannt als RStudio, zusätzlich zum R-Ökosystem als engagierten Teilnehmer der Python-Welt.

McKinney drückte in seiner Zusammenarbeit mit Posit seine Begeisterung dafür aus, die Bedürfnisse der PyData-Community zu vertreten. Er erwähnte auch sein großes Interesse an der Weiterentwicklung mehrerer Open-Source-Projekte, die einen wichtigen Teil der kritischen Technologieinfrastruktur bilden, wie er in einem Blogbeitrag bemerkte.

McKinney wird nicht nur für die Erstellung der Python-Pandas-Datenanalysebibliothek gefeiert, sondern auch für seinen Beitrag zu anderen Open-Source-Projekten. Dazu gehören Apache Arrow, Apache Parquet und Ibis. Er war Mitbegründer von Voltron Data, einer Plattform, die sich auf zusammensetzbare Unternehmensdatensysteme spezialisiert hat. Sein umfassendes Engagement in so unterschiedlichen Open-Source-Workflows zeigt, wie wirkungsvoll er die Mission von Posit unterstützt.

Die Rekrutierung von Mckinney unterstreicht eine bewusste Ausweitung der Mission von Posit. Das Unternehmen, das früher als RStudio bekannt war und für seine Arbeit rund um die Programmiersprache R und seine beliebte RStudio-IDE bekannt ist, hat letztes Jahr eine Namensänderung erfahren. Der neue Name war kein Hinweis auf eine veränderte Konnotation. Stattdessen bekräftigte es die Zusage von Posit, sein Arbeitsengagement für R fortzusetzen und seine helfende Hand auch auf Datenevangelisten und Teams auszudehnen, die sowohl mit R als auch mit Python arbeiten.

Um sein Engagement zu festigen, hat Posit in den letzten Jahren eine Python-Version seines Shiny Web-Frameworks eingeführt. Außerdem wurde Quarto vorgestellt, eine technische Publishing-Plattform, die R, Python und Observable JavaScript gleichermaßen umfasst. Posit Connect, seine Unternehmensdatenplattform, die für Kollaborations- und Kommunikationsaufgaben in R und Python entwickelt wurde, hat große Aufmerksamkeit erregt. Diese konsequente Innovation macht Posit nicht nur zu einem wichtigen Akteur in der Python-Page, sondern spiegelt auch seine ständigen Bemühungen wider, die Zusammenarbeit und Synergien zwischen R- und Python-Communitys voranzutreiben.

