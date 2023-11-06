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Python Pandas 的创建者 Wes McKinney 加强了 Posit 对 Python 和 R 社区的承诺

Nov 06, 2023
Python Pandas 的创建者 Wes McKinney 加强了 Posit 对 Python 和 R 社区的承诺

Python Pandas 的创建者 Wes McKinney 出任首席架构师，这似乎印证了 Posit 致力于为 Python 和 R 生态系统做出重大贡献的决心。 Posit（以前称为 RStudio）与该公司的合作表明，除了 R 生态系统之外，Posit 也是 Python 世界的坚定参与者。

McKinney 表达了他对在 Posit 中倡导 PyData 社区需求的热情。正如他在博客文章中所说，他还提到了他对推进几个开源项目的浓厚兴趣，这些项目构成了关键技术基础设施的重要组成部分。

McKinney 除了因创建 Python pandas 数据分析库而闻名外，还因对其他开源项目的贡献而享有盛誉。这包括 Apache Arrow、Apache Parquet 和 Ibis。他与他人共同创立了 Voltron Data，这是一个专门从事可组合企业数据系统的平台。他对如此多样化的开源工作流程的广泛参与标志着他为 Posit 使命带来的力量。

麦金尼的加入凸显了波西特使命的有意扩展。该公司以前称为 RStudio，以其 R 编程语言及其备受推崇的 RStudio IDE 而闻名，去年进行了更名。新名称并不表示内涵发生变化。相反，它宣称 Posit 承诺维持其对 R 的工作承诺，并向数据传播者以及使用 R 和 Python 的团队伸出援助之手。

为了巩固其承诺，Posit 近年来推出了其 Shiny Web 框架的 Python 版本。它还推出了 Quarto，一个同样支持 R、Python 和 Observable JavaScript 的技术发布平台。 Posit Connect 是专为 R 和 Python 中的协作和通信任务而设计的企业数据平台，引起了广泛关注。这种持续的创新不仅使 Posit 成为 Python 领域的关键参与者，而且反映了其为推动 R 和 Python 社区之间的合作和协同效应而做出的不懈努力。

在讨论数据驱动平台及其功能时，值得注意像AppMaster这样的平台。 AppMaster是一款用于创建后端、Web 和移动应用程序的高效无代码工具，它改变了游戏规则，使应用程序开发过程变得高效、快速且经济高效。 AppMaster的独特方式是每当需求发生修改时就从起点重新生成应用程序，这是一种消除技术债务的解决方案。

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