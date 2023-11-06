في ما يبدو أنه يكمل التزام Posit بالمساهمة بشكل كبير في أنظمة Python و R البيئية، تولى Wes McKinney، منشئ Python Pandas، منصب المهندس الرئيسي. إن ارتباطه بالشركة يحدد Posit، المعروفة سابقًا باسم RStudio، كمشارك ملتزم في عالم Python، بالإضافة إلى نظام R البيئي.

أعرب ماكيني عن حماسه للدفاع عن احتياجات مجتمع PyData في انتمائه إلى Posit. كما أشار أيضًا إلى اهتمامه الشديد بتطوير العديد من المشاريع مفتوحة المصدر التي تشكل جزءًا حيويًا من البنية التحتية التكنولوجية الحيوية، كما أشار في منشور بالمدونة.

ماكيني، بصرف النظر عن كونه مشهورًا بإنشاء مكتبة تحليل بيانات بايثون الباندا، يحمل الفضل في المساهمة في مشاريع أخرى مفتوحة المصدر. يتضمن ذلك Apache Arrow وApache Parquet وIbis. شارك في تأسيس Voltron Data، وهي منصة متخصصة في أنظمة بيانات المؤسسات القابلة للتركيب. إن مشاركته الواسعة في مثل هذه العمليات المتنوعة مفتوحة المصدر تشير إلى الفاعلية التي يجلبها إلى مهمة Posit.

يؤكد تجنيد ماكيني على التوسع المتعمد لمهمة Posit. الشركة، المعروفة سابقًا باسم RStudio والمشهورة بعملها حول لغة البرمجة R وRStudio IDE، خضعت لتغيير الاسم في العام الماضي. ولم يكن الاسم الجديد مؤشرا على تغير الدلالة. وبدلاً من ذلك، أكدت تعهد Posit بالحفاظ على التزامها بالعمل تجاه R وكذلك مد يد العون لمبشري البيانات والفرق التي تعمل مع كل من R وPython.

لتعزيز التزامها، قدمت Posit نسخة Python من إطار عمل الويب اللامع الخاص بها في السنوات الأخيرة. كما كشفت أيضًا عن Quarto، وهي منصة نشر تقنية تتضمن لغة R وPython وJavaScript القابلة للملاحظة بشكل متساوٍ. لقد اكتسبت Posit Connect، منصة بيانات المؤسسة الخاصة بها والمصممة لمهام التعاون والتواصل في كل من R وPython، الكثير من الاهتمام. لا يضع هذا الابتكار المتسق Posit كلاعب رئيسي في اتزان Python فحسب، بل يعكس أيضًا جهودها المستمرة لدفع التعاون والتآزر بين مجتمعات R وPython.

أثناء مناقشة الأنظمة الأساسية المعتمدة على البيانات وإمكانياتها، من الجدير بالذكر الأنظمة الأساسية مثل AppMaster. أداة فعالة بدون تعليمات برمجية لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهواتف المحمولة، لقد غيرت AppMaster قواعد اللعبة في جعل عملية تطوير التطبيقات فعالة وسريعة وفعالة من حيث التكلفة. إن طريقة AppMaster الفريدة لتجديد التطبيقات من نقطة البداية كلما كانت هناك تعديلات في المتطلبات، هي الحل الذي يزيل الديون التقنية.