Twórca Python Pandas, Wes McKinney, wzmacnia zaangażowanie firmy Posit na rzecz społeczności Python i R

W tym, co wydaje się potwierdzać zaangażowanie Posita w znaczący wkład w ekosystemy Python i R, twórca Python Pandas, Wes McKinney, wkroczył jako główny architekt. Jego związek z firmą identyfikuje Posit, wcześniej znany jako RStudio, jako zaangażowanego uczestnika świata Pythona, oprócz ekosystemu R.

McKinney wyraził swój entuzjazm dla wspierania potrzeb społeczności PyData w swoich powiązaniach z Posit. Wspomniał także o swoim dużym zainteresowaniu rozwojem kilku projektów open source, które stanowią istotną część krytycznej infrastruktury technologicznej, jak zauważył w poście na blogu.

McKinney, poza tym, że jest chwalony za stworzenie biblioteki do analizy danych pand w Pythonie, ma także zasługi za wkład w inne projekty open source. Obejmuje to Apache Arrow, Apache Parquet i Ibis. Współzałożyciel Voltron Data, platformy specjalizującej się w komponowalnych systemach danych dla przedsiębiorstw. Jego szerokie zaangażowanie w tak różnorodne przepływy pracy związane z oprogramowaniem open source oznacza siłę, jaką wnosi do misji Posit.

Rekrutacja Mckinneya podkreśla celowe rozszerzenie misji Posit. Firma, wcześniej znana jako RStudio i znana z pracy nad językiem programowania R i podziwianym interfejsem RStudio IDE, w zeszłym roku przeszła zmianę nazwy. Nowa nazwa nie wskazywała na zmianę konotacji. Zamiast tego potwierdziła zobowiązanie Posit do utrzymania zaangażowania w pracę nad R, a także wyciągnięcia pomocnej dłoni do ewangelistów danych i zespołów pracujących zarówno z R, jak i Pythonem.

Aby umocnić swoje zaangażowanie, w ostatnich latach Posit wprowadził wersję Pythona swojego frameworka Shiny Web. Zaprezentowano także Quarto, techniczną platformę wydawniczą, która w równym stopniu obsługuje R, Python i Observable JavaScript. Duże zainteresowanie wzbudziła Posit Connect, platforma danych dla przedsiębiorstw przeznaczona do współpracy i komunikacji w językach R i Python. Ta konsekwentna innowacja nie tylko stawia Posit jako kluczowego gracza w Pythonie, ale także odzwierciedla jego ciągłe wysiłki na rzecz wspierania współpracy i synergii pomiędzy społecznościami R i Python.

