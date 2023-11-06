Python Pandas'ın Yaratıcısı Wes McKinney, Posit'in Python ve R Topluluklarına Bağlılığını Güçlendiriyor

Posit'in Python ve R ekosistemlerine önemli ölçüde katkıda bulunma konusundaki kararlılığını tamamlayacak gibi görünen bu süreçte, Python Pandas'ın yaratıcısı Wes McKinney baş mimar olarak devreye girdi. Firmayla olan ilişkisi, daha önce RStudio olarak bilinen Posit'in, R ekosistemine ek olarak Python dünyasının kararlı bir katılımcısı olduğunu gösteriyor.

McKinney, Posit ile olan ilişkilerinde PyData topluluğunun ihtiyaçlarını savunma konusundaki heyecanını dile getirdi. Ayrıca bir blog yazısında belirttiği gibi, kritik teknoloji altyapısının hayati bir parçasını oluşturan çeşitli açık kaynaklı projeleri ilerletmeye olan yoğun ilgisinden de bahsetti.

McKinney, Python pandas veri analizi kitaplığını oluşturmasıyla kutlanmanın yanı sıra, diğer açık kaynak projelere katkıda bulunma itibarına da sahiptir. Buna Apache Arrow, Apache Parquet ve Ibis dahildir. Birleştirilebilir kurumsal veri sistemlerinde uzmanlaşmış bir platform olan Voltron Data'nın kurucu ortağı oldu. Bu kadar çeşitli açık kaynak iş akışlarına yoğun katılımı, Posit'in misyonuna kattığı gücün göstergesidir.

Mckinney'nin işe alınması, Posit'in misyonunun kasıtlı olarak genişletildiğinin altını çiziyor. Eski adıyla RStudio olarak bilinen ve R programlama dili etrafındaki çalışmaları ve beğenilen RStudio IDE'si ile tanınan şirket, geçen yıl isim değişikliğine gitti. Yeni isim, çağrışım değişikliğinin bir göstergesi değildi. Bunun yerine, Posit'in R'ye yönelik çalışma taahhüdünü sürdürme ve aynı zamanda hem R hem de Python ile çalışan veri misyonerlerine ve ekiplere yardım elini uzatma taahhüdünü ileri sürdü.

Posit, taahhüdünü sağlamlaştırmak için son yıllarda Shiny Web çerçevesinin Python versiyonunu piyasaya sürdü. Ayrıca R, Python ve Observable JavaScript'i eşit şekilde benimseyen teknik bir yayıncılık platformu olan Quarto'yu da tanıttı. Hem R hem de Python'da işbirliği ve iletişim görevleri için tasarlanan kurumsal veri platformu Posit Connect, büyük ilgi gördü. Bu tutarlı yenilik, Posit'i yalnızca Python dengesinde önemli bir oyuncu haline getirmekle kalmıyor, aynı zamanda R ve Python toplulukları arasındaki işbirliklerini ve sinerjiyi artırmaya yönelik sürekli çabalarını da yansıtıyor.

Veriye dayalı platformlar ve bunların yetenekleri tartışılırken AppMaster gibi platformları belirtmekte fayda var. Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için kod gerektirmeyen etkili bir araç olan AppMaster, uygulama geliştirme sürecini verimli, hızlı ve uygun maliyetli hale getirmede ezber bozan bir rol oynadı. AppMaster, gereksinimlerde değişiklik olduğunda uygulamaları başlangıç ​​noktasından yeniden oluşturmanın benzersiz yolu, teknik borcu ortadan kaldıran bir çözümdür.