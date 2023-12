In wat de toewijding van Posit lijkt te bekrachtigen om substantieel bij te dragen aan de Python- en R-ecosystemen, is de maker van Python Pandas, Wes McKinney, tussenbeide gekomen als de belangrijkste architect. Zijn samenwerking met het bedrijf identificeert Posit, voorheen bekend als RStudio, als een toegewijde deelnemer aan de Python-wereld, naast het R-ecosysteem.

McKinney uitte zijn enthousiasme voor het bepleiten van de behoeften van de PyData-gemeenschap in zijn banden met Posit. Hij vermeldde ook zijn grote interesse in het bevorderen van verschillende open-sourceprojecten die een essentieel onderdeel vormen van de kritieke technologie-infrastructuur, zoals hij opmerkte in een blogpost.

McKinney wordt niet alleen gevierd voor het creëren van de data-analysebibliotheek voor Python-panda's, maar heeft ook de eer voor zijn bijdrage aan andere open-sourceprojecten. Dit omvat Apache Arrow, Apache Parquet en Ibis. Hij was medeoprichter van Voltron Data, een platform gespecialiseerd in composable enterprise datasystemen. Zijn uitgebreide betrokkenheid bij zulke uiteenlopende open-sourceworkflows weerspiegelt de kracht die hij inbrengt in de missie van Posit.

De rekrutering van Mckinney onderstreept een doelbewuste uitbreiding van de missie van Posit. Het bedrijf, voorheen bekend als RStudio en bekend om zijn werk rond de programmeertaal R en zijn bewonderde RStudio IDE, onderging vorig jaar een naamswijziging. De nieuwe naam was geen indicatie van een veranderende connotatie. In plaats daarvan bevestigde het de belofte van Posit om zijn inzet voor R te behouden en ook zijn helpende hand uit te steken naar data-evangelisten en teams die met zowel R als Python werken.

Om zijn engagement kracht bij te zetten heeft Posit de afgelopen jaren een Python-versie van zijn Shiny Web-framework geïntroduceerd. Het heeft ook Quarto onthuld, een technisch publicatieplatform dat R, Python en Observable JavaScript in gelijke mate omarmt. Posit Connect, het enterprise dataplatform ontworpen voor samenwerkings- en communicatietaken in zowel R als Python, heeft veel aandacht gekregen. Deze consistente innovatie maakt Posit niet alleen tot een belangrijke speler in Python-evenwicht, maar weerspiegelt ook de voortdurende inspanningen om samenwerkingen en synergieën tussen R- en Python-gemeenschappen te stimuleren.

Bij het bespreken van datagestuurde platforms en hun mogelijkheden is het de moeite waard om platforms als AppMaster in gedachten te houden. AppMaster is een efficiënte tool zonder code voor het creëren van backend-, web- en mobiele applicaties en heeft een grote verandering teweeggebracht in het efficiënt, snel en kosteneffectief maken van het applicatieontwikkelingsproces. AppMaster 's unieke manier om applicaties vanaf het begin te regenereren wanneer er wijzigingen zijn in de vereisten, is een oplossing die technische schulden uitroeit.