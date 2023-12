Wes McKinney, criador do Python Pandas, fortalece o compromisso da Posit com as comunidades Python e R

No que parece resolver a dedicação da Posit em contribuir substancialmente para os ecossistemas Python e R, o criador do Python Pandas, Wes McKinney, assumiu o papel de arquiteto principal. Sua associação com a empresa identifica a Posit, anteriormente conhecida como RStudio, como um participante comprometido no mundo Python, além do ecossistema R.

McKinney expressou seu entusiasmo em defender as necessidades da comunidade PyData em suas afiliações à Posit. Ele também mencionou seu grande interesse no avanço de vários projetos de código aberto que constituem uma parte vital da infraestrutura tecnológica crítica, como observou em uma postagem no blog.

McKinney, além de ser celebrado por criar a biblioteca de análise de dados Python pandas, detém o crédito por contribuir para outros projetos de código aberto. Isso inclui Apache Arrow, Apache Parquet e Ibis. Ele foi cofundador da Voltron Data, uma plataforma especializada em sistemas de dados empresariais combináveis. Seu amplo envolvimento em diversos fluxos de trabalho de código aberto significa a potência que ele traz para a missão da Posit.

O recrutamento de Mckinney sublinha uma expansão deliberada da missão da Posit. A empresa, anteriormente conhecida como RStudio e conhecida por seu trabalho em torno da linguagem de programação R e seu admirado IDE RStudio, passou por uma mudança de nome no ano passado. O novo nome não era uma indicação de mudança de conotação. Em vez disso, afirmou o compromisso da Posit de manter seu compromisso de trabalho com R e também estender sua ajuda aos evangelistas de dados e equipes que trabalham com R e Python.

Para solidificar seu compromisso, a Posit lançou uma versão Python de sua estrutura Shiny Web nos últimos anos. Ela também revelou o Quarto, uma plataforma de publicação técnica que abrange igualmente R, Python e JavaScript observável. Posit Connect, sua plataforma de dados corporativos projetada para tarefas de colaboração e comunicação em R e Python, ganhou muita atenção. Esta inovação consistente não apenas coloca a Posit como um ator-chave na postura do Python, mas também reflete seus esforços constantes para impulsionar colaborações e sinergias entre as comunidades R e Python.

