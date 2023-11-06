🚀 Boost your agency profits with AppMaster: 50%😮 revenue sharing
right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Создатель Python Pandas Уэс МакКинни укрепляет приверженность Posit сообществам Python и R

06, нояб. 2023
Создатель Python Pandas Уэс МакКинни укрепляет приверженность Posit сообществам Python и R

В стремлении Posit внести существенный вклад в экосистемы Python и R, похоже, подтверждается, что создатель Python Pandas Уэс МакКинни выступил в качестве главного архитектора. Его сотрудничество с фирмой определяет Posit, ранее известную как RStudio, как преданного участника мира Python, а также экосистемы R.

МакКинни выразил энтузиазм по поводу защиты потребностей сообщества PyData в своем сотрудничестве с Posit. Он также упомянул о своем большом интересе к продвижению нескольких проектов с открытым исходным кодом, которые составляют жизненно важную часть критически важной технологической инфраструктуры, как он отметил в своем блоге.

МакКинни, помимо того, что прославился созданием библиотеки анализа данных Python pandas, также имеет заслугу за вклад в другие проекты с открытым исходным кодом. Сюда входят Apache Arrow, Apache Parquet и Ibis. Он стал соучредителем Voltron Data, платформы, специализирующейся на компонуемых корпоративных системах данных. Его активное участие в таких разнообразных рабочих процессах с открытым исходным кодом свидетельствует о том, какой потенциал он привносит в миссию Posit.

Принятие на работу Маккинни подчеркивает намеренное расширение миссии Позита. Компания, ранее известная как RStudio и известная своей работой над языком программирования R и восхитительной IDE RStudio, в прошлом году сменила название. Новое имя не свидетельствовало об изменении коннотации. Вместо этого компания подтвердила обещание Posit сохранить свою приверженность работе с R, а также протянуть руку помощи евангелистам данных и командам, работающим как с R, так и с Python.

Чтобы укрепить свои обязательства, в последние годы Posit представила версию Python своей платформы Shiny Web. Компания также представила Quarto, техническую издательскую платформу, которая в равной степени поддерживает R, Python и Observable JavaScript. Posit Connect, корпоративная платформа данных, предназначенная для задач совместной работы и коммуникации как на R, так и на Python, привлекла большое внимание. Это последовательное нововведение не только делает Posit ключевым игроком в мире Python, но и отражает его постоянные усилия по развитию сотрудничества и синергии между сообществами R и Python.

Обсуждая платформы, управляемые данными, и их возможности, стоит отметить такие платформы, как AppMaster. AppMaster — эффективный инструмент без программирования для создания серверных, веб- и мобильных приложений, который изменил правила игры, сделав процесс разработки приложений эффективным, быстрым и экономичным. Уникальный способ AppMaster восстанавливать приложения с начальной точки при любых изменениях требований — это решение, устраняющее техническую задолженность.

Похожие статьи

Новый координатор парсеров в преддверии запуска Ruby 3.3.0
date 13, дек. 2023
Новый координатор парсеров в преддверии запуска Ruby 3.3.0
Ruby 3.3.0, предстоящее дополнение к широко известному динамическому языку, может похвастаться новым синтаксическим анализатором и сейчас вступил в фазу кандидата на выпуск.
Development Updates
Microsoft Learn представляет курс по искусственному интеллекту, предназначенный для начинающих предпринимателей
date 13, дек. 2023
Microsoft Learn представляет курс по искусственному интеллекту, предназначенный для начинающих предпринимателей
Microsoft Learn представила новую программу «Генераторный искусственный интеллект для новаторов» в рамках серии стартовых проектов по искусственному интеллекту.
AI Entrepreneurship
Adobe представляет Spectrum 2: обновленную систему дизайна для разнообразной базы пользователей
date 12, дек. 2023
Adobe представляет Spectrum 2: обновленную систему дизайна для разнообразной базы пользователей
Последняя новинка Adobe, Spectrum 2, призвана повысить свою привлекательность, добавив ярких красок в будущее своих приложений.
Design Web App
Начните бесплатно
Хотите попробовать сами?

Лучший способ понять всю мощь AppMaster - это увидеть все своими глазами. Создайте собственное приложение за считанные минуты с бесплатной подпиской AppMaster

Воплотите свои идеи в жизнь