В стремлении Posit внести существенный вклад в экосистемы Python и R, похоже, подтверждается, что создатель Python Pandas Уэс МакКинни выступил в качестве главного архитектора. Его сотрудничество с фирмой определяет Posit, ранее известную как RStudio, как преданного участника мира Python, а также экосистемы R.

МакКинни выразил энтузиазм по поводу защиты потребностей сообщества PyData в своем сотрудничестве с Posit. Он также упомянул о своем большом интересе к продвижению нескольких проектов с открытым исходным кодом, которые составляют жизненно важную часть критически важной технологической инфраструктуры, как он отметил в своем блоге.

МакКинни, помимо того, что прославился созданием библиотеки анализа данных Python pandas, также имеет заслугу за вклад в другие проекты с открытым исходным кодом. Сюда входят Apache Arrow, Apache Parquet и Ibis. Он стал соучредителем Voltron Data, платформы, специализирующейся на компонуемых корпоративных системах данных. Его активное участие в таких разнообразных рабочих процессах с открытым исходным кодом свидетельствует о том, какой потенциал он привносит в миссию Posit.

Принятие на работу Маккинни подчеркивает намеренное расширение миссии Позита. Компания, ранее известная как RStudio и известная своей работой над языком программирования R и восхитительной IDE RStudio, в прошлом году сменила название. Новое имя не свидетельствовало об изменении коннотации. Вместо этого компания подтвердила обещание Posit сохранить свою приверженность работе с R, а также протянуть руку помощи евангелистам данных и командам, работающим как с R, так и с Python.

Чтобы укрепить свои обязательства, в последние годы Posit представила версию Python своей платформы Shiny Web. Компания также представила Quarto, техническую издательскую платформу, которая в равной степени поддерживает R, Python и Observable JavaScript. Posit Connect, корпоративная платформа данных, предназначенная для задач совместной работы и коммуникации как на R, так и на Python, привлекла большое внимание. Это последовательное нововведение не только делает Posit ключевым игроком в мире Python, но и отражает его постоянные усилия по развитию сотрудничества и синергии между сообществами R и Python.

Обсуждая платформы, управляемые данными, и их возможности, стоит отметить такие платформы, как AppMaster. AppMaster — эффективный инструмент без программирования для создания серверных, веб- и мобильных приложений, который изменил правила игры, сделав процесс разработки приложений эффективным, быстрым и экономичным. Уникальный способ AppMaster восстанавливать приложения с начальной точки при любых изменениях требований — это решение, устраняющее техническую задолженность.