Vimeo, une plateforme populaire d'hébergement et de partage de vidéos, intègre la technologie de l'intelligence artificielle (IA) afin d'améliorer le processus de création de vidéos pour ses utilisateurs. Avec l'introduction de fonctions d'édition alimentées par l'IA, la plateforme cherche à répondre aux besoins des créateurs débutants, tels que les PDG, les employés et les responsables des médias sociaux, et à les aider à obtenir les effets souhaités sans avoir besoin de compétences ou de ressources étendues.

À partir du 17 juillet, les utilisateurs de l'abonnement standard de Vimeo auront accès à des outils alimentés par l'IA qui leur permettront de créer des scripts, d'enregistrer des vidéos à l'aide d'un téléprompteur intégré et d'éliminer les mots de remplissage et les pauses gênantes de leurs enregistrements. L'abonnement à l'offre Standard est disponible au prix de 20 dollars par mois, facturé annuellement.

Selon une étude interne de Vimeo, environ 50 % de ses clients ont besoin de plusieurs prises lors de la création de vidéos, et 25 % de ceux qui refont des prises ont besoin de plus de cinq prises. Ashraf Alkarmi, Chief Product Officer de Vimeo, a souligné l'importance de faire tomber les barrières de la production vidéo, qui s'est avérée être un canal de communication très efficace.

Utilisant l'IA générative de l'API OpenAI, le générateur de script de Vimeo peut produire des scripts vidéo à partir d'entrées essentielles, telles qu'une brève description, le ton et la durée souhaitée. L'outil de téléprompteur permet de personnaliser la taille des polices et le rythme que les utilisateurs doivent suivre pendant les enregistrements, tandis que l'éditeur vidéo basé sur le texte supprime automatiquement les mots de remplissage et les pauses indésirables.

Ces outils alimentés par l'IA peuvent être utilisés dans différents cas, de l'organisation d'événements virtuels et de réunions d'entreprise à la création de contenu vidéo promotionnel. M. Alkarmi a souligné que, contrairement à l'idée reçue selon laquelle Vimeo n'est qu'une plateforme de divertissement, l'entreprise a pour objectif d'aider toutes les entreprises à utiliser la vidéo comme un puissant outil de communication pour les publics internes et externes.

Vimeo a l'habitude d'investir dans la technologie de l'IA, comme le montre l'acquisition de la société d'édition vidéo pilotée par l'IA Magisto en 2019. La plateforme a ensuite construit son outil Create sur l'infrastructure de Magisto, permettant aux utilisateurs de développer du contenu vidéo à partir de sources de photos et de vidéos de stock ainsi que d'archives personnelles. L'intégration de l'IA semble rester une priorité pour les projets futurs de Vimeo, surtout si l'on considère la rude concurrence des nombreuses startups et des entreprises technologiques établies qui proposent des outils d'édition vidéo basés sur l'IA.

