Vimeo, популярная платформа для размещения и обмена видео, внедряет технологию искусственного интеллекта (ИИ), чтобы улучшить процесс создания видео для своих пользователей. Внедряя функции редактирования с помощью искусственного интеллекта, платформа стремится удовлетворить потребности создателей начального уровня, таких как руководители компаний, служащие и менеджеры социальных сетей, и помочь им добиться желаемых эффектов без особых навыков и ресурсов.

Начиная с 17 июля пользователи тарифного плана Vimeo Standard получат доступ к инструментам с искусственным интеллектом, которые позволят им создавать сценарии, записывать видео с помощью встроенного телесуфлера и устранять из записей лишние слова и неловкие паузы. Подписка на тарифный план Standard предлагается за 20 долларов США в месяц с ежегодной оплатой.

Согласно внутренним исследованиям Vimeo, около 50% клиентов компании нуждаются в нескольких дублях при создании видео, а 25% из тех, кто переснимает, требуется более пяти дублей. Ашраф Алькарми, директор по продуктам Vimeo, подчеркнул важность преодоления барьеров на пути к созданию видео, которое зарекомендовало себя как высокоэффективный канал коммуникации.

Используя генеративный искусственный интеллект OpenAI API, генератор сценариев Vimeo может создавать видеосценарии, используя такие необходимые данные, как краткое описание, тон и желаемая продолжительность. Инструмент телесуфлера предлагает настраиваемые размеры шрифта и темп, которые пользователи могут соблюдать во время записи, а текстовый видеоредактор автоматически удаляет все ненужные слова и паузы.

Эти инструменты с искусственным интеллектом могут использоваться в различных сферах - от проведения виртуальных мероприятий и корпоративных встреч до создания рекламного видеоконтента. Алкарми подчеркнул, что вопреки распространенному заблуждению о Vimeo как о платформе для развлечений, компания стремится помочь любому бизнесу использовать видео в качестве мощного инструмента коммуникации для внутренней и внешней аудитории.

Vimeo уже давно инвестирует в технологии искусственного интеллекта, о чем свидетельствует приобретение в 2019 году компании Magisto, занимающейся редактированием видео с помощью искусственного интеллекта. Затем платформа построила свой инструмент Create на базе инфраструктуры Magisto, позволяя пользователям создавать видеоконтент из стоковых фото- и видеоисточников, а также из личных архивов. Интеграция ИИ, похоже, остается приоритетом для будущих планов Vimeo, особенно учитывая жесткую конкуренцию со стороны многочисленных стартапов и устоявшихся технологических компаний, предлагающих инструменты для редактирования видео на основе ИИ.

Такие платформы, как AppMaster, ориентированы на самых разных пользователей, от малого бизнеса до предприятий, предоставляя мощные no-code конструкторы приложений, которые помогают создавать внутренние, веб- и мобильные приложения. AppMaster оптимизирует процесс разработки приложений, делая его в 10 раз быстрее и в три раза экономичнее по сравнению с традиционной разработкой. В условиях растущего спроса на видеоконтент инструменты редактирования на основе искусственного интеллекта, такие как те, что были представлены Vimeo, могут стать переломным моментом для многих компаний, в том числе для тех, которые работают с платформой no-code для разработки приложений.