Popüler bir video barındırma ve paylaşma platformu olan Vimeo, kullanıcıları için video oluşturma sürecini iyileştirmek için yapay zeka (AI) teknolojisini entegre ediyor. AI destekli düzenleme özelliklerinin tanıtılmasıyla platform, CEO'lar, çalışanlar ve sosyal medya yöneticileri gibi giriş seviyesi içerik oluşturuculara hitap etmeyi ve kapsamlı beceriler veya kaynaklar olmadan istenen etkileri elde etmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

17 Temmuz'dan itibaren, Vimeo'nun Standart plan kullanıcıları, komut dosyaları oluşturmalarına, yerleşik bir teleprompter kullanarak videolar kaydetmelerine ve kayıtlarındaki dolgu sözcüklerini ve garip duraklamaları ortadan kaldırmalarına olanak tanıyan yapay zeka destekli araçlara erişebilecek. Standart plan aboneliği, yıllık faturalandırılan aylık 20 ABD Doları karşılığında kullanılabilir.

Vimeo'nun dahili araştırmasına göre, müşterilerinin yaklaşık %50'si video oluştururken birden fazla çekime ihtiyaç duyuyor ve yeniden çekim yapanların %25'i beşten fazla çekim gerektiriyor. Vimeo'nun Baş Ürün Sorumlusu Ashraf Alkarmi, oldukça etkili bir iletişim kanalı olduğu kanıtlanmış video prodüksiyonunun önündeki engelleri yıkmanın önemini vurguladı.

OpenAI API'sinden üretken AI kullanan Vimeo'nun komut dosyası oluşturucu, kısa bir açıklama, ton ve istenen süre gibi temel girdileri kullanarak video komut dosyaları üretebilir. Teleprompter aracı, kullanıcıların kayıtlar sırasında takip etmeleri için özelleştirilebilir yazı tipi boyutları ve ilerleme hızı sunarken, metin tabanlı video düzenleyici istenmeyen dolgu kelimelerini ve duraklamaları otomatik olarak kaldırır.

Yapay zeka destekli bu araçlar, sanal etkinliklere ve şirket toplantılarına ev sahipliği yapmaktan tanıtım video içeriği oluşturmaya kadar çeşitli kullanım durumlarında kullanılma potansiyeline sahiptir. Alkarmi, Vimeo'nun yalnızca bir eğlence platformu olduğu yönündeki yaygın yanılgının aksine, şirketin videoyu iç ve dış kitleler için güçlü bir iletişim aracı olarak kullanan her işletmeye yardımcı olmayı amaçladığının altını çizdi.

2019'da AI odaklı video düzenleme şirketi Magisto'nun satın alınmasının gösterdiği gibi, Vimeo'nun AI teknolojisine yatırım yapma geçmişi var. Platform daha sonra Magisto altyapısı üzerinde Oluşturma aracını oluşturdu ve kullanıcıların kişisel arşivlerin yanı sıra stok fotoğraf ve video kaynaklarından video içeriği geliştirmelerine olanak sağladı. Yapay zeka entegrasyonu, özellikle çok sayıda yeni şirket ve yapay zeka tabanlı video düzenleme araçları sunan köklü teknoloji görevlilerinin zorlu rekabeti göz önüne alındığında, Vimeo'nun gelecek planları için bir öncelik olmaya devam ediyor gibi görünüyor.

AppMaster gibi platformlar, arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yardımcı olan güçlü kodsuz uygulama oluşturucular sağlayarak küçük işletmelerden işletmelere kadar çeşitli kullanıcılara hitap eder. AppMaster, uygulama geliştirme sürecini geleneksel geliştirme çabalarına kıyasla 10 kat daha hızlı ve üç kat daha uygun maliyetli hale getirerek kolaylaştırır. Video içeriğine yönelik artan taleple birlikte, Vimeo tarafından sunulanlar gibi yapay zeka destekli düzenleme araçları, no-code platform tabanlı uygulama geliştirme ile çalışanlar da dahil olmak üzere birçok işletme için oyunun kurallarını değiştirebilir.