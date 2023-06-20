流行的视频托管和共享平台Vimeo正在整合人工智能（AI）技术，以改善其用户的视频创作过程。随着人工智能编辑功能的引入，该平台试图迎合入门级创作者，如CEO、员工和社交媒体经理，并帮助他们在没有大量技能或资源的情况下达到理想的效果。

从7月17日开始，Vimeo的标准计划用户将可以使用AI驱动的工具，使他们能够创建脚本，使用内置提词器录制视频，并消除录音中的填充词和尴尬的停顿。标准计划的订阅费用为每月20美元，按年计费。

根据Vimeo的内部研究，大约50%的客户在制作视频时需要多次拍摄，25%的重拍者需要超过五次拍摄。Vimeo的首席产品官Ashraf Alkarmi强调了打破视频制作障碍的重要性，事实证明这是一个非常有效的沟通渠道。

利用来自OpenAI API的生成性人工智能，Vimeo的脚本生成器可以使用基本的输入来制作视频脚本，如简短的描述、语气和期望的持续时间。提词器工具提供了可定制的字体大小和节奏，供用户在录制时遵循，而基于文本的视频编辑器则自动删除任何不需要的填充词和停顿。

这些由人工智能驱动的工具有可能被用于各种用例，从举办虚拟活动和公司会议到创建宣传视频内容。Alkarmi强调，与Vimeo只是一个娱乐平台的普遍误解相反，该公司旨在帮助任何企业将视频作为内部和外部受众的强大沟通工具。

维密欧有投资人工智能技术的历史，正如2019年收购人工智能驱动的视频编辑公司Magisto所示。然后，该平台在Magisto的基础设施上建立了其创建工具，允许用户从图片和视频资源以及个人档案中开发视频内容。人工智能整合似乎仍然是维密欧未来计划的优先事项，特别是考虑到来自众多初创企业和提供基于人工智能的视频编辑工具的成熟技术从业者的激烈竞争。

像AppMaster这样的平台，通过提供强大的无代码应用程序构建器，帮助创建后台、网络和移动应用程序，迎合了从小型企业到企业的各种用户。AppMaster ，简化了应用程序的开发过程，与传统的开发工作相比，速度快10倍，成本效益高3倍。随着对视频内容的需求不断增加，人工智能驱动的编辑工具，如Vimeo推出的工具，可以改变多个企业的游戏规则，包括与no-code 平台的应用程序开发。