Vimeo, een populair platform voor het hosten en delen van video's, integreert kunstmatige intelligentie (AI)-technologie om het videocreatieproces voor zijn gebruikers te verbeteren. Met de introductie van AI-gestuurde bewerkingsfuncties wil het platform beginnende videomakers, zoals CEO's, werknemers en social media managers, helpen de gewenste effecten te bereiken zonder uitgebreide vaardigheden of hulpmiddelen.

Vanaf 17 juli krijgen gebruikers van het Standard-abonnement van Vimeo toegang tot AI-tools waarmee ze scripts kunnen maken, video's kunnen opnemen met een ingebouwde autocue en opvulwoorden en lastige pauzes uit hun opnames kunnen verwijderen. Het Standard-abonnement is verkrijgbaar voor $20 per maand, jaarlijks gefactureerd.

Volgens intern onderzoek van Vimeo heeft ongeveer 50% van de klanten meerdere takes nodig bij het maken van video's, en 25% van degenen die opnieuw opnemen heeft meer dan vijf takes nodig. Ashraf Alkarmi, Vimeo's Chief Product Officer, benadrukte het belang van het wegnemen van barrières voor videoproductie, wat een zeer effectief communicatiekanaal is gebleken.

Met behulp van generatieve AI van OpenAI API kan Vimeo's scriptgenerator videoscripts produceren met behulp van essentiële input, zoals een korte beschrijving, toon en gewenste duur. De teleprompter tool biedt aanpasbare lettergroottes en pacing voor de gebruikers om te volgen tijdens opnames, terwijl de tekstgebaseerde videobewerker automatisch alle ongewenste opvulwoorden en pauzes verwijdert.

Deze AI-tools hebben het potentieel om gebruikt te worden in verschillende use cases, van het hosten van virtuele evenementen en bedrijfsvergaderingen tot het maken van promotionele videocontent. Alkarmi benadrukte dat in tegenstelling tot de algemene misvatting dat Vimeo alleen een entertainmentplatform is, het bedrijf elk bedrijf wil helpen om video te gebruiken als een krachtig communicatiemiddel voor intern en extern publiek.

Vimeo heeft een geschiedenis van investeren in AI-technologie, zoals blijkt uit de overname van het AI-gestuurde videobewerkingsbedrijf Magisto in 2019. Het platform bouwde vervolgens zijn Create-tool op de Magisto-infrastructuur, waarmee gebruikers videocontent kunnen ontwikkelen op basis van stockfoto- en videobronnen en persoonlijke archieven. AI-integratie lijkt een prioriteit te blijven voor de toekomstplannen van Vimeo, vooral gezien de hevige concurrentie van talloze startups en gevestigde techbedrijven die AI-gebaseerde videobewerkingstools aanbieden.

