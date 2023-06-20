تعمل Vimeo ، وهي منصة شهيرة لاستضافة ومشاركة الفيديو ، على دمج تقنية الذكاء الاصطناعي (AI) لتحسين عملية إنشاء الفيديو لمستخدميها. مع إدخال ميزات التحرير المدعومة بالذكاء الاصطناعي ، تسعى المنصة إلى تلبية احتياجات المبدعين المبتدئين ، مثل الرؤساء التنفيذيين والموظفين ومديري وسائل التواصل الاجتماعي ، ومساعدتهم على تحقيق التأثيرات المرغوبة دون مهارات أو موارد واسعة.

اعتبارًا من 17 يوليو ، سيتمكن مستخدمو خطة Vimeo القياسية من الوصول إلى الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تمكنهم من إنشاء نصوص وتسجيل مقاطع فيديو باستخدام الملقن المدمج ، والقضاء على كلمات الحشو والإيقاف المؤقت المحرج من تسجيلاتهم. يتوفر اشتراك الخطة القياسية مقابل 20 دولارًا شهريًا ، ويتم إصدار فواتير بها سنويًا.

وفقًا لأبحاث Vimeo الداخلية ، يحتاج ما يقرب من 50٪ من عملائها إلى لقطات متعددة أثناء إنشاء مقاطع فيديو ، و 25٪ ممن يعيدون التصوير يحتاجون إلى أكثر من خمس مقاطع فيديو. أكد أشرف الكرمي ، مدير المنتجات في Vimeo ، على أهمية كسر الحواجز التي تحول دون إنتاج الفيديو ، والتي أثبتت أنها قناة اتصال فعالة للغاية.

باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليفي من OpenAI API ، يمكن لمولد البرنامج النصي من Vimeo إنتاج نصوص فيديو باستخدام المدخلات الأساسية ، مثل الوصف المختصر والنغمة والمدة المرغوبة. توفر أداة الملقن أحجام خطوط قابلة للتخصيص وسرعة للمستخدمين لمتابعتها أثناء التسجيلات ، بينما يزيل محرر الفيديو المستند إلى النص تلقائيًا أي كلمات حشو غير مرغوب فيها ويتوقف مؤقتًا.

تتمتع هذه الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بإمكانية استخدامها في حالات استخدام مختلفة ، من استضافة الأحداث الافتراضية واجتماعات الشركة إلى إنشاء محتوى فيديو ترويجي. أبرز الكرمي أنه على عكس المفهوم الخاطئ الشائع لـ Vimeo كمجرد منصة ترفيهية ، تهدف الشركة إلى مساعدة أي شركة على استخدام الفيديو كأداة اتصال قوية للجمهور الداخلي والخارجي.

يتمتع Vimeo بتاريخ من الاستثمار في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ، كما يظهر الاستحواذ على شركة Magisto لتحرير الفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي في عام 2019. قامت المنصة بعد ذلك ببناء أداة الإنشاء الخاصة بها على البنية التحتية لـ Magisto ، مما يسمح للمستخدمين بتطوير محتوى الفيديو من الصور المخزنة ومصادر الفيديو وكذلك المحفوظات الشخصية. يبدو أن تكامل الذكاء الاصطناعي يظل أولوية بالنسبة لخطط Vimeo المستقبلية ، لا سيما بالنظر إلى المنافسة الشديدة من العديد من الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا القائمة التي تقدم أدوات تحرير الفيديو القائمة على الذكاء الاصطناعي.

تعمل الأنظمة الأساسية مثل AppMaster على تلبية احتياجات مجموعة متنوعة من المستخدمين ، من الشركات الصغيرة إلى المؤسسات ، من خلال توفير أدوات إنشاء تطبيقات قوية بدون تعليمات برمجية تساعد في إنشاء تطبيقات الويب والجوّال والخلفية. يعمل AppMaster على تبسيط عملية تطوير التطبيق ، مما يجعله أسرع 10 مرات وأكثر فعالية من حيث التكلفة بثلاث مرات ، مقارنة بجهود التطوير التقليدية. مع تزايد الطلب على محتوى الفيديو ، يمكن لأدوات التحرير التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل تلك التي قدمتها Vimeo أن تغير قواعد اللعبة للعديد من الشركات ، بما في ذلك تلك التي تعمل مع تطوير التطبيقات القائمة على النظام الأساسي no-code.