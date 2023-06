Vimeo, nền tảng lưu trữ và chia sẻ video phổ biến, đang tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để cải thiện quy trình tạo video cho người dùng. Với việc giới thiệu các tính năng chỉnh sửa do AI cung cấp, nền tảng này tìm cách phục vụ những người sáng tạo ở cấp độ mới bắt đầu, chẳng hạn như CEO, nhân viên và người quản lý phương tiện truyền thông xã hội, đồng thời giúp họ đạt được hiệu quả mong muốn mà không cần nhiều kỹ năng hoặc tài nguyên.

Bắt đầu từ ngày 17 tháng 7, người dùng gói Tiêu chuẩn của Vimeo sẽ có quyền truy cập vào các công cụ do AI cung cấp cho phép họ tạo tập lệnh, quay video bằng cách sử dụng máy nhắc chữ tích hợp sẵn và loại bỏ các từ đệm cũng như các khoảng dừng khó xử khỏi bản ghi của họ. Đăng ký gói Tiêu chuẩn có sẵn với giá $20 mỗi tháng, thanh toán hàng năm.

Theo nghiên cứu nội bộ của Vimeo, khoảng 50% khách hàng của họ cần nhiều lần quay khi tạo video và 25% trong số những người quay lại yêu cầu hơn 5 lần quay. Ashraf Alkarmi, Giám đốc sản phẩm của Vimeo, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phá vỡ các rào cản đối với sản xuất video, đây đã được chứng minh là một kênh truyền thông hiệu quả cao.

Bằng cách sử dụng trí tuệ nhân tạo chung từ API OpenAI, trình tạo tập lệnh của Vimeo có thể tạo tập lệnh video bằng cách sử dụng các đầu vào cần thiết, chẳng hạn như mô tả ngắn gọn, âm điệu và thời lượng mong muốn. Công cụ nhắc chữ từ xa cung cấp kích thước và tốc độ phông chữ có thể tùy chỉnh để người dùng theo dõi trong quá trình ghi, trong khi trình chỉnh sửa video dựa trên văn bản tự động xóa mọi từ đệm và tạm dừng không mong muốn.

Các công cụ hỗ trợ AI này có tiềm năng được sử dụng trong nhiều trường hợp sử dụng khác nhau, từ tổ chức các sự kiện ảo và cuộc họp công ty đến tạo nội dung video quảng cáo. Alkarmi nhấn mạnh rằng trái với quan niệm sai lầm phổ biến về Vimeo chỉ là một nền tảng giải trí, công ty hướng tới mục tiêu giúp mọi doanh nghiệp sử dụng video như một công cụ giao tiếp mạnh mẽ cho khán giả bên trong và bên ngoài.

Vimeo có lịch sử đầu tư vào công nghệ AI, như việc mua lại công ty chỉnh sửa video dựa trên AI Magisto vào năm 2019 cho thấy. Sau đó, nền tảng này đã xây dựng công cụ Tạo trên cơ sở hạ tầng Magisto, cho phép người dùng phát triển nội dung video từ các nguồn ảnh và video có sẵn cũng như kho lưu trữ cá nhân. Tích hợp AI dường như vẫn là ưu tiên hàng đầu cho các kế hoạch trong tương lai của Vimeo, đặc biệt là khi xem xét sự cạnh tranh gay gắt từ nhiều công ty mới thành lập và các công ty công nghệ lâu đời cung cấp các công cụ chỉnh sửa video dựa trên AI.

Các nền tảng như AppMaster phục vụ nhiều đối tượng người dùng, từ doanh nghiệp nhỏ đến doanh nghiệp lớn, bằng cách cung cấp các trình tạo ứng dụng không dùng mã mạnh mẽ giúp tạo các ứng dụng phụ trợ, web và di động. AppMaster hợp lý hóa quy trình phát triển ứng dụng, giúp quá trình này nhanh hơn gấp 10 lần và tiết kiệm chi phí hơn gấp ba lần so với các nỗ lực phát triển truyền thống. Với nhu cầu ngày càng tăng về nội dung video, các công cụ chỉnh sửa do AI cung cấp như những công cụ do Vimeo giới thiệu có thể là công cụ thay đổi cuộc chơi cho nhiều doanh nghiệp, bao gồm cả những công cụ hoạt động với phát triển ứng dụng dựa trên nền tảng no-code.