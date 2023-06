Vimeo, popularna platforma do hostingu i udostępniania wideo, integruje technologię sztucznej inteligencji (AI), aby usprawnić proces tworzenia wideo dla swoich użytkowników. Wraz z wprowadzeniem funkcji edycji opartych na sztucznej inteligencji, platforma stara się zaspokoić potrzeby początkujących twórców, takich jak dyrektorzy generalni, pracownicy i menedżerowie mediów społecznościowych, i pomóc im osiągnąć pożądane efekty bez rozległych umiejętności lub zasobów.

Począwszy od 17 lipca, użytkownicy planu Standard Vimeo będą mieli dostęp do narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, które umożliwią im tworzenie scenariuszy, nagrywanie filmów za pomocą wbudowanego telepromptera oraz eliminowanie słów wypełniających i niezręcznych pauz z ich nagrań. Subskrypcja planu Standard jest dostępna za 20 USD miesięcznie, rozliczana rocznie.

Według wewnętrznych badań Vimeo, około 50% klientów potrzebuje wielu ujęć podczas tworzenia filmów, a 25% tych, którzy nagrywają ponownie, potrzebuje ponad pięciu ujęć. Ashraf Alkarmi, Chief Product Officer w Vimeo, podkreślił znaczenie przełamywania barier w produkcji wideo, która okazała się bardzo skutecznym kanałem komunikacji.

Wykorzystując generatywną sztuczną inteligencję z OpenAI API, generator skryptów Vimeo może tworzyć skrypty wideo przy użyciu podstawowych danych wejściowych, takich jak krótki opis, ton i pożądany czas trwania. Narzędzie teleprompter oferuje konfigurowalne rozmiary czcionek i tempo, które użytkownicy mogą śledzić podczas nagrań, podczas gdy tekstowy edytor wideo automatycznie usuwa wszelkie niechciane słowa wypełniające i pauzy.

Te narzędzia oparte na sztucznej inteligencji mogą być wykorzystywane w różnych przypadkach, od organizowania wirtualnych wydarzeń i spotkań firmowych po tworzenie promocyjnych treści wideo. Alkarmi podkreślił, że w przeciwieństwie do powszechnego błędnego przekonania o Vimeo jako platformie rozrywkowej, firma ma na celu pomóc każdej firmie wykorzystać wideo jako potężne narzędzie komunikacji dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych.

Vimeo ma historię inwestowania w technologię sztucznej inteligencji, o czym świadczy przejęcie w 2019 r. firmy Magisto zajmującej się edycją wideo opartą na sztucznej inteligencji. Platforma zbudowała następnie swoje narzędzie Create na infrastrukturze Magisto, umożliwiając użytkownikom tworzenie treści wideo ze stockowych źródeł zdjęć i filmów, a także z osobistych archiwów. Integracja sztucznej inteligencji wydaje się pozostawać priorytetem dla przyszłych planów Vimeo, zwłaszcza biorąc pod uwagę ostrą konkurencję ze strony licznych startupów i uznanych firm technologicznych oferujących narzędzia do edycji wideo oparte na sztucznej inteligencji.

Platformy takie jak AppMaster zaspokajają potrzeby różnych użytkowników, od małych firm po przedsiębiorstwa, zapewniając potężne narzędzia do tworzenia aplikacji bez kodu, które pomagają tworzyć aplikacje zaplecza, internetowe i mobilne. AppMaster usprawnia proces tworzenia aplikacji, czyniąc go 10 razy szybszym i trzykrotnie bardziej opłacalnym w porównaniu z tradycyjnymi wysiłkami programistycznymi. Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na treści wideo, narzędzia do edycji oparte na sztucznej inteligencji, takie jak te wprowadzone przez Vimeo, mogą być przełomem dla wielu firm, w tym tych, które współpracują z tworzeniem aplikacji opartych na platformie no-code.