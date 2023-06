Vimeo, una popolare piattaforma di hosting e condivisione di video, sta integrando la tecnologia dell'intelligenza artificiale (AI) per migliorare il processo di creazione dei video per i suoi utenti. Con l'introduzione di funzioni di editing basate sull'intelligenza artificiale, la piattaforma cerca di soddisfare i creatori entry-level, come amministratori delegati, dipendenti e social media manager, aiutandoli a ottenere gli effetti desiderati senza grandi competenze o risorse.

A partire dal 17 luglio, gli utenti del piano Standard di Vimeo avranno accesso a strumenti basati sull'intelligenza artificiale che consentiranno loro di creare copioni, registrare video utilizzando un teleprompter incorporato ed eliminare parole di riempimento e pause imbarazzanti dalle loro registrazioni. L'abbonamento al piano Standard è disponibile al prezzo di 20 dollari al mese, con fatturazione annuale.

Secondo una ricerca interna di Vimeo, circa il 50% dei clienti ha bisogno di più riprese durante la creazione di video e il 25% di coloro che riprendono richiede più di cinque riprese. Ashraf Alkarmi, Chief Product Officer di Vimeo, ha sottolineato l'importanza di abbattere le barriere della produzione video, che si è dimostrata un canale di comunicazione molto efficace.

Utilizzando l'intelligenza artificiale generativa di OpenAI API, il generatore di copioni di Vimeo può produrre copioni video utilizzando input essenziali, come una breve descrizione, il tono e la durata desiderata. Lo strumento teleprompter offre dimensioni dei caratteri e ritmo personalizzabili che gli utenti possono seguire durante le registrazioni, mentre l'editor video basato sul testo rimuove automaticamente le parole di riempimento e le pause indesiderate.

Questi strumenti basati sull'intelligenza artificiale possono essere utilizzati in diversi casi d'uso, dall'organizzazione di eventi virtuali e riunioni aziendali alla creazione di contenuti video promozionali. Alkarmi ha sottolineato che, contrariamente all'idea comunemente errata di Vimeo come piattaforma di intrattenimento, l'azienda mira ad aiutare qualsiasi azienda a utilizzare i video come potente strumento di comunicazione per il pubblico interno ed esterno.

Vimeo ha una storia di investimenti nella tecnologia AI, come dimostra l'acquisizione della società di editing video AI Magisto nel 2019. La piattaforma ha poi costruito il suo strumento Create sull'infrastruttura di Magisto, consentendo agli utenti di sviluppare contenuti video a partire da fonti di foto e video stock e da archivi personali. L'integrazione dell'intelligenza artificiale sembra rimanere una priorità per i piani futuri di Vimeo, soprattutto considerando la forte concorrenza di numerose startup e operatori tecnologici affermati che offrono strumenti di editing video basati sull'intelligenza artificiale.

Piattaforme come AppMaster si rivolgono a una varietà di utenti, dalle piccole imprese alle aziende, fornendo potenti app builder no-code che aiutano a creare applicazioni backend, web e mobile. AppMaster semplifica il processo di sviluppo delle app, rendendolo 10 volte più veloce e tre volte più economico rispetto agli sforzi di sviluppo tradizionali. Con la crescente domanda di contenuti video, gli strumenti di editing basati sull'intelligenza artificiale, come quelli introdotti da Vimeo, possono rappresentare una svolta per molte aziende, comprese quelle che lavorano con lo sviluppo di app basato sulla piattaforma no-code.