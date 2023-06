O Vimeo, uma popular plataforma de alojamento e partilha de vídeos, está a integrar a tecnologia de inteligência artificial (IA) para melhorar o processo de criação de vídeos para os seus utilizadores. Com a introdução de funcionalidades de edição alimentadas por IA, a plataforma procura satisfazer os criadores de nível básico, como CEOs, funcionários e gestores de redes sociais, e ajudá-los a obter os efeitos desejados sem grandes competências ou recursos.

A partir de 17 de julho, os utilizadores do plano Standard do Vimeo terão acesso a ferramentas alimentadas por IA que lhes permitem criar guiões, gravar vídeos utilizando um teleponto incorporado e eliminar palavras de preenchimento e pausas incómodas das suas gravações. A assinatura do plano Standard está disponível por US $ 20 por mês, cobrado anualmente.

De acordo com a investigação interna da Vimeo, cerca de 50% dos seus clientes necessitam de vários takes durante a criação de vídeos e 25% dos que voltam a filmar necessitam de mais de cinco takes. Ashraf Alkarmi, Diretor de Produtos do Vimeo, sublinhou a importância de quebrar as barreiras à produção de vídeo, que provou ser um canal de comunicação altamente eficaz.

Utilizando a IA generativa da API OpenAI, o gerador de guiões do Vimeo pode produzir guiões de vídeo utilizando dados essenciais, como uma breve descrição, o tom e a duração pretendida. A ferramenta de teleponto oferece tamanhos de letra e ritmo personalizáveis para os utilizadores seguirem durante as gravações, enquanto o editor de vídeo baseado em texto remove automaticamente quaisquer palavras de preenchimento e pausas indesejadas.

Estas ferramentas alimentadas por IA têm potencial para serem utilizadas em vários casos de utilização, desde a organização de eventos virtuais e reuniões de empresas até à criação de conteúdos de vídeo promocionais. Alkarmi sublinhou que, contrariamente à ideia errada comum de que o Vimeo é apenas uma plataforma de entretenimento, a empresa pretende ajudar qualquer empresa a utilizar o vídeo como uma poderosa ferramenta de comunicação para públicos internos e externos.

O Vimeo tem um histórico de investimento em tecnologia de IA, como mostra a aquisição da empresa de edição de vídeo baseada em IA Magisto em 2019. A plataforma então construiu sua ferramenta Create na infraestrutura Magisto, permitindo que os usuários desenvolvam conteúdo de vídeo a partir de fontes de fotos e vídeos de estoque, bem como arquivos pessoais. A integração de IA parece continuar a ser uma prioridade para os planos futuros do Vimeo, especialmente considerando a forte concorrência de várias startups e operadores de tecnologia estabelecidos que oferecem ferramentas de edição de vídeo baseadas em IA.

Plataformas como a AppMaster atendem a uma variedade de utilizadores, desde pequenas empresas a empresas, fornecendo poderosos construtores de aplicações sem código que ajudam a criar aplicações backend, web e móveis. AppMaster simplifica o processo de desenvolvimento de aplicações, tornando-o 10 vezes mais rápido e três vezes mais económico, em comparação com os esforços de desenvolvimento tradicionais. Com a crescente procura de conteúdos de vídeo, as ferramentas de edição alimentadas por IA, como as introduzidas pelo Vimeo, podem ser um fator de mudança para várias empresas, incluindo as que trabalham com o desenvolvimento de aplicações baseadas na plataforma no-code.